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Uber Aktie: Starkes Q3, schwächere Margenaussichten - KeyBanc bleibt optimistisch

aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 17:48 1 Min. KeyBanc Capital Markets

Trotz überraschend starker Quartalszahlen senkt KeyBanc das Kursziel. Steigende Investitionen und drohender Margendruck trüben die Aussichten. Dennoch bleibt die Bank bei "overweight". Ist die Kursschwäche eine Kaufchance?

Bild: Unsplash

Justin Patterson, Analyst von KeyBanc Capital Markets, belässt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) auf "overweight" mit einem von 105 auf 95 USD gesenkten Kursziel. Die Ergebnisse von Uber für das dritte Quartal hätten die Vorteile der Diversifizierung der Plattform verdeutlicht, da das Unternehmen trotz angebotsseitiger Belastungen im Mobilitätsgeschäft die Erwartungen übertroffen habe, erkläre KeyBanc. Das Unternehmen erwarte kurzfristig einen gewissen Druck auf die Margen, da Uber in den Ausbau des Angebots investiere. Uber Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 95 USD (zuvor: 105 USD)

Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Justin Patterson, KeyBanc Capital Markets | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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