In der EU rechne man kommende Woche mit der Ankündigung einer gemeinsamen Eurobond-Emission zur Finanzierung der Ukraine-Unterstützung. Damit könnte die gemeinsame Anleiheemission wieder zum Thema werden, sollten die Spannungen bei den Spreads anhalten. Anders als 2011 stünden ein Auseinanderbrechen der Einheitswährung und damit das Risiko einer Währungsumstellung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Debatte. Da die Spreads ausschließlich das Ausfallrisiko einpreisen würden, erscheine das derzeitige Niveau der Spreads in der Eurozone aus fundamentaler Sicht ungerechtfertigt. Man sehe Wertpotenzial bei Staatsanleihen in der Region und sei der Ansicht, dass sich bei Kursrückgängen Kaufgelegenheiten bieten würden, zumal sich die Nachrichtenlage in der französischen Politik möglicherweise ebenfalls verbessere: Die Chancen dafür, dass ein Kandidat der Mitte in die Stichwahl gegen Le Pen einziehe, stünden gut.