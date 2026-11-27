Sind es nicht mehr nur Unternehmen, die „too big to fail“ sind, sondern jetzt auch CEOs? Der Fall Jensen Huang mag für viele überraschend gekommen sein, fügt sich aber nahtlos in die Politik der aktuellen US-Präsidentschaft ein, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.
Too big to fail
Marktkommentar von Mark Dowding
Gleichzeitig würden sich immer mehr Republikaner mehr oder weniger offen von ihrem Präsidenten distanzieren. Dieser habe diese Woche wie jedes Jahr zu Thanksgiving zwei Truthähne begnadigt – vielleicht die einzigen Freunde, die ihm über kurz oder lang bleiben würden.
Zurück zur KI: An der öffentlichen Ablehnung des Baus von Rechenzentren in den Gemeinden vor Ort werde sich kaum etwas ändern. Rund 80 Prozent der US-Wähler seien gegen den Bau eines Rechenzentrums in ihrer Gemeinde – aufgrund höherer Strom- und Wasserrechnungen und der konstanten Lärmbelästigung. Da Rechenzentren außerdem kaum zur lokalen Beschäftigung beitragen würden, sei mit wachsendem regulatorischem Widerstand zu rechnen, zumal die Demokraten im Begriff seien, ihre größte Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses seit einer Generation zu erlangen. Der Widerstand werde noch steigen, wenn durch KI Arbeitsplätze verloren gingen. Das Risiko einer steigenden Arbeitslosenquote nehme zu.
Man gehe davon aus, dass die Demokraten den Ausbau der KI drosseln würden. Das dürfte den Investitionsrausch bremsen und den Finanzierungsdruck an den Märkten etwas dämpfen. In den kommenden Wochen und Monaten könnte dies auf ein günstigeres Umfeld für Credit Spreads hindeuten. Allerdings werde das Volumen der KI-bezogenen Anleiheemissionen 2027 noch immer über dem Niveau von 2026 liegen, lediglich das Wachstum dürfte moderater ausfallen als bislang befürchtet.
In der EU rechne man kommende Woche mit der Ankündigung einer gemeinsamen Eurobond-Emission zur Finanzierung der Ukraine-Unterstützung. Damit könnte die gemeinsame Anleiheemission wieder zum Thema werden, sollten die Spannungen bei den Spreads anhalten. Anders als 2011 stünden ein Auseinanderbrechen der Einheitswährung und damit das Risiko einer Währungsumstellung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Debatte. Da die Spreads ausschließlich das Ausfallrisiko einpreisen würden, erscheine das derzeitige Niveau der Spreads in der Eurozone aus fundamentaler Sicht ungerechtfertigt. Man sehe Wertpotenzial bei Staatsanleihen in der Region und sei der Ansicht, dass sich bei Kursrückgängen Kaufgelegenheiten bieten würden, zumal sich die Nachrichtenlage in der französischen Politik möglicherweise ebenfalls verbessere: Die Chancen dafür, dass ein Kandidat der Mitte in die Stichwahl gegen Le Pen einziehe, stünden gut.
Die Anleiherenditen lägen weiterhin nahe ihrer historischen Höchststände, und man sehe mittelfristig Wertpotenzial bei Anleihen in den USA, Europa, Großbritannien und Japan. Obwohl die Marktvolatilität den kurzfristigen Ausblick trübe, gebe es Gründe, eher auf eine längere Duration zu setzen: Die Energiepreise dürften relativ stabil bleiben – selbst unter Berücksichtigung des Kälteeinbruchs in Europa in den letzten ein bis zwei Wochen.
Ausblick
Die Intervention vom letzten Wochenende zur Wiedereinsetzung von Jensen Huang möge überrascht haben, sei aber klassischer Trumpismus. Natürlich sei es ungesund, wenn nicht nur Unternehmen, sondern auch CEOs „too big to fail“ seien und ihre Regeln selbst schreiben könnten. Die Aushöhlung von Corporate-Governance-Standards könne das Vertrauen in die Märkte untergraben und Bewertungen infrage stellen. Man könne an das Potenzial von KI glauben, unsere Welt radikal zu verändern, und gleichzeitig den Bewertungen von KI-Vermögenswerten skeptisch gegenüberstehen.
Eine andere Frage sei, ob Mitglieder der US-Regierung vor Jensen Huangs Wiedereinsetzung Aktien von Nvidia gekauft und von einem Kursanstieg von 31 Prozent profitiert hätten. Das zeitliche Zusammenspiel von Handelsgeschäften und politischen Ankündigungen habe in den vergangenen Monaten im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden, und jeder Verdacht auf unzulässigen Handel dürfte die besondere Aufmerksamkeit der Demokraten im Kongress auf sich ziehen.
Dies könnte auch die Debatte über das Verhalten der Regierung im weiteren Sinne verschärfen. Der Eindruck verstärke sich, dass viele in der Republikanischen Partei auf Distanz zum Oberbefehlshaber gingen. Am Ende könnten seine einzigen verbliebenen Freunde die beiden Truthähne sein, die er diese Woche begnadigt habe.
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