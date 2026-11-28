TKMS Aktie: Plus 9,5 Prozent in der Woche – der Fregattenbauer ist MDAX Gewinner der Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 9,52 Prozent auf 78,20 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Rüstungswerte erholen sich, der Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier der Kieler Marinewerft um 9,52 Prozent und schloss am Freitag bei 78,20 Euro. Damit gehört TKMS zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der TKMS Aktie am Freitag 78,20 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +9,52 % Auftragsbestand rund 30 Mrd. EUR Jahresfinanzbericht 7.12.2026 Quelle : Kursliste 27.11.2026; TKMS; Rheinmetall Die Woche Warum die TKMS Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Rüstungswerte trugen TKMS in der zweiten Wochenhälfte. Am Donnerstag und Freitag legte die Aktie jeweils deutlich zu. Rheinmetall erfüllte auf seinem Kapitalmarkttag mit gesenkten Zielen die Erwartungen. Für das Marinegeschäft erwartet der Wettbewerber 2030 nur noch 3,5 bis 4 Milliarden Euro Umsatz, weil das Fregattenprojekt F126 im August gestoppt wurde. Im Hintergrund wirkt der größte Überwasserauftrag der Firmengeschichte nach: das zweite Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU, mit dem das Programm auf acht Schiffe wächst. Bernstein nennt ein Kursziel von 115 Euro, warnt aber vor Verzögerungen beim Projekt F127. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro

Acht Fregatten im MEKO-Programm

Rheinmetall-Unsicherheit beseitigt Was Anleger bedenken sollten Risiko beim Projekt F127

Auf Monatssicht noch 11 Prozent im Minus

Jahreszahlen am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Rüstungserholung. Die Jahreszahlen am 7. Dezember sind der nächste eigene Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum war die TKMS Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Rüstungswerte erholten sich rund um den Rheinmetall-Kapitalmarkttag, der Fregattenauftrag wirkt nach. Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?

Am 7. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie ist einer der größten MDAX Gewinner der Woche und schließt über 78 Euro.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.