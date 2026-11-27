Autor: Maschinengenerierter Text, DZ BANK
Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA: Vera Rubin NVL72 startet inmitten von Export-Untersuchungen
DZ BANK sieht in NVIDIA eine Investmentidee, der vorgestellte Turbo Long setzt auf steigende Kurse.
Das Geschäftsmodell von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) habe sich grundlegend gewandelt. Während Grafikprozessoren für Computerspiele früher den Kern gebildet hätten, erwirtschafte der Konzern inzwischen über 90% seiner Erlöse im Rechenzentrumsgeschäft. Verkauft würden nicht mehr nur einzelne Beschleunigerchips, sondern komplette Server-Racks samt Netzwerkkomponenten. Den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bilde die seit 2006 kostenlose Software-Plattform CUDA, die weltweit mehr als 7,5 Millionen Entwickler nutzen würden. Da KI-Anwendungen tief auf diese Umgebung abgestimmt seien, entstünden hohe Wechselkosten für Kunden. Gleichzeitig verlagere der Konzern seine Produktionskapazitäten auf KI-Hardware, während das Gaming-Segment im Bereich Edge Computing nur noch einen kleinen Anteil ausmache.
Elf turbulente Tage zwischen Umsatzsprung und Führungswechsel
Im November 2026 hätten außergewöhnliche Pressemitteilungen das Bild an der Börse geprägt. Am 12. November sei Konzernchef Jensen Huang im Zuge von Untersuchungen zu US-Exportkontrollen zurückgetreten, woraufhin Finanzchefin Colette Kress die Führung kommissarisch übernommen habe. Fünf Tage später habe NVIDIA die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 vorgelegt: Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 103% auf 115,8 Mrd. USD gestiegen, wovon 107,6 Mrd. USD auf Rechenzentren entfallen seien. Am 23. November sei die Kehrtwende gefolgt, als der Verwaltungsrat Huang einstimmig wieder als Präsidenten und CEO eingesetzt habe. Parallel habe das Gremium einen Ausschuss für nationale Sicherheit geschaffen und suche nun einen Chief Compliance Officer. Huang habe seine Rückkehr knapp kommentiert: "Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen."
Vera Rubin und offene Modelle als Motor der KI-Nachfrage
Technologisch stütze NVIDIA die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz auf eine doppelte Strategie. Auf Hardware-Ebene habe im November die Auslieferung der Rechenplattform Vera Rubin NVL72 begonnen, die bei Cloud-Anbietern wie AWS und Oracle sowie spezialisierten Neoclouds wie CoreWeave und Nebius zum Einsatz komme. Auf Software-Ebene fördere der Konzern offene Open-Weight-Modelle unter dem Namen Nemotron. Am 16. November sei "Nemotron for Science" erschienen, womit KI-Agenten Forschungsprozesse beschleunigen sollten. Würden Unternehmen solche Modelle auf eigenen Servern statt über geschlossene Anbieter betreiben, steige der Bedarf an NVIDIAs Hardware direkt. Ergänzend sei über die Plattform CUDA-Q Logical eine Quantenprozessor-Simulation auf dem Supercomputer JUPITER in Jülich gelungen.
Zwischen 130 Mrd. USD Ausblick und politischen Gegenwinden
Für die weitere Perspektive stünden solide operative Signale klaren Risiken gegenüber. Für das vierte Geschäftsquartal 2027 prognostiziere NVIDIA 130,0 Mrd. USD Umsatz und klammere dabei vorsorglich Rechenzentrumserlöse aus China aus. Die erwartete Bruttomarge sinke vorübergehend von 74,8% auf 71% bis 72%, da der Produktionshochlauf der Rubin-Architektur zunächst höhere Kosten verursache. Zudem habe Kress die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 von 70% auf 75% angehoben. Dennoch blieben Belastungsfaktoren: Behördliche Ermittlungen und eine Kongressanhörung Huangs am 1. Dezember würden Unsicherheit schaffen. Für Anleger bleibe entscheidend, ob die hohen KI-Investitionen der Kunden dauerhaft tragfähige Erträge liefern würden.
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA Corp.
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens NVIDIA Corp. ausgehen würden, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die NVIDIA Corp. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. ISIN: DE000DY63QE5, WKN DY63QE). Dieses Produkt sei nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses habe damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen könnten Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiere ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln könne, bestehe das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt werde. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfalle der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere werde täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stünden dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein habe keine feste Laufzeit. Er könne insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger könne einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleide der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert NVIDIA Corp., wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens NVIDIA Corp. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiere. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sei auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen könne.
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