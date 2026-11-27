Uber hat seine eigene Roboterauto-Sparte 2020 abgegeben und sich seither anders aufgestellt: als Plattform, auf der die Fahrzeuge anderer fahren. Damit die Partner bei der Stange bleiben, kauft sich Uber bei ihnen ein. Das Ergebnis ist eines der ungewöhnlichsten Unternehmensdepots der Wall Street, mit acht Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zum 30. September.
Ubers 3,5-Milliarden-Depot: Der Fahrdienst besitzt Anteile an halb Robotaxi-Land – und hat jetzt bei Aurora kräftig verkauft
Uber baut keine selbstfahrenden Autos mehr, ist aber an vielen beteiligt, die es tun. Die Pflichtmeldung zeigt acht Aktien für 3,5 Milliarden Dollar: Grab, Aurora, Rivian, Lucid, WeRide und neu den Rollerverleiher Lime. Bei Aurora hat Uber fast 40 Prozent der Aktien abgegeben. Alle Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Strategie von Dara Khosrowshahi im Wortlaut.
Die Strategie
Auf alle setzen: Dara Khosrowshahi im Wortlaut
Uber-Chef Dara Khosrowshahi hat die Logik in einem Gespräch mit dem Magazin Fast Company erklärt. Uber arbeite mit allen im Markt zusammen und sehe so alle technischen Ansätze. Er rechnet damit, dass viele Anbieter selbstfahrender Autos das Ziel erreichen und nicht nur einer. Nach einer Analyse der Financial Times hat Uber als Investor und künftiger Kunde rund 10 Milliarden Dollar an etwa 30 Partner zugesagt. Zu den jüngsten Verkäufen hat sich das Unternehmen nicht geäußert.
Wir glauben, dass die Wette, die wir auf das gesamte Ökosystem eingehen, die richtige Wette ist.
Das Depot
Fahrdienste, Lastwagen, Elektroautos: alle Positionen
Grab – ISIN KYG4124C1096 · US-Handelssymbol GRAB
535,9 Millionen Aktien im Wert von 1,67 Milliarden Dollar, 47,6 Prozent, unverändert. Die Beteiligung stammt aus dem Verkauf des Südostasien-Geschäfts an Grab im Jahr 2018.
Aurora Innovation – ISIN US0517741072 · US-Handelssymbol AUR
157,1 Millionen Aktien im Wert von 870 Millionen Dollar, 24,8 Prozent. Ende Juni waren es noch 258,5 Millionen Aktien. Aurora hatte 2020 Ubers Roboterauto-Sparte übernommen und entwickelt selbstfahrende Lastwagen.
Lime – US-Handelssymbol LIME
14,9 Millionen Aktien der Muttergesellschaft Neutron Holdings im Wert von 419 Millionen Dollar, 11,9 Prozent, neu in der Meldung. Lime-Roller lassen sich über die Uber-App buchen.
Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN
19,6 Millionen Aktien im Wert von 292 Millionen Dollar, 8,3 Prozent. Rivian soll Fahrzeuge für Ubers Robotaxi-Angebot liefern.
Lucid – US-Handelssymbol LCID
37,8 Millionen Aktien im Wert von 154 Millionen Dollar, 4,4 Prozent. Mit Lucid und Nuro plant Uber mindestens 35.000 Robotaxis in sechs Jahren.
WeRide – US-Handelssymbol WRD
11,2 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 59 Millionen Dollar. Der chinesische Anbieter fährt für Uber unter anderem im Nahen Osten.
Dazu kommen 7,1 Millionen Aktien von Joby Aviation (ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY) im Wert von 43 Millionen Dollar und ein Rest beim Zahlungsdienstleister Marqeta.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Grab: ISIN KYG4124C1096, US-Handelssymbol GRAB
Aurora Innovation: ISIN US0517741072, US-Handelssymbol AUR
Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN
Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY
Lime (Neutron Holdings): US-Handelssymbol LIME
Lucid: US-Handelssymbol LCID
WeRide: US-Handelssymbol WRD
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