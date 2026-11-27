Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Konzern verhandelt über den Kauf von 51,6 Prozent an Lumibird, und die Märkte sind freundlich. Die Aktie stieg um 1,88 Prozent.

Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Kauf der Mehrheit ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.