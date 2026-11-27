Die Anleihe wurde am 11. Juli 2024 begeben, hat einen festen Kupon von 8,875 Prozent und läuft bis zum 11. Juli 2028. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Ausgabepreis lag bei 100 Prozent. Der Handel findet im Open Market der Frankfurter Börse (Quotation Board) statt. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Januar und Juli, die Anleihe ist laut onvista nicht nachrangig und kündbar durch den Emittenten; ein Rating ist nach den uns vorliegenden Quellen nicht vorhanden.

Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, der Kurs gibt an, wie viel Prozent vom Nennwert die Anleihe aktuell kostet. Bei 24,5 Prozent kostet eine Anleihe mit 1.000 Euro Nennwert rechnerisch 245 Euro. Aus der Differenz ergibt sich ein theoretisch sehr hoher Renditewert; er sagt vor allem aus, dass der Markt einen erheblichen Teil der Rückzahlung für gefährdet hält. Eine solche rechnerische Rendite ist keine sichere Größe.