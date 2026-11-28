Uber wollte nie nur Taxis ersetzen. Mit dem Griff nach Delivery Hero wird aus dem Fahrdienst der größte Essenslieferant außerhalb Chinas. Die Uber Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 66,68 US-Dollar, rund 0,5 Prozent höher. Auf Xetra steht ein Wochenplus von 2,55 Prozent bei 61,44 Euro. Seit Jahresbeginn liegt das Papier gut 18 Prozent im Minus.
Uber Aktie: 14 Milliarden Euro auf Pump für Delivery Hero – der Fahrdienst kauft sich die Welt der Essenslieferung
Uber hat sich 87 Prozent an Delivery Hero gesichert und finanziert den Kauf mit Barmitteln und neuen Schulden. Die Uber Aktie reagiert verhalten. Was der Konzern gewinnt und was er riskiert.
Uber Technologies, Inc. · ISIN: US90353T1007 · WKN: A2PHHG · Handelssymbol: UT8 · US-Handelssymbol: UBER
Delivery Hero SE · ISIN: DE000A2E4K43 · WKN: A2E4K4 · Handelssymbol: DHER · US-Handelssymbol: DLVHF
Der Deal
Die Aktionäre haben geliefert
Nach dem Ende der zusätzlichen Annahmefrist am 24. November hält eine Uber-Tochter rund 87,13 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero. Konzernchef Dara Khosrowshahi wertete das als klares Votum. Vollzogen ist die Transaktion damit nicht: Es fehlen kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben, den Abschluss erwartet Uber im zweiten Halbjahr 2027.
Bezahlt wird aus vorhandenen Barmitteln und neuen Schulden, abgesichert durch eine zugesagte Brückenfinanzierung von rund 14 Milliarden Euro. Uber stellt in Aussicht, dass die Übernahme den bereinigten Gewinn je Aktie vom Vollzug an steigert – bis zum dritten Jahr um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Der Finanzchef nannte Synergien von mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar binnen 18 Monaten.
Uber kauft Reichweite in Dutzenden Ländern, in denen der Konzern selbst nie Fuß gefasst hat. Der Preis dafür sind Schulden und ein Jahr Unsicherheit vor den Kartellbehörden.
Das Geschäft
Lieferung holt die Fahrten fast ein
Die Übernahme passt zur Entwicklung des Konzerns. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um zehn Prozent, das bereinigte EBITDA um 31 Prozent. Die Buchungen im Liefergeschäft wuchsen um 22 Prozent und liegen inzwischen weniger als eine Milliarde US-Dollar hinter dem Fahrdienst, der um 18 Prozent zulegte. Die Gewinnprognose für das vierte Quartal fiel allerdings etwas schwächer aus als erhofft.
Am Kapitalmarkt überwiegt Vorsicht. Die Aktie notiert unter ihren Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Anleger wägen den strategischen Gewinn gegen die höhere Verschuldung ab – und gegen die Frage, was autonome Fahrzeuge langfristig für das Kerngeschäft bedeuten.
Häufige Fragen zur Uber Aktie
Wo steht die Uber Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 66,68 US-Dollar und auf Xetra bei 61,44 Euro.
Wie viel von Delivery Hero hat Uber?
Rund 87,13 Prozent des Grundkapitals.
Wie wird die Übernahme bezahlt?
Aus Barmitteln und neuen Schulden, abgesichert durch eine Brückenfinanzierung von rund 14 Milliarden Euro.
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