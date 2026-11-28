U-Boote und Fregatten lassen sich nicht über Nacht bauen. Wer sie bestellt, bindet sich für ein Jahrzehnt. Genau das macht den Kieler Schiffbauer derzeit so begehrt. Die TKMS Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 78,20 Euro, ein Plus von 3,03 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 9,52 Prozent.
TKMS Aktie: 30 Milliarden Euro Aufträge, plus 9,5 Prozent in der Woche – Deutschlands Marinewerft fährt allen davon
Die TKMS Aktie schließt über 78 Euro und zählt zu den größten Gewinnern im MDAX. Ein Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach. Am 7. Dezember kommt der Jahresbericht.
TKMS AG & Co. KGaA · ISIN: DE000TKMS001 · WKN: TKMS00 · Handelssymbol: TKMS · US-Handelssymbol: nicht verifiziert
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die Woche
Vier Gewinntage, ein Rekordauftrag im Rücken
In der vergangenen Woche unterzeichnete TKMS einen Großauftrag für Fregatten, der als Rekord in der Firmengeschichte gilt. Er wirkt nach: Von Montag bis Freitag stieg die Aktie an vier von fünf Tagen. Am Donnerstag kam Rückenwind von einem europäischen Gipfel zur Verteidigung, am Freitag vom Kapitalmarkttag von Rheinmetall.
Bemerkenswert: Der Düsseldorfer Konzern senkte dort seine Langfristziele und rechnet gerade im Marinegeschäft mit weniger Umsatz. Der Sektor reagierte trotzdem erleichtert, weil die Kürzung erwartet worden war. Für TKMS als etablierten Marinespezialisten ist die Zurückhaltung eines neuen Wettbewerbers keine schlechte Nachricht.
Im Marineschiffbau zählt nicht, wer am lautesten ankündigt, sondern wer liefern kann. Ein Auftragsbestand von 30 Milliarden Euro ist Sichtbarkeit, wie sie in der Industrie selten ist.
Die Einordnung
Volle Werften, Kurs unter dem Hoch
TKMS ist ein eigenständig börsennotierter Marinespezialist mit Sitz in Kiel. Das Unternehmen baut konventionelle U-Boote, Fregatten und Marineelektronik. Der Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro sichert die Auslastung über viele Jahre.
Die Aktie hat diese Aussichten schon einmal höher bewertet. Vom 52-Wochen-Hoch bei 108,80 Euro ist sie rund 28 Prozent entfernt, das Tief lag bei 61,20 Euro. Risiken liegen in der Abwicklung: Marineprojekte sind komplex, Verzögerungen und Kostensteigerungen in der Branche häufig. Am 7. Dezember legt TKMS den Jahresfinanzbericht vor – mit einem genaueren Blick auf Margen und Mittelzufluss.
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Wo steht die TKMS Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 78,20 Euro (plus 3,03 Prozent).
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 30 Milliarden Euro.
Wann kommt der Jahresbericht?
Am 7. Dezember 2026.
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