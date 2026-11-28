Zehn Euro – an dieser Marke entschied sich in den vergangenen Tagen, ob aus einer Korrektur ein Absturz wird. Sie hat gehalten. Die Thyssenkrupp Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 11,07 Euro, rund 3,6 Prozent über dem Vortag. Auf Wochensicht steht ein Plus von 7,37 Prozent. Der Monat bleibt mit rund minus 25 Prozent tiefrot.
Thyssenkrupp Aktie: Minus 25 Prozent im Monat, plus sieben in der Woche – am 8. Dezember muss Essen liefern
Die Thyssenkrupp Aktie hat die Marke von zehn Euro verteidigt und sich kräftig erholt. Der Konzernumbau läuft, die Wasserstofftochter enttäuscht. In zehn Tagen kommt die Bilanz.
thyssenkrupp AG · ISIN: DE0007500001 · WKN: 750000 · Handelssymbol: TKA · US-Handelssymbol: TKAMY
Der Absturz
Was im November schiefging
Auslöser des Kursrutschs waren schwache Zahlen der Wasserstofftochter. Dort mussten Fehler behoben werden, Neubauprojekte wurden teurer, und eine Pilotanlage verlor an Wert. Wichtige Chartlinien rissen, die Aktie fiel bis auf 10,04 Euro. Lichtblicke gab es auch: Der Auftragseingang stieg, und der freie Mittelzufluss war positiv.
Die Erholung der vergangenen Tage hatte zwei Treiber. Zum einen zogen Rüstungswerte nach dem Kapitalmarkttag eines großen Düsseldorfer Rüstungskonzerns an, wovon auch die Marinebeteiligung profitierte. Zum anderen gibt es im Wasserstoffgeschäft eine neue Ausschreibung, die Hoffnung auf Aufträge weckt.
Thyssenkrupp ist kein Stahlkonzern mehr und noch keine Holding. Die Aktie wird so lange schwanken, bis klar ist, was am Ende übrig bleibt – und was es wert ist.
Der Umbau
Ein Konzern zerlegt sich selbst
Der Vorstand baut Thyssenkrupp zu einer Beteiligungsholding um. Ende Oktober ging der Werkstoffhandel unter neuem Namen an die Börse. Auch für das Stahlgeschäft ist dieser Schritt im Gespräch. Die Idee: Die Summe der Teile soll an der Börse mehr wert sein als der verschachtelte Konzern.
Ob das aufgeht, entscheidet sich an Zahlen. Am 8. Dezember legt Thyssenkrupp den Geschäftsbericht für 2025/2026 vor und lädt zur Analystenkonferenz. Anleger werden auf den Ausblick, die Pensionslasten und den Zeitplan für das Stahlgeschäft achten. Trotz des schwachen Monats liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 18 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur Thyssenkrupp Aktie
Wo steht die Thyssenkrupp Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 11,07 Euro.
Warum ist die Aktie im November gefallen?
Vor allem wegen enttäuschender Zahlen der Wasserstofftochter.
Wann kommt der Geschäftsbericht?
Am 8. Dezember 2026.
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