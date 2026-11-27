thyssenkrupp Aktie: Über 11 Euro zum Wochenschluss – der Industriekonzern ist MDAX Gewinner, Stahl und Marine ziehen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 17:58 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt am Freitag um 3,56 Prozent auf 11,065 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich weiter, die Marinetochter TKMS legt nach den Rheinmetall-Zielen zu. Erstmals seit Tagen schließt der Essener Konzern über 11 Euro.

Bild: thyssenkrupp AG

Die thyssenkrupp Aktie springt über 11 Euro. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Essener Industriekonzerns bei 11,065 Euro, ein Plus von 3,56 Prozent. Damit gehört thyssenkrupp am Abend erneut zu den MDAX Gewinnern. Die Marinetochter TKMS legt zugleich 3,03 Prozent zu. Kurs der thyssenkrupp Aktie am Abend 11,065 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,56 % Kursplus der Marinetochter TKMS +3,03 % Schlussplus des MDAX +1,60 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. thyssenkrupp profitiert von zwei Strömungen. Rohstoffwerte erholen sich laut dpa-AFX weiter von ihrem tiefsten Stand seit Dezember 2025, das stützt das Stahlgeschäft. Zugleich legten Rüstungswerte zu, nachdem Rheinmetall seine Ziele für 2030 genau so stark gesenkt hatte, wie Analysten erwartet hatten. Davon profitiert die Marinetochter TKMS, an der thyssenkrupp beteiligt ist. Der MDAX schloss 1,60 Prozent höher. Die Baustellen Geschäftsbericht im Dezember als Prüfstein Die Probleme bleiben. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre Ergebnisprognose verfehlt, beim grünen Stahl gibt es Verzögerungen. Im Dezember legt der Konzern den Geschäftsbericht vor. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Marke von 11 Euro zurückerobert

Marinetochter TKMS im Aufwind

Erholung der Rohstoffwerte Was Anleger bedenken sollten nucera verfehlt eigene Ziele

Verzögerungen beim grünen Stahl

Geschäftsbericht im Dezember Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner und schließt die Woche über 11 Euro. Der Geschäftsbericht im Dezember bleibt die nächste Hürde. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich, die Marinetochter TKMS legt nach den Rheinmetall-Zielen zu. Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?

Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. TKMS: ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Kürzel TKMS. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steht über 11 Euro. Stahl und Marine tragen den Industriekonzern.

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