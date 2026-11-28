Traton Aktie: Kurs-Gewinn-Verhältnis unter sieben, Zollstreit entschärft – warum der Lkw-Riese an der Börse so wenig kostet

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Die Traton Aktie gewinnt in einer Woche gut fünf Prozent und liegt seit Jahresbeginn im Plus. Die Mutter von MAN und Scania wird mit weniger als dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns bewertet.

Es gibt Aktien, die billig aussehen, weil sie es sind – und solche, die billig aussehen, weil der Markt ihnen nicht traut. Bei Traton ist die Frage offen. Die Traton Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,04 Euro, ein Plus von 2,35 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 5,19 Prozent, seit Jahresbeginn 11,6 Prozent. Traton SE · ISIN: DE000TRAT0N7 · WKN: TRAT0N · Handelssymbol: 8TRA · US-Handelssymbol: TRATF Volkswagen AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3 · US-Handelssymbol: VWAPY JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzung für 2026 rund 6,8 Xetra-Schluss am 27. November, plus 2,35 Prozent 34,04 € Wochengewinn +5,19 % erwarteter Gewinn je Aktie 2026 5,01 € Quelle : Xetra-Kursdaten laut MarketScreener; Analystenschätzungen laut finanzen.ch Die Bewertung Vier Marken, ein Abschlag Traton bündelt die Lkw- und Busmarken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von 5,01 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp sieben – deutlich weniger als bei den meisten Industriewerten. Dafür gibt es Gründe. Lkw sind ein zyklisches Geschäft: Speditionen bestellen, wenn die Konjunktur läuft, und warten, wenn sie stockt. Dazu kommt die Eigentümerstruktur. Der Großteil der Aktien liegt bei Volkswagen, nur ein kleiner Teil ist frei handelbar. Für große Fonds ist die Aktie damit schwer zu kaufen. Die Nachrichten Entlastung aus Washington Im November kam eine wichtige Entscheidung aus den USA. Die Tochter International Motors erhielt vom Handelsministerium die Genehmigung, US-Wertschöpfungsanteile bei Einfuhrzöllen anzurechnen. Das mindert die Zollbelastung. Das Management um Vorstandschef Christian Levin bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. JPMorgan beließ die Aktie am 25. November 2026 auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 35 Euro, knapp über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In dieser Woche gab es keine neue Unternehmensmeldung; die Aktie stieg mit anderen konjunkturabhängigen Werten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 41,38 Euro ist sie knapp 18 Prozent entfernt. Was für die Traton Aktie spricht Niedrige Bewertung, bestätigte Jahresprognose, Entlastung bei US-Zöllen, starke Marken und ein Kursplus seit Jahresbeginn. Was dagegen spricht Zyklisches Geschäft, geringer Streubesitz, Abhängigkeit von der Konjunktur in Europa und Nordamerika und ein neutrales Analystenvotum. Häufige Fragen zur Traton Aktie Wo steht die Traton Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 34,04 Euro (plus 2,35 Prozent). Welche Marken gehören zu Traton?

Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Wie hoch ist die Bewertung?

Auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 6,8. Fazit: Günstig mit Grund Die Traton Aktie ist niedrig bewertet, und das nicht zufällig. Der Zyklus und der geringe Streubesitz drücken den Preis. Für eine Neubewertung braucht es steigende Aufträge – die Zollentscheidung allein reicht nicht.

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