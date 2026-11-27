Die Thales Aktie ist am Freitag, 27. November 2026, einer der CAC40 Gewinner am Mittag. Zur Mittagszeit notiert der französische Rüstungs-, Luftfahrt- und Sicherheitskonzern bei 238,40 Euro und damit 1,97% im Plus. Der Auslöser ist eindeutig: Thales hat am Morgen exklusive Verhandlungen über den Kauf einer Mehrheit am Laserspezialisten Lumibird bekannt gegeben.
Thales Aktie: CAC40 Gewinner am Mittag - Laser-Coup mit Lumibird
Die Thales Aktie gehört am Freitagmittag zu den CAC40 Gewinnern. Der Rüstungs- und Technologiekonzern verhandelt exklusiv über die Übernahme der Mehrheit am Laserspezialisten Lumibird. Was der Deal kostet, warum er strategisch wichtig ist und wie die Aktie charttechnisch dasteht.
Der Deal
Thales greift nach Europas Laser-Know-how
Thales will 51,6% an Lumibird von Gesellschaften übernehmen, die vom Vorstandschef und Mehrheitsaktionär Marc Le Flohic kontrolliert werden. Anschließend soll ein vereinfachtes Übernahmeangebot für die übrigen Aktien zu denselben Konditionen folgen, möglicherweise mit anschließendem Squeeze-out.
Der Preis von 30,10 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von 22,6% auf den Lumibird-Schlusskurs vom Donnerstag bei 24,55 Euro. Hinzu kommen mögliche Nachzahlungen von bis zu 2,56 Euro je Aktie, abhängig von einem Earn-out aus dem Verkauf der Lumibird-Medizinsparte. Thales beziffert die Bewertung auf rund das 23-Fache des für 2027 erwarteten operativen Ergebnisses von Lumibird. Der Verwaltungsrat von Lumibird hat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt.
|Punkt
|Detail
|Anteil
|51,6% vom Mehrheitsaktionär
|Preis
|30,10 € je Aktie, bis zu 32,66 € mit Earn-out
|Aufschlag
|22,6% auf den Schlusskurs vom 26.11.
|Bewertung Photonik-Geschäft
|rund 440 Mio. €
|Blockkauf
|erwartet im zweiten Quartal 2027
|Abschluss des Angebots
|spätestens im zweiten Halbjahr 2027
Quelle: Thales, Lumibird, AOF via ABC Bourse, 27.11.2026
Für Thales ist der Kaufpreis überschaubar: Der Deal entspricht weniger als 1% des eigenen Börsenwerts. Übernommen wird nur das Photonik-Geschäft. Die Medizinsparte, die 2025 rund 112 Mio. Euro der 225,6 Mio. Euro Lumibird-Umsatz beisteuerte, geht für 300 Mio. Euro plus bis zu 50 Mio. Euro Earn-out an IPG Photonics.
Die Strategie
Souveränität bei Laserwaffen und Optronik
Photonik-Champion
Thales will Lumibirds Laserexpertise mit den eigenen Optronik-Fähigkeiten zu einem führenden europäischen Photonik-Zentrum bündeln. Parallel schließt der Konzern die Übernahme von Exail ab.
Unabhängigkeit
Eine eigene Quelle für Laserkomponenten senkt die Abhängigkeit von Zulieferern bei strategischen Programmen wie Laser-Zielbeleuchtern.
Laserwaffen
Thales will ein zentraler europäischer Anbieter von Laserwaffen mit gerichteter Energie werden.
Bekannter Partner
Laut La Tribune steht Thales bereits für etwa die Hälfte des Photonik-Umsatzes von Lumibird. Im Bieterverfahren setzte sich Thales demnach gegen Exosens und Safran durch.
Der Markt honoriert das: Die Lumibird-Aktie sprang am Morgen um rund 18% auf über 29 Euro und damit nahe an den Angebotspreis. Die Thales Aktie zog parallel an, getragen auch von der freundlichen Stimmung im gesamten europäischen Rüstungssektor. Safran gewann am Vormittag rund 1,6%, Rheinmetall über 3%.
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