Toyota-Tsusho-Aktie: Handelshaus gehört zu den Tagesgewinnern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Toyota-Tsusho-Aktie steigt im Nikkei 225 um 5,87 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.

Die Toyota-Tsusho-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,87 Prozent auf 35,01 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. 9TO 9TO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 9TO — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Toyota-Tsusho-Aktie steigt Toyota Tsusho ist das Handelshaus des Toyota-Konzerns. Einen konkreten Anlass für den Anstieg konnte ich nicht belegen. Der Gewinn fällt im Rahmen eines breiten Marktanstiegs, bei dem laut Trading Economics Anleger wieder zu zuletzt verkauften Werten greifen. Toyota-Tsusho-Aktie bei comdirect am Morgen +5,87 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Der Kurs entstand bei sehr geringem Handelsvolumen. Als Nikkei 225 Gewinner profitiert die Toyota-Tsusho-Aktie von der breiten Kauflaune.

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