Wer den Namen nicht kennt, kennt das Unternehmen vielleicht trotzdem: Die Trekor Metals Aktie (ISIN: CA89472Y1079, WKN: A42D8P, Handelssymbol Toronto: TKO, US-Handelssymbol: TGB an der NYSE American, Frankfurt: UDM0) ist die Aktie des früheren Kupferförderers Taseko Mines. Kurz nach Handelsbeginn in Toronto stieg sie um 2,69 Prozent auf 8,40 kanadische Dollar und gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Trekor Metals Aktie: S&P/TSX Gewinner mit neuem Namen – das frühere Taseko setzt auf US-Kupfer
Die Trekor Metals Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,69 Prozent auf 8,40 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Kupfer verzeichnet den größten Tagessprung seit Januar. Das Unternehmen, das bis Juni Taseko Mines hieß, fährt in Arizona gerade seine zweite Produktionsstätte hoch.
Die Gründe für den Kursgewinn
Reiner Kupferwert – reiner Kupferhebel
Trekor Metals fördert fast ausschließlich Kupfer. Deshalb schlägt der Preissprung vom Freitag unmittelbar auf die Aktie durch. Kupfer hatte wochenlang unter der Sorge gelitten, die Investitionen in KI-Rechenzentren und Stromnetze könnten nachlassen. Mit der Stabilisierung der Technologiewerte kehrten die Käufer zurück.
Kupferpreis springt
Mehr als 4 Prozent an einem Tag – das gab es seit Januar nicht.
Zwei Standorte
Im dritten Quartal lieferten die Mine Gibraltar und die Anlage Florence Copper zusammen 41 Millionen Pfund Kupfer, davon 34 Millionen aus Gibraltar.
Hochlauf in Arizona
Florence Copper soll bis 2027 die volle Kapazität erreichen. Mit steigender Auslastung sinken die Stückkosten.
Hintergrund
Aus Taseko wird Trekor: mehr als ein neues Schild
Die Aktionäre stimmten im Juni der Umbenennung zu, seit dem 29. Juni wird die Aktie unter dem neuen Namen gehandelt. Die Börsenkürzel blieben, die ISIN wechselte. Das Management begründet den Schritt mit dem Wandel vom Betreiber einer einzelnen Mine zu einer nordamerikanischen Kupferplattform. Gibraltar in British Columbia ist der zweitgrößte Kupfertagebau Kanadas und gehört Trekor seit 2024 vollständig. Florence Copper zwischen Phoenix und Tucson gewinnt Kupfer ohne klassischen Tagebau direkt aus dem Gestein und soll über 22 Jahre im Schnitt 85 Millionen Pfund pro Jahr liefern, bei geplanten Betriebskosten von 1,11 Dollar je Pfund. Die Anlage nahm im Februar den Betrieb auf.
Häufige Fragen zur Trekor Metals Aktie
Warum ist die Trekor Metals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,69 Prozent auf 8,40 kanadische Dollar, weil der Kupferpreis um mehr als 4 Prozent zulegte.
Ist Trekor Metals dasselbe Unternehmen wie Taseko Mines?
Ja. Taseko Mines hat sich im Juni 2026 in Trekor Metals umbenannt. Die Handelssymbole TKO und TGB blieben unverändert.
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