Die Tractor-Supply-Aktie (ISIN: US8923561067, WKN: 889826, Handelssymbol: TSCO) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Tractor-Supply-Aktie S&P 500 Verlierer: Landhandel gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt
Die Tractor-Supply-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar gibt die Landhandelskette im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Einzelhandel im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Einzelhändler wie Tractor Supply bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Tractor Supply beliefert Landwirte, Tierhalter und Heimwerker. Ein Minus von rund 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Tractor-Supply-Aktie
Warum ist die Tractor-Supply-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 0,99 Prozent auf 39,97 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US8923561067, WKN 889826, Handelssymbol TSCO.
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