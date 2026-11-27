Die Tokio-Inflation hat im November spürbar angezogen: Die Kernrate ohne frische Lebensmittel lag nach den am Freitag gemeldeten Daten bei 2,9 Prozent nach 2,6 Prozent im Oktober und damit knapp unter der Erwartung von 3,0 Prozent. Das stärkt die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan am 18. Dezember. Für die Anleger in Asien zählt das Zusammenspiel mit einem schwachen Yen: Der Nikkei 225 (Index-Symbol ^N225) legte am Freitag nach Medienberichten rund 2 Prozent zu, während der Dollar bei etwa 159,3 Yen steht, nur knapp unter der Marke von 160.
Tokio-Inflation: Kernrate steigt auf 2,9 Prozent – rückt die BoJ-Zinserhöhung im Dezember näher?
Die Tokio-Inflation hat im November angezogen: Die Kernrate liegt bei 2,9 Prozent, getrieben von Energiepreisen. Der Yen steht nahe 160 je Dollar, die Bank of Japan tagt am 18. Dezember. Was die Daten für Nikkei, Bankaktien und Exporteure bedeuten.
Tokio-Inflation im November
Wie hoch ist die Tokio-Inflation und was treibt sie?
Die Verbraucherpreise der Hauptstadtregion gelten als Frühindikator für die landesweite Teuerung. Nach den vorliegenden Berichten stieg die Kernrate (ohne frische Lebensmittel, inklusive Energie) im November auf 2,9 Prozent, den höchsten Stand seit 16 Monaten. Die Gesamtrate wird mit 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent im Oktober angegeben. Die Kernrate ohne frische Lebensmittel und Energie, die die Notenbank besonders genau beobachtet, ging dagegen leicht auf 2,5 Prozent zurück, nach 2,6 Prozent im Vormonat.
Der Anstieg geht damit vor allem auf Energie zurück: Nach den Berichten legten die Energiepreise im November um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, nach 2,2 Prozent im Oktober. Die Strompreise in Tokio stiegen binnen eines Monats um 14,2 Prozent, als Treiber wird das Auslaufen staatlicher Versorgungssubventionen genannt. Aus Sicht der Redaktion ist das für die Geldpolitik ein zweischneidiges Signal: Der Preisdruck ist da, ein Teil davon ist aber politisch bedingt und kein Beleg für eine breite Lohn-Preis-Spirale.
Ökonomen rechnen mehrheitlich damit, dass die Bank of Japan ihren Leitzins am 18. Dezember von 1,25 Prozent auf 1,50 Prozent anhebt. Die genaue Zahl der Befragten ist in den vorliegenden Berichten widersprüchlich angegeben.
Notenbank und Währung
Wird die Bank of Japan im Dezember die Zinsen erhöhen?
Die Zinswende in Japan läuft seit Monaten: Zuletzt hob die Bank of Japan ihren Leitzins am 18. September 2026 auf 1,25 Prozent an. Die Sitzung im Dezember dauert zwei Tage und endet am 18. Dezember. Ob die BoJ den Schritt tatsächlich geht, hängt nach Einschätzung der Redaktion von der Lohnentwicklung, den Energiepreisen und der Yen-Schwäche ab; eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Der Yen bleibt der zweite Druckpunkt. Der Dollar kostet am Freitagmorgen rund 159,3 Yen. Berichten zufolge hatte Finanzminister Katayama nach einem kurzen Überschreiten der 160er-Marke am 13. November eine Intervention vorgenommen oder angekündigt; die Quellenlage dazu ist indirekt. Ein schwacher Yen verteuert Importe von Energie und Rohstoffen und erhöht damit genau den Preisdruck, der die Notenbank zum Handeln drängt.
Börse und Anleger
Was bedeutet die Tokio-Inflation für Nikkei, Bankaktien und Exporteure?
Für die Börse in Tokio wirken höhere Zinsen und ein schwacher Yen in unterschiedliche Richtungen. Japanische Bankaktien gelten traditionell als Nutznießer steigender Zinsen, weil sich die Zinsmarge verbessern kann. Exporteure wie Toyota und Sony profitieren von einem schwachen Yen bei den Auslandsumsätzen, leiden aber bei einem abrupten Kursumschwung der Währung. Für Anleger in Deutschland sind zusätzlich Yen-Euro-Kurse, japanische Staatsanleihen und die Wirkung auf den DAX über Exporteure und Maschinenbauer im Blick. Ein klarer Kurseffekt der heutigen Zahlen ist nicht belegt; die Erholung asiatischer Aktien am Freitag hat mehrere Treiber, darunter Stützungsmaßnahmen in China.
|Kennzahl
|Oktober 2026
|November 2026
|Kernrate (ohne frische Lebensmittel)
|2,6 %
|2,9 % (Erwartung 3,0 %)
|Kernrate ohne frische Lebensmittel und Energie
|2,6 %
|2,5 %
|Gesamtrate
|2,7 %
|2,8 %
|Energie
|2,2 %
|9,5 %
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat. Erwartung: Umfrage unter Ökonomen. Gesamtrate: Einzelquelle.
Quelle: Statistikdaten Tokio, Medienberichte
Ausblick
Welche Termine bestimmen die Zinsdebatte bis Weihnachten?
Bevor die Bank of Japan entscheidet, stehen die Fed-Sitzung am 9. Dezember (Zinsentscheid 20:00 Uhr MEZ), die EZB-Sitzung am 17. Dezember und die nationalen Inflationsdaten Japans an. Für Anleger heißt das: Die Zinsdifferenz zwischen Dollar, Euro und Yen bleibt der zentrale Treiber für Währungen und globale Aktienmärkte. Wer den Nikkei oder japanische Banken im Blick hat, beobachtet vor allem den Yen-Kurs und die Äußerungen von BoJ-Vertretern.
Häufige Fragen zur Tokio-Inflation und zur BoJ
Wie hoch ist die Tokio-Inflation im November 2026? Die Kerninflation ohne frische Lebensmittel liegt bei 2,9 Prozent nach 2,6 Prozent im Oktober.
Wann entscheidet die Bank of Japan über den Leitzins? Die zweitägige Sitzung endet am 18. Dezember 2026; erwartet wird eine Anhebung von 1,25 auf 1,50 Prozent.
Wie steht der Yen zum Dollar? Am Freitagmorgen rund 159,3 Yen je Dollar, knapp unter der Marke von 160.
Wie reagiert der Nikkei? Der Nikkei 225 legte am Freitag nach Medienberichten rund 2 Prozent zu; ein direkter Zusammenhang mit den Inflationsdaten ist nicht belegt.
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