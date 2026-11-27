Die Toyota-Tsusho-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,87 Prozent auf 35,01 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Toyota-Tsusho-Aktie: Handelshaus gehört zu den Tagesgewinnern
Die Toyota-Tsusho-Aktie steigt im Nikkei 225 um 5,87 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Toyota-Tsusho-Aktie steigt
Toyota Tsusho ist das Handelshaus des Toyota-Konzerns. Einen konkreten Anlass für den Anstieg konnte ich nicht belegen. Der Gewinn fällt im Rahmen eines breiten Marktanstiegs, bei dem laut Trading Economics Anleger wieder zu zuletzt verkauften Werten greifen.
Als Nikkei 225 Gewinner profitiert die Toyota-Tsusho-Aktie von der breiten Kauflaune.
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