Die Thales-Aktie hat am Donnerstag zugelegt. Um 17:35 Uhr notierte der Rüstungs- und Elektronikkonzern 2,72 Prozent höher bei 233,80 Euro, ein Plus von 6,20 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 227,60 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Thales auf Platz acht.
Thales-Aktie als CAC40 Gewinner: Rüstungswert holt Rückstand auf
Die Thales-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,72 % bei 233,80 Euro. Eine eigene Nachricht gab es nicht, der Rüstungs- und Elektronikkonzern folgte dem Markt.
CAC40 Gewinner
Warum die Thales-Aktie heute steigt
Der Konzern hat keine eigene Nachricht veröffentlicht. Die Thales-Aktie folgte dem breiten Markt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet, die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen. Nach Angaben von Idéal Investisseur legten 38 der 40 Indexwerte zu.
Der Hintergrund: Ein Rüstungswert mit Rückstand
Die Thales-Aktie hatte sich zuletzt schwächer entwickelt: Am 10. November lag sie auf Quartalssicht rund 12 Prozent im Minus. Operativ läuft es besser. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent, das Verteidigungsgeschäft legte um 12,8 Prozent zu. Anfang Oktober kündigte der Konzern eine Abschlagszahlung auf die Dividende von 1,05 Euro je Aktie an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Thales S.A.
- ISIN
- FR0000121329
- WKN
- 850842
- Handelssymbol
- HO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- THLLY (OTC)
- Kurs
- 233,80 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich, die Aktie stieg um 2,72 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie läuft das Geschäft von Thales? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8,7 Prozent, das Verteidigungsgeschäft um 12,8 Prozent.
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