Traton Aktie: Über 34 Euro – die VW-Lkw-Tochter ist erneut MDAX Gewinner, das JPMorgan-Ziel rückt in Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Traton Aktie steigt am Freitag um 2,35 Prozent auf 34,04 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Autowerte bleiben gesucht, Lkw-Hersteller stehen nach dem JPMorgan-Ausblick weiter im Fokus. Bis zum Kursziel der Bank fehlen nur noch knapp 3 Prozent.

Bild: MarcelX42 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Traton Aktie legt den zweiten Tag in Folge zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter bei 34,04 Euro, ein Plus von 0,78 Euro oder 2,35 Prozent. Damit gehört Traton am Abend erneut zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Traton Aktie am Abend 34,04 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,35 % Kursziel von JPMorgan (Neutral) 35 EUR Abstand zum JPMorgan-Kursziel 2,8 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; JPMorgan; Traton; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Traton Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut einem Marktbericht von wallstreet-online blieben Autowerte zum Wochenschluss gesucht. Traton profitiert weiter vom Branchenausblick von JPMorgan, der für 2027 vor allem auf Lkw-Hersteller setzt. Für Traton selbst bleibt die Bank bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 35 Euro, das nur noch 2,8 Prozent über dem Schlusskurs liegt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Ergebnis gesteigert, Prognose bestätigt Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Traton hält an seiner Prognose für 2026 fest. Am 30. November präsentiert sich der Konzern auf einer Industriekonferenz von Goldman Sachs. Was für die Traton Aktie sprechen könnte Bereinigtes Ergebnis plus 13 Prozent

Lkw-Bauer bei JPMorgan favorisiert

Autowerte gesucht Was Anleger bedenken sollten JPMorgan und UBS nur bei Neutral

Kurs fast am Analystenziel

Zyklisches Lkw-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie ist erneut MDAX Gewinner. Je näher der Kurs an die Analystenziele rückt, desto mehr braucht es neue Impulse, etwa von der Goldman-Konferenz am Montag. FAQ Häufige Fragen zur Traton Aktie Warum steigt die Traton Aktie heute?

Autowerte bleiben gesucht, Lkw-Hersteller stehen nach dem JPMorgan-Ausblick im Fokus. Welches Kursziel nennt JPMorgan für Traton?

35 Euro bei der Einstufung „Neutral“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?

ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Traton Aktie Die Traton Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 34 Euro. Die VW-Lkw-Tochter nähert sich dem JPMorgan-Ziel.

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