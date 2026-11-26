thyssenkrupp Aktie: Über 10,70 Euro zum Schluss – der Industriekonzern legt als MDAX Gewinner mehr als 4 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt am Donnerstag um 4,34 Prozent auf 10,705 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung der Industrie- und Rohstoffwerte und die starke Marinetochter TKMS tragen den Essener Konzern.

Bild: thyssenkrupp AG

Die thyssenkrupp Aktie legt im Tagesverlauf noch zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Essener Industriekonzerns bei 10,705 Euro, ein Plus von 0,45 Euro oder 4,34 Prozent. Damit gehört thyssenkrupp am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwochmorgen hatte die Aktie noch knapp über 10 Euro notiert. Kurs der thyssenkrupp Aktie am Abend 10,705 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,34 % Kursplus der Marinetochter TKMS +3,38 % Schlussplus des MDAX +2,34 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. thyssenkrupp profitiert von der breiten Erholung: Laut dpa-AFX waren neben Technologiewerten auch Rohstoff- und Autoaktien gefragt, der MDAX schloss 2,34 Prozent höher. Zudem gehört die Marinetochter TKMS mit 3,38 Prozent Plus zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte waren am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags gesucht. In dieser Woche hatte thyssenkrupp zudem eine Kooperation gemeldet: Die Sparte Decarbon Technologies will mit Liquid Energy Design Anlagen für synthetische Kraftstoffe in Schweden entwickeln. Die Baustellen Geschäftsbericht im Dezember als Prüfstein Die Probleme bleiben. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre Ergebnisprognose verfehlt, beim grünen Stahl gibt es Verzögerungen. Im Dezember legt der Konzern den Geschäftsbericht vor. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Marinetochter TKMS im Aufwind

Erholung der Industrie- und Rohstoffwerte

Abstand zur 10-Euro-Marke wächst Was Anleger bedenken sollten nucera verfehlt eigene Ziele

Verzögerungen beim grünen Stahl

Geschäftsbericht im Dezember Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner, weil Marktumfeld und Marinetochter zusammenspielen. Der Geschäftsbericht im Dezember bleibt die nächste Hürde. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?

Industrie- und Rohstoffwerte erholen sich, die Marinetochter TKMS legt deutlich zu. Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?

Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 10,70 Euro. Der Industriekonzern baut seinen Abstand zur 10-Euro-Marke aus.

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