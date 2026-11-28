Thyssenkrupp Aktie: Minus 25 Prozent im Monat, plus sieben in der Woche – am 8. Dezember muss Essen liefern

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

Die Thyssenkrupp Aktie hat die Marke von zehn Euro verteidigt und sich kräftig erholt. Der Konzernumbau läuft, die Wasserstofftochter enttäuscht. In zehn Tagen kommt die Bilanz.

Bild: thyssenkrupp AG

Zehn Euro – an dieser Marke entschied sich in den vergangenen Tagen, ob aus einer Korrektur ein Absturz wird. Sie hat gehalten. Die Thyssenkrupp Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 11,07 Euro, rund 3,6 Prozent über dem Vortag. Auf Wochensicht steht ein Plus von 7,37 Prozent. Der Monat bleibt mit rund minus 25 Prozent tiefrot. thyssenkrupp AG · ISIN: DE0007500001 · WKN: 750000 · Handelssymbol: TKA · US-Handelssymbol: TKAMY Wochengewinn (10,31 € auf 11,07 €) +7,37 % Xetra-Schluss am 27. November 11,07 € Kursentwicklung auf Monatssicht rund −25 % Geschäftsbericht 2025/2026 8. Dezember Quelle : Xetra-Schlusskurse vom 20. und 27. November 2026; Wiener Börse (Monats- und Jahreswert) Der Absturz Was im November schiefging Auslöser des Kursrutschs waren schwache Zahlen der Wasserstofftochter. Dort mussten Fehler behoben werden, Neubauprojekte wurden teurer, und eine Pilotanlage verlor an Wert. Wichtige Chartlinien rissen, die Aktie fiel bis auf 10,04 Euro. Lichtblicke gab es auch: Der Auftragseingang stieg, und der freie Mittelzufluss war positiv. Die Erholung der vergangenen Tage hatte zwei Treiber. Zum einen zogen Rüstungswerte nach dem Kapitalmarkttag eines großen Düsseldorfer Rüstungskonzerns an, wovon auch die Marinebeteiligung profitierte. Zum anderen gibt es im Wasserstoffgeschäft eine neue Ausschreibung, die Hoffnung auf Aufträge weckt. Der Umbau Ein Konzern zerlegt sich selbst Der Vorstand baut Thyssenkrupp zu einer Beteiligungsholding um. Ende Oktober ging der Werkstoffhandel unter neuem Namen an die Börse. Auch für das Stahlgeschäft ist dieser Schritt im Gespräch. Die Idee: Die Summe der Teile soll an der Börse mehr wert sein als der verschachtelte Konzern. Ob das aufgeht, entscheidet sich an Zahlen. Am 8. Dezember legt Thyssenkrupp den Geschäftsbericht für 2025/2026 vor und lädt zur Analystenkonferenz. Anleger werden auf den Ausblick, die Pensionslasten und den Zeitplan für das Stahlgeschäft achten. Trotz des schwachen Monats liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 18 Prozent im Plus. Was für die Thyssenkrupp Aktie spricht Verteidigte Zehn-Euro-Marke, steigender Auftragseingang, positiver Mittelzufluss, laufende Abspaltungen und Rückenwind aus dem Marinegeschäft. Was dagegen spricht Enttäuschende Wasserstofftochter, schwache Stahlkonjunktur, Pensionslasten, ein angeschlagener Chart und Unsicherheit über den Umbau. Häufige Fragen zur Thyssenkrupp Aktie Wo steht die Thyssenkrupp Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 11,07 Euro. Warum ist die Aktie im November gefallen?

Vor allem wegen enttäuschender Zahlen der Wasserstofftochter. Wann kommt der Geschäftsbericht?

Am 8. Dezember 2026. Fazit: Atempause vor der Bilanz Die Thyssenkrupp Aktie hat sich an der Zehn-Euro-Marke gefangen. Ob daraus mehr wird, zeigt der 8. Dezember. Der Umbau ist richtig angelegt, der Beweis, dass er Wert schafft, steht noch aus.

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