thyssenkrupp Aktie: Fast 11 Euro – der Industriekonzern ist erneut MDAX Gewinner, TKMS und Rohstoffe ziehen mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,20 Prozent auf 10,92 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich, die Marinetochter TKMS legt vor den Rheinmetall-Zielen zu. Der Essener Konzern nähert sich der Marke von 11 Euro.

Bild: thyssenkrupp AG

Die thyssenkrupp Aktie knüpft an den Vortag an. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Essener Industriekonzerns bei 10,92 Euro, ein Plus von 0,23 Euro oder 2,20 Prozent. Damit gehört thyssenkrupp zu den MDAX Gewinnern. Die Marinetochter TKMS legt zugleich 2,50 Prozent zu. Kurs der thyssenkrupp Aktie am Morgen 10,92 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,20 % Kursplus der Marinetochter TKMS +2,50 % Rheinmetall stellt neue Ziele vor 10 Uhr Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. thyssenkrupp profitiert von zwei Strömungen. Laut dpa-AFX erholen sich Rohstoffwerte von ihrem tiefsten Stand seit Dezember 2025, das stützt das Stahlgeschäft. Zugleich sind Rüstungswerte gefragt, bevor Rheinmetall ab 10 Uhr seine neuen Ziele vorstellt. Davon profitiert die Marinetochter TKMS, an der thyssenkrupp beteiligt ist. Die Baustellen Geschäftsbericht im Dezember als Prüfstein Die Probleme bleiben. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre Ergebnisprognose verfehlt, beim grünen Stahl gibt es Verzögerungen. Im Dezember legt der Konzern den Geschäftsbericht vor. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Marinetochter TKMS im Aufwind

Erholung der Rohstoffwerte

Marke von 11 Euro in Reichweite Was Anleger bedenken sollten nucera verfehlt eigene Ziele

Verzögerungen beim grünen Stahl

Geschäftsbericht im Dezember Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner, weil Stahl und Marine zugleich Rückenwind haben. Der Geschäftsbericht im Dezember bleibt die nächste Hürde. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich, die Marinetochter TKMS legt vor den Rheinmetall-Zielen zu. Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?

Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. TKMS: ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Kürzel TKMS. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und nähert sich 11 Euro. Rohstoffe und Marine tragen den Industriekonzern.

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