Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich, die Aktie stieg um 2,72 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Wie läuft das Geschäft von Thales? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8,7 Prozent, das Verteidigungsgeschäft um 12,8 Prozent.