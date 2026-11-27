Die Anleihe der The Platform Group ist unter Druck: Laut einer Deutsche-Börse-Kolumne vom 27. November 2026 (14:29 Uhr MEZ) notiert die 8,875-Prozent-Anleihe 2024/2028 (ISIN NO0013256834) nur noch bei 24,5 Prozent des Nennwerts, die Aktie (ISIN DE000A40ZW88) hat ein Allzeittief erreicht. Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handelt, nennt den Konzern „schwer angeschlagen“ und sagt: „Der Nervosität ist groß.“
The Platform Group Anleihe 2024/2028: Kurs bei 24,5 Prozent, 8,875 Prozent Kupon – wie viel Risiko steckt im Kurs vor der Hauptversammlung?
Die 8,875-Prozent-Anleihe 2024/2028 der The Platform Group (ISIN NO0013256834) notiert laut Deutscher Börse nur noch bei 24,5 Prozent, die Aktie hat ein Allzeittief erreicht. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll über eine Aktienzusammenlegung und eine Kapitalerhöhung entscheiden.
Steckbrief
- Emittent
- The Platform Group SE & Co. KGaA
- ISIN
- NO0013256834 (WKN A383EW)
- Kupon
- 8,875 % fest
- Laufzeit
- 11.07.2024 bis 11.07.2028
- Stückelung
- 1.000 Euro
- Segment
- Open Market Frankfurt
- Rang
- nicht nachrangig (laut onvista)
- Rating
- keines angegeben
Stand: 27.11.2026, Angaben laut onvista und Deutsche Börse; Kurs laut Deutsche-Börse-Kolumne
Die Eckdaten
Welche Konditionen hat die Anleihe der The Platform Group?
Die Anleihe wurde am 11. Juli 2024 begeben, hat einen festen Kupon von 8,875 Prozent und läuft bis zum 11. Juli 2028. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Ausgabepreis lag bei 100 Prozent. Der Handel findet im Open Market der Frankfurter Börse (Quotation Board) statt. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Januar und Juli, die Anleihe ist laut onvista nicht nachrangig und kündbar durch den Emittenten; ein Rating ist nach den uns vorliegenden Quellen nicht vorhanden.
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, der Kurs gibt an, wie viel Prozent vom Nennwert die Anleihe aktuell kostet. Bei 24,5 Prozent kostet eine Anleihe mit 1.000 Euro Nennwert rechnerisch 245 Euro. Aus der Differenz ergibt sich ein theoretisch sehr hoher Renditewert; er sagt vor allem aus, dass der Markt einen erheblichen Teil der Rückzahlung für gefährdet hält. Eine solche rechnerische Rendite ist keine sichere Größe.
|Quelle
|Kurs in Prozent
|Zeitpunkt
|Deutsche-Börse-Kolumne (Brunner, ICF Bank)
|24,5
|27.11.2026
|onvista, Stuttgart
|21,0
|letzter Kurs 15:44 Uhr
|onvista, Lang & Schwarz
|18,0
|letzter Kurs 21:57 Uhr
|onvista, Berechnungskurs
|17,6
|Kursdatum 24.11.2026
Die Kursangaben stammen aus verschiedenen Quellen und Zeitpunkten und sind nicht direkt vergleichbar. Onvista nennt keine vollständigen Datumsangaben bei den Börsenkursen.
Quelle: Deutsche-Börse-Kolumne 27.11.2026, 14:29 Uhr; onvista
Der Auslöser
Warum steht die Aktie der The Platform Group unter Druck?
Die Kolumne berichtet, dass die Aktie ein Allzeittief erreicht hat. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung soll laut Brunner über eine Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 und eine Kapitalerhöhung abgestimmt werden. Einen Termin nennt die Kolumne nicht. Außerdem berichtet das Manager Magazin laut Kolumne seit 2025 sehr kritisch über das Düsseldorfer Plattformunternehmen. Eine Kapitalerhöhung kann die Finanzierung stärken, verwässert aber bestehende Aktionäre; für Anleihegläubiger kommt es auf die Frage an, ob frisches Geld die Rückzahlung der Anleihe sichert.
Es liegen uns keine Angaben des Unternehmens zu den Gründen des Kursrückgangs der Anleihe vor, und wir nehmen dazu keine Bewertung vor.
Das große Bild
Was sagt der Kurs von 24,5 Prozent über das Risiko von Mittelstandsanleihen?
Der Fall zeigt, wie unterschiedlich das Risiko am Anleihemarkt ist: Während Anleihen großer Konzerne wie TenneT oder Mercedes-Benz am selben Tag bei Renditen von rund vier Prozent notieren, bewertet der Markt die Anleihe der The Platform Group mit einem Bruchteil des Nennwerts. Die Kolumne nennt im selben Atemzug die SoWiTec-Anleihe, die bei 0,2 Prozent notiert, wobei Brunner den Gläubigern dort einen wohl vollständigen Verlust voraussagt. Unternehmensanleihen im Open Market sind in der Regel weniger streng reguliert, haben kein Rating und sind oft weniger liquide: Zu bestimmten Zeiten gibt es kaum Käufer.
Für Anleger heißt das: Anleihebedingungen, Zinsdeckung, Kündigungsrechte und Zahlungstermine sind entscheidend, ebenso der Wertpapierprospekt. Der nächste Zinstermin der Anleihe liegt im Januar 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur Platform-Group-Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Platform-Group-Anleihe? 8,875 Prozent fest, laut onvista; die Laufzeit endet am 11. Juli 2028.
Wie lautet die ISIN? NO0013256834 (WKN A383EW).
Was bedeutet ein Kurs von 24,5 Prozent? Die Anleihe kostet 24,5 Prozent vom Nennwert; der Markt rechnet laut Kurs mit erheblichen Zahlungsrisiken.
Wann findet die Hauptversammlung statt? Ein Termin wird in der Quelle nicht genannt; er sollte in den Mitteilungen des Unternehmens geprüft werden.
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