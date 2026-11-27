Warum ist die Trekor Metals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,69 Prozent auf 8,40 kanadische Dollar, weil der Kupferpreis um mehr als 4 Prozent zulegte.

Ist Trekor Metals dasselbe Unternehmen wie Taseko Mines?

Ja. Taseko Mines hat sich im Juni 2026 in Trekor Metals umbenannt. Die Handelssymbole TKO und TGB blieben unverändert.