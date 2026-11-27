Die Thales-Aktie startet mit einer Übernahmemeldung ins Wochenende. Um 09:17 Uhr notierte der Rüstungs- und Elektronikkonzern an der Euronext Paris 1,88 Prozent höher bei 238,20 Euro, ein Plus von 4,40 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 233,80 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Thales auf Platz fünf.
Thales-Aktie als CAC40 Gewinner: Lumibird-Deal rückt in den Fokus
Die Thales-Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,88 % auf 238,20 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Konzern verhandelt exklusiv über den Kauf von 51,6 % an Lumibird.
CAC40 Gewinner
Warum die Thales-Aktie heute steigt
Auslöser ist eine Unternehmensnachricht: Thales hat nach Angaben von ABC Bourse exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 51,6 Prozent an Lumibird aufgenommen, einem Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Anschließend ist ein Übernahmeangebot für den Rest des Kapitals geplant. Das Geschäft wird auf rund 440 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommt die freundliche Marktlage mit steigenden Börsen in Asien.
Hintergrund
Ein Rüstungswert mit Rückstand
Die Thales-Aktie hatte sich zuletzt schwächer entwickelt: Am 10. November lag sie auf Quartalssicht rund 12 Prozent im Minus. Operativ läuft es besser. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent, das Verteidigungsgeschäft legte um 12,8 Prozent zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- Thales S.A.
- ISIN
- FR0000121329
- WKN
- 850842
- Handelssymbol
- HO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- THLLY (OTC)
- Kurs
- 238,20 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Konzern verhandelt über den Kauf von 51,6 Prozent an Lumibird, und die Märkte sind freundlich. Die Aktie stieg um 1,88 Prozent.
Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Kauf der Mehrheit ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.
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