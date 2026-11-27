Die Tritax-Big-Box-Aktie legt am Freitagmorgen in Stuttgart um 3,64 Prozent auf 1,71 Euro zu und rutscht in die Liste der CBOE UK 100 Gewinner. Allerdings wurde dort laut Kursliste kein Umsatz ausgewiesen; der Kurs ist deshalb mit Vorsicht zu lesen.
Tritax-Big-Box-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Logistik-Immobilien steigen um 3,6 Prozent – Rechenzentren als Wachstumsstory
Die Tritax-Big-Box-Aktie zählt am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Dividendenzahlung, Rechenzentrums-Strategie und ein hoher NAV-Abschlag liefern die Argumente.
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Die Hintergründe
Dividende, Daten, Discount
Tritax Big Box ist Großbritanniens größter börsennotierter Eigentümer von Logistikhallen und baut sich zunehmend als Rechenzentrums-Investor auf. Zum Freitag steht die Dividendenzahlung von 2,00 Pence je Aktie an (Record Date 6. November). Dazu kommt ein hoher Abschlag zum Nettovermögenswert: Per 30. Juni lag der NAV bei 185,88 Pence, bei einem Abschlag von rund 18,6 Prozent.
Gestützt wird die Stimmung zudem durch die allgemeine Risikofreude: Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent, am Freitag signalisieren Futures weitere Gewinne.
Die Tritax-Aktie profitiert damit von zwei Faktoren: sinkende Zinsängste würden Immobilienwerte stützen, und die Datenzentren-Strategie öffnet neue Wachstumsfelder. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am 5. August hatte das Management eine Kapitalerhöhung angekündigt, um das Wachstum zu finanzieren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tritax Big Box REIT plc
- ISIN
- GB00BG49KP99
- Symbol London
- BBOX
- Symbol Deutschland
- 4ZQ
- US-Symbol
- TTBXF (OTC)
- Kurs
- 1,71 Euro
- Veränderung
- +3,64 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Stuttgart, Vormittag
Warum steigt die Tritax-Big-Box-Aktie?
Ein freundlicher Markt, die anstehende Dividende und der hohe NAV-Abschlag stützen den Kurs.
Wie hoch ist die Tritax-Dividende?
2,00 Pence je Aktie, zahlbar am 27. November.
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