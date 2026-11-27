Ubers 3,5-Milliarden-Depot: Der Fahrdienst besitzt Anteile an halb Robotaxi-Land – und hat jetzt bei Aurora kräftig verkauft

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 3 Min.

Uber baut keine selbstfahrenden Autos mehr, ist aber an vielen beteiligt, die es tun. Die Pflichtmeldung zeigt acht Aktien für 3,5 Milliarden Dollar: Grab, Aurora, Rivian, Lucid, WeRide und neu den Rollerverleiher Lime. Bei Aurora hat Uber fast 40 Prozent der Aktien abgegeben. Alle Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Strategie von Dara Khosrowshahi im Wortlaut.

Bild: HaeB, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Uber hat seine eigene Roboterauto-Sparte 2020 abgegeben und sich seither anders aufgestellt: als Plattform, auf der die Fahrzeuge anderer fahren. Damit die Partner bei der Stange bleiben, kauft sich Uber bei ihnen ein. Das Ergebnis ist eines der ungewöhnlichsten Unternehmensdepots der Wall Street, mit acht Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zum 30. September. Wert der acht gemeldeten Positionen 3,5 Mrd. $ Anteil von Grab 47,6 % weniger Aurora-Aktien als im Vorquartal −39 % neue Position im Rollerverleiher Lime 419 Mio. $ Quelle : Informationstabelle zur Form 13F von Uber Technologies zum 30. September 2026; Vorquartal nach 13f.info und Stocktwits; eigene Rechnung Die Strategie Auf alle setzen: Dara Khosrowshahi im Wortlaut Uber-Chef Dara Khosrowshahi hat die Logik in einem Gespräch mit dem Magazin Fast Company erklärt. Uber arbeite mit allen im Markt zusammen und sehe so alle technischen Ansätze. Er rechnet damit, dass viele Anbieter selbstfahrender Autos das Ziel erreichen und nicht nur einer. Nach einer Analyse der Financial Times hat Uber als Investor und künftiger Kunde rund 10 Milliarden Dollar an etwa 30 Partner zugesagt. Zu den jüngsten Verkäufen hat sich das Unternehmen nicht geäußert. Das Depot Fahrdienste, Lastwagen, Elektroautos: alle Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Uber Depot auf AktienCheck. 01 Grab – ISIN KYG4124C1096 · US-Handelssymbol GRAB 535,9 Millionen Aktien im Wert von 1,67 Milliarden Dollar, 47,6 Prozent, unverändert. Die Beteiligung stammt aus dem Verkauf des Südostasien-Geschäfts an Grab im Jahr 2018. 02 Aurora Innovation – ISIN US0517741072 · US-Handelssymbol AUR 157,1 Millionen Aktien im Wert von 870 Millionen Dollar, 24,8 Prozent. Ende Juni waren es noch 258,5 Millionen Aktien. Aurora hatte 2020 Ubers Roboterauto-Sparte übernommen und entwickelt selbstfahrende Lastwagen. 03 Lime – US-Handelssymbol LIME 14,9 Millionen Aktien der Muttergesellschaft Neutron Holdings im Wert von 419 Millionen Dollar, 11,9 Prozent, neu in der Meldung. Lime-Roller lassen sich über die Uber-App buchen. 04 Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN 19,6 Millionen Aktien im Wert von 292 Millionen Dollar, 8,3 Prozent. Rivian soll Fahrzeuge für Ubers Robotaxi-Angebot liefern. 05 Lucid – US-Handelssymbol LCID 37,8 Millionen Aktien im Wert von 154 Millionen Dollar, 4,4 Prozent. Mit Lucid und Nuro plant Uber mindestens 35.000 Robotaxis in sechs Jahren. 06 WeRide – US-Handelssymbol WRD 11,2 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 59 Millionen Dollar. Der chinesische Anbieter fährt für Uber unter anderem im Nahen Osten. Dazu kommen 7,1 Millionen Aktien von Joby Aviation (ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY) im Wert von 43 Millionen Dollar und ein Rest beim Zahlungsdienstleister Marqeta. Was Anleger beachten sollten Der Depotwert fiel in drei Monaten von 4,5 auf 3,5 Milliarden Dollar, durch Verkäufe und fallende Kurse

Lucid notiert nahe seinem Rekordtief, der Wert der Uber-Beteiligung ist stark gesunken

Kursschwankungen der Beteiligungen fließen in Ubers Quartalsergebnis ein

Private Beteiligungen wie an Waabi oder Nuro stehen nicht in der Meldung Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER

Grab: ISIN KYG4124C1096, US-Handelssymbol GRAB

Aurora Innovation: ISIN US0517741072, US-Handelssymbol AUR

Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN

Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY

Lime (Neutron Holdings): US-Handelssymbol LIME

Lucid: US-Handelssymbol LCID

WeRide: US-Handelssymbol WRD Fazit: Beteiligt an allen, abhängig von keinem Ubers Depot ist die in Aktien gegossene Strategie des Konzerns: lieber an vielen möglichen Gewinnern beteiligt sein, als selbst das teure Rennen um das Roboterauto zu laufen. Der Teilverkauf bei Aurora zeigt, dass Uber dabei auch Kasse macht. Für Aktionäre bleibt die Hauptfrage, ob die Plattform ihre Rolle behält, wenn die Autos ohne Fahrer kommen. Die Positionen zeigt künftig das Depot von Uber auf AktienCheck.

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