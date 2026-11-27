Die Tokio-Marine-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,03 Prozent auf 3,371 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Tokio-Marine-Aktie: Versicherer gibt im Nikkei 225 nach
Die Tokio-Marine-Aktie fällt im Nikkei 225 um 1,03 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Was die Tokio-Marine-Aktie belastet
Einen konkreten Anlass für das Minus der Tokio-Marine-Aktie konnte ich nicht belegen. Finanzwerte sind heute gemischt: Mizuho gewinnt, der Versicherer gibt leicht nach.
Als Nikkei 225 Verlierer steht die Tokio-Marine-Aktie heute leicht im Minus.
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