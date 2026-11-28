TKMS Aktie: 30 Milliarden Euro Aufträge, plus 9,5 Prozent in der Woche – Deutschlands Marinewerft fährt allen davon

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 17:28 3 Min.

Die TKMS Aktie schließt über 78 Euro und zählt zu den größten Gewinnern im MDAX. Ein Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach. Am 7. Dezember kommt der Jahresbericht.

Bild: thyssenkrupp AG

U-Boote und Fregatten lassen sich nicht über Nacht bauen. Wer sie bestellt, bindet sich für ein Jahrzehnt. Genau das macht den Kieler Schiffbauer derzeit so begehrt. Die TKMS Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 78,20 Euro, ein Plus von 3,03 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 9,52 Prozent. TKMS AG & Co. KGaA · ISIN: DE000TKMS001 · WKN: TKMS00 · Handelssymbol: TKMS · US-Handelssymbol: nicht verifiziert Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY Auftragsbestand rund 30 Mrd. € Xetra-Schluss am 27. November, plus 3,03 Prozent 78,20 € Wochengewinn +9,52 % Jahresfinanzbericht 7. Dezember Quelle : TKMS; Xetra-Kursdaten vom 27. November 2026 Die Woche Vier Gewinntage, ein Rekordauftrag im Rücken In der vergangenen Woche unterzeichnete TKMS einen Großauftrag für Fregatten, der als Rekord in der Firmengeschichte gilt. Er wirkt nach: Von Montag bis Freitag stieg die Aktie an vier von fünf Tagen. Am Donnerstag kam Rückenwind von einem europäischen Gipfel zur Verteidigung, am Freitag vom Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Bemerkenswert: Der Düsseldorfer Konzern senkte dort seine Langfristziele und rechnet gerade im Marinegeschäft mit weniger Umsatz. Der Sektor reagierte trotzdem erleichtert, weil die Kürzung erwartet worden war. Für TKMS als etablierten Marinespezialisten ist die Zurückhaltung eines neuen Wettbewerbers keine schlechte Nachricht. Die Einordnung Volle Werften, Kurs unter dem Hoch TKMS ist ein eigenständig börsennotierter Marinespezialist mit Sitz in Kiel. Das Unternehmen baut konventionelle U-Boote, Fregatten und Marineelektronik. Der Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro sichert die Auslastung über viele Jahre. Die Aktie hat diese Aussichten schon einmal höher bewertet. Vom 52-Wochen-Hoch bei 108,80 Euro ist sie rund 28 Prozent entfernt, das Tief lag bei 61,20 Euro. Risiken liegen in der Abwicklung: Marineprojekte sind komplex, Verzögerungen und Kostensteigerungen in der Branche häufig. Am 7. Dezember legt TKMS den Jahresfinanzbericht vor – mit einem genaueren Blick auf Margen und Mittelzufluss. Was für die TKMS Aktie spricht Rekordauftrag für Fregatten, rund 30 Milliarden Euro Auftragsbestand, lange Planbarkeit und Rückenwind aus dem Rüstungssektor. Was dagegen spricht Projektrisiken bei Großaufträgen, Abhängigkeit von Staatshaushalten, mögliche Friedensgespräche und ein Kurs unter dem Jahreshoch. Häufige Fragen zur TKMS Aktie Wo steht die TKMS Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 78,20 Euro (plus 3,03 Prozent). Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Rund 30 Milliarden Euro. Wann kommt der Jahresbericht?

Am 7. Dezember 2026. Fazit: Planbarkeit hat ihren Wert Die TKMS Aktie profitiert von dem, was Rüstungsanleger suchen: lange Sichtbarkeit. Die Aufträge sind da, die Abwicklung ist die Bewährungsprobe. Der Jahresbericht am 7. Dezember liefert die Zahlen dazu.

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