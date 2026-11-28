Uber Aktie: 14 Milliarden Euro auf Pump für Delivery Hero – der Fahrdienst kauft sich die Welt der Essenslieferung

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 17:28 3 Min.

Uber hat sich 87 Prozent an Delivery Hero gesichert und finanziert den Kauf mit Barmitteln und neuen Schulden. Die Uber Aktie reagiert verhalten. Was der Konzern gewinnt und was er riskiert.

Bild: HaeB, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Uber wollte nie nur Taxis ersetzen. Mit dem Griff nach Delivery Hero wird aus dem Fahrdienst der größte Essenslieferant außerhalb Chinas. Die Uber Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 66,68 US-Dollar, rund 0,5 Prozent höher. Auf Xetra steht ein Wochenplus von 2,55 Prozent bei 61,44 Euro. Seit Jahresbeginn liegt das Papier gut 18 Prozent im Minus. Uber Technologies, Inc. · ISIN: US90353T1007 · WKN: A2PHHG · Handelssymbol: UT8 · US-Handelssymbol: UBER Delivery Hero SE · ISIN: DE000A2E4K43 · WKN: A2E4K4 · Handelssymbol: DHER · US-Handelssymbol: DLVHF zugesagte Brückenfinanzierung für die Übernahme rund 14 Mrd. € gesicherter Anteil an Delivery Hero 87,13 % NYSE-Schluss am 27. November 66,68 $ Kursentwicklung seit Jahresbeginn −18,5 % Quelle : Uber, Mitteilung vom 27. November 2026; Kursdaten NYSE und Xetra Der Deal Die Aktionäre haben geliefert Nach dem Ende der zusätzlichen Annahmefrist am 24. November hält eine Uber-Tochter rund 87,13 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero. Konzernchef Dara Khosrowshahi wertete das als klares Votum. Vollzogen ist die Transaktion damit nicht: Es fehlen kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben, den Abschluss erwartet Uber im zweiten Halbjahr 2027. Bezahlt wird aus vorhandenen Barmitteln und neuen Schulden, abgesichert durch eine zugesagte Brückenfinanzierung von rund 14 Milliarden Euro. Uber stellt in Aussicht, dass die Übernahme den bereinigten Gewinn je Aktie vom Vollzug an steigert – bis zum dritten Jahr um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Der Finanzchef nannte Synergien von mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar binnen 18 Monaten. Das Geschäft Lieferung holt die Fahrten fast ein Die Übernahme passt zur Entwicklung des Konzerns. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um zehn Prozent, das bereinigte EBITDA um 31 Prozent. Die Buchungen im Liefergeschäft wuchsen um 22 Prozent und liegen inzwischen weniger als eine Milliarde US-Dollar hinter dem Fahrdienst, der um 18 Prozent zulegte. Die Gewinnprognose für das vierte Quartal fiel allerdings etwas schwächer aus als erhofft. Am Kapitalmarkt überwiegt Vorsicht. Die Aktie notiert unter ihren Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Anleger wägen den strategischen Gewinn gegen die höhere Verschuldung ab – und gegen die Frage, was autonome Fahrzeuge langfristig für das Kerngeschäft bedeuten. Was für die Uber Aktie spricht Starkes Wachstum im Liefergeschäft, deutlich steigendes operatives Ergebnis, erwarteter Gewinnbeitrag der Übernahme und Milliarden-Synergien. Was dagegen spricht Hohe neue Schulden, ausstehende Kartellfreigaben, schwächere Quartalsprognose und Unsicherheit durch autonome Fahrdienste. Häufige Fragen zur Uber Aktie Wo steht die Uber Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 66,68 US-Dollar und auf Xetra bei 61,44 Euro. Wie viel von Delivery Hero hat Uber?

Rund 87,13 Prozent des Grundkapitals. Wie wird die Übernahme bezahlt?

Aus Barmitteln und neuen Schulden, abgesichert durch eine Brückenfinanzierung von rund 14 Milliarden Euro. Fazit: Großer Wurf mit langer Wartezeit Die Uber Aktie hat den Meilenstein kaum gefeiert. Der Markt wartet auf die Genehmigungen und rechnet die Schulden nach. Gelingt der Zusammenschluss, entsteht ein Lieferkonzern von globalem Gewicht.

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