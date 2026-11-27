Tokio-Kerninflation im November (Oktober: 2,6 %; Erwartung 3,0 %) 2,9 %

Leitzins der Bank of Japan nach der Anhebung vom 18. September 2026 1,25 %

Ende der nächsten BoJ-Sitzung; erwartet wird eine Anhebung auf 1,50 % 18.12.2026