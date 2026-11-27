Die Trade-Desk-Aktie (The Trade Desk, ISIN US88339J1051, WKN A2ARCV, Handelssymbol TTD) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 14,50 US-Dollar. Das sind 0,41 US-Dollar oder 2,91 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Trade-Desk-Aktie: S&P 500 Gewinner mit Werbetechnik-Rückenwind
Die Trade-Desk-Aktie gehört am Freitag mit rund 2,9 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Trade-Desk-Aktie steigt
Erholung bei Technologiewerten
Technologie- und Wachstumsaktien sind nach dem Feiertag gefragt. Die Trade-Desk-Aktie profitiert von dieser Stimmung.
Gleichlauf mit AppLovin
Auch AppLovin steigt. Das spricht für Rückenwind bei Anbietern von Werbetechnologie.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu The Trade Desk liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
The Trade Desk betreibt eine Plattform, mit der Werbetreibende digitale Anzeigen einkaufen. Die Aktie notiert nach deutlichen Kursverlusten zuletzt im niedrigen zweistelligen Dollarbereich und schwankt entsprechend stark. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Trade-Desk-Aktie
Warum steigt die Trade-Desk-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die Trade-Desk-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,91 Prozent auf 14,50 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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