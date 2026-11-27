Tritax Big Box ist Großbritanniens größter börsennotierter Eigentümer von Logistikhallen und baut sich zunehmend als Rechenzentrums-Investor auf. Zum Freitag steht die Dividendenzahlung von 2,00 Pence je Aktie an (Record Date 6. November). Dazu kommt ein hoher Abschlag zum Nettovermögenswert: Per 30. Juni lag der NAV bei 185,88 Pence, bei einem Abschlag von rund 18,6 Prozent.

Gestützt wird die Stimmung zudem durch die allgemeine Risikofreude: Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent, am Freitag signalisieren Futures weitere Gewinne.