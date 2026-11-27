Tractor-Supply-Aktie S&P 500 Verlierer: Landhandel gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Tractor-Supply-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar gibt die Landhandelskette im starken Markt nach.

Die Tractor-Supply-Aktie (ISIN: US8923561067, WKN: 889826, Handelssymbol: TSCO) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. TSCO TSCO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TSCO — — — Tractor Supply im laufenden Handel -0,99 % Kurs im laufenden Handel 39,97 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Einzelhandel im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Einzelhändler wie Tractor Supply bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Tractor Supply beliefert Landwirte, Tierhalter und Heimwerker. Ein Minus von rund 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Tractor-Supply-Aktie spricht Treue Kundschaft: Ländlicher Raum.

Breites Sortiment: Tierbedarf, Landtechnik, Werkzeug. Was die Tractor-Supply-Aktie belasten kann Rotation: Konsumwerte weniger gefragt.

Konsumklima: Schwache Nachfrage träfe den Handel. Steckbrief der Tractor-Supply-Aktie Unternehmen: Tractor Supply Company

ISIN: US8923561067 · WKN: 889826

Handelssymbol: TSCO (Nasdaq)

Branche: Einzelhandel Häufige Fragen zur Tractor-Supply-Aktie Warum ist die Tractor-Supply-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US8923561067, WKN 889826, Handelssymbol TSCO. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Tractor Supply ohne Nachricht Die Tractor-Supply-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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