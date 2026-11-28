thyssenkrupp Aktie: Plus 7,3 Prozent – der Industriekonzern ist MDAX Gewinner der Woche, die Marinetochter zieht mit

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,32 Prozent auf 11,065 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Erholung der Rüstungswerte und die starke Woche der Beteiligung TKMS geben Rückenwind.

Bild: thyssenkrupp AG

Die thyssenkrupp Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Essener Industriekonzerns um 7,32 Prozent und schloss am Freitag bei 11,065 Euro. Damit gehört thyssenkrupp zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der thyssenkrupp Aktie am Freitag 11,065 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +7,32 % Wochenplus der TKMS Aktie +9,52 % Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die thyssenkrupp Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Ein Teil des Wochengewinns stammt aus Kiel: thyssenkrupp ist nach der Abspaltung weiter Mehrheitsaktionär der Marinewerft TKMS. Deren Aktie stieg in der Woche um 9,52 Prozent, getragen von der Erholung der Rüstungswerte rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Der Wert der Beteiligung schlägt direkt auf die Bewertung des Mutterkonzerns durch. Dazu kam die breite Markterholung: Nach dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch gewann der MDAX am Donnerstag 2,34 Prozent. Zyklische Industriewerte wie thyssenkrupp gehörten zu den Profiteuren des Stimmungsumschwungs. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Wertvolle Beteiligung an TKMS

Erholung zyklischer Werte

Umbau des Konzerns Was Anleger bedenken sollten Schwieriges Stahlgeschäft

Abhängigkeit vom Rüstungssentiment

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil die Marinebeteiligung und der Markt gleichzeitig halfen. Das Stahlgeschäft bleibt die Baustelle. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum war die thyssenkrupp Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Beteiligung TKMS stieg kräftig, zudem erholten sich zyklische Werte. Welche Rolle spielt TKMS für thyssenkrupp?

thyssenkrupp ist Mehrheitsaktionär der Marinewerft. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. US-Handelssymbol: TKAMY. TKMS: ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Kürzel TKMS. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 11 Euro.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.