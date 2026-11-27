Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens NVIDIA Corp. ausgehen würden, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die NVIDIA Corp. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. ISIN: DE000DY63QE5, WKN DY63QE). Dieses Produkt sei nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses habe damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen könnten Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiere ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln könne, bestehe das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt werde. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfalle der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere werde täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stünden dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein habe keine feste Laufzeit. Er könne insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger könne einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.