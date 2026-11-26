Traton Aktie: Über 33 Euro im Fahrtwind der Autowerte – die VW-Lkw-Tochter wird MDAX Gewinner und rückt ans JPMorgan-Ziel heran

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Traton Aktie steigt am Donnerstag um 4,38 Prozent auf 33,36 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Autowerte erholen sich kräftig, Lkw-Hersteller stehen nach dem JPMorgan-Ausblick im Fokus. Der Abstand zum Kursziel der Bank schrumpft.

Bild: MarcelX42 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Traton Aktie legt im Tagesverlauf deutlich zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter bei 33,36 Euro, ein Plus von 1,40 Euro oder 4,38 Prozent. Damit gehört Traton am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 1,88 Prozent gelegen. Kurs der Traton Aktie am Abend 33,36 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,38 % Kursziel von JPMorgan (Neutral) 35 EUR Abstand zum JPMorgan-Kursziel 4,9 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; JPMorgan; Traton; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Traton Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag das Motto bei Autoaktien. Traton profitiert zusätzlich von der Branchenstimmung für Lkw-Hersteller, die JPMorgan in seinem Ausblick für 2027 unter die bevorzugten Autowerte zählt. Für Traton selbst bleibt die Bank bei „Neutral“ und einem Kursziel von 35 Euro, das nur noch knapp 5 Prozent über dem Kurs liegt (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Ergebnis gesteigert, Prognose bestätigt Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Traton hält an seiner Prognose für 2026 fest. Die UBS bewertet die Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 35 Euro. Am 30. November präsentiert sich Traton auf einer Industriekonferenz von Goldman Sachs. Was für die Traton Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

Bereinigtes Ergebnis plus 13 Prozent

Lkw-Bauer bei JPMorgan favorisiert Was Anleger bedenken sollten JPMorgan und UBS nur bei Neutral

Kurs nahe den Analystenzielen

Zyklisches Lkw-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie ist MDAX Gewinner im Fahrtwind der Autowerte. Je näher der Kurs an die Analystenziele rückt, desto mehr braucht es neue Impulse aus dem Geschäft. FAQ Häufige Fragen zur Traton Aktie Warum steigt die Traton Aktie heute?

Autowerte erholen sich kräftig, Lkw-Hersteller stehen nach dem JPMorgan-Ausblick im Fokus. Welches Kursziel nennt JPMorgan für Traton?

35 Euro bei der Einstufung „Neutral“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?

ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Traton Aktie Die Traton Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steigt über 33 Euro. Die Erholung der Autowerte trägt die VW-Lkw-Tochter.

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