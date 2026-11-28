Es gibt Aktien, die billig aussehen, weil sie es sind – und solche, die billig aussehen, weil der Markt ihnen nicht traut. Bei Traton ist die Frage offen. Die Traton Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,04 Euro, ein Plus von 2,35 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 5,19 Prozent, seit Jahresbeginn 11,6 Prozent.
Traton Aktie: Kurs-Gewinn-Verhältnis unter sieben, Zollstreit entschärft – warum der Lkw-Riese an der Börse so wenig kostet
Die Traton Aktie gewinnt in einer Woche gut fünf Prozent und liegt seit Jahresbeginn im Plus. Die Mutter von MAN und Scania wird mit weniger als dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns bewertet.
Traton SE · ISIN: DE000TRAT0N7 · WKN: TRAT0N · Handelssymbol: 8TRA · US-Handelssymbol: TRATF
Volkswagen AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3 · US-Handelssymbol: VWAPY
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Die Bewertung
Vier Marken, ein Abschlag
Traton bündelt die Lkw- und Busmarken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von 5,01 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp sieben – deutlich weniger als bei den meisten Industriewerten.
Dafür gibt es Gründe. Lkw sind ein zyklisches Geschäft: Speditionen bestellen, wenn die Konjunktur läuft, und warten, wenn sie stockt. Dazu kommt die Eigentümerstruktur. Der Großteil der Aktien liegt bei Volkswagen, nur ein kleiner Teil ist frei handelbar. Für große Fonds ist die Aktie damit schwer zu kaufen.
Traton verdient gut und wird bewertet, als sei der nächste Abschwung schon da. Entweder irren die Analysten bei den Gewinnen – oder der Markt beim Preis. Das wird sich an den Auftragseingängen entscheiden.
Die Nachrichten
Entlastung aus Washington
Im November kam eine wichtige Entscheidung aus den USA. Die Tochter International Motors erhielt vom Handelsministerium die Genehmigung, US-Wertschöpfungsanteile bei Einfuhrzöllen anzurechnen. Das mindert die Zollbelastung. Das Management um Vorstandschef Christian Levin bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.
JPMorgan beließ die Aktie am 25. November 2026 auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 35 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In dieser Woche gab es keine neue Unternehmensmeldung; die Aktie stieg mit anderen konjunkturabhängigen Werten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 41,38 Euro ist sie knapp 18 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Traton Aktie
Wo steht die Traton Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 34,04 Euro (plus 2,35 Prozent).
Welche Marken gehören zu Traton?
Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus.
Wie hoch ist die Bewertung?
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 6,8.
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