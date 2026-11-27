Warum steigt die Trade-Desk-Aktie am Freitag?

Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Technologiewerten stützt.

Wie stark steigt die Trade-Desk-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,91 Prozent auf 14,50 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.