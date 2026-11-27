Thales Aktie: CAC40 Gewinner am Mittag - Laser-Coup mit Lumibird

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Thales Aktie gehört am Freitagmittag zu den CAC40 Gewinnern. Der Rüstungs- und Technologiekonzern verhandelt exklusiv über die Übernahme der Mehrheit am Laserspezialisten Lumibird. Was der Deal kostet, warum er strategisch wichtig ist und wie die Aktie charttechnisch dasteht.

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Die Thales Aktie ist am Freitag, 27. November 2026, einer der CAC40 Gewinner am Mittag. Zur Mittagszeit notiert der französische Rüstungs-, Luftfahrt- und Sicherheitskonzern bei 238,40 Euro und damit 1,97% im Plus. Der Auslöser ist eindeutig: Thales hat am Morgen exklusive Verhandlungen über den Kauf einer Mehrheit am Laserspezialisten Lumibird bekannt gegeben. Tagesplus der Thales Aktie am Mittag +1,97% Lumibird-Anteil, den Thales übernehmen will 51,6% Angebotspreis je Lumibird-Aktie inklusive Dividende 30,10 € Quelle : Kursstand Mittag 27.11.2026; Thales, Lumibird, AOF via ABC Bourse Der Deal Thales greift nach Europas Laser-Know-how Thales will 51,6% an Lumibird von Gesellschaften übernehmen, die vom Vorstandschef und Mehrheitsaktionär Marc Le Flohic kontrolliert werden. Anschließend soll ein vereinfachtes Übernahmeangebot für die übrigen Aktien zu denselben Konditionen folgen, möglicherweise mit anschließendem Squeeze-out. Der Preis von 30,10 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von 22,6% auf den Lumibird-Schlusskurs vom Donnerstag bei 24,55 Euro. Hinzu kommen mögliche Nachzahlungen von bis zu 2,56 Euro je Aktie, abhängig von einem Earn-out aus dem Verkauf der Lumibird-Medizinsparte. Thales beziffert die Bewertung auf rund das 23-Fache des für 2027 erwarteten operativen Ergebnisses von Lumibird. Der Verwaltungsrat von Lumibird hat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt. Lumibird-Übernahme: Die Eckdaten Punkt Detail Anteil 51,6% vom Mehrheitsaktionär Preis 30,10 € je Aktie, bis zu 32,66 € mit Earn-out Aufschlag 22,6% auf den Schlusskurs vom 26.11. Bewertung Photonik-Geschäft rund 440 Mio. € Blockkauf erwartet im zweiten Quartal 2027 Abschluss des Angebots spätestens im zweiten Halbjahr 2027 Quelle : Thales, Lumibird, AOF via ABC Bourse, 27.11.2026 Für Thales ist der Kaufpreis überschaubar: Der Deal entspricht weniger als 1% des eigenen Börsenwerts. Übernommen wird nur das Photonik-Geschäft. Die Medizinsparte, die 2025 rund 112 Mio. Euro der 225,6 Mio. Euro Lumibird-Umsatz beisteuerte, geht für 300 Mio. Euro plus bis zu 50 Mio. Euro Earn-out an IPG Photonics. Die Strategie Souveränität bei Laserwaffen und Optronik 01 Photonik-Champion Thales will Lumibirds Laserexpertise mit den eigenen Optronik-Fähigkeiten zu einem führenden europäischen Photonik-Zentrum bündeln. Parallel schließt der Konzern die Übernahme von Exail ab. 02 Unabhängigkeit Eine eigene Quelle für Laserkomponenten senkt die Abhängigkeit von Zulieferern bei strategischen Programmen wie Laser-Zielbeleuchtern. 03 Laserwaffen Thales will ein zentraler europäischer Anbieter von Laserwaffen mit gerichteter Energie werden. 04 Bekannter Partner Laut La Tribune steht Thales bereits für etwa die Hälfte des Photonik-Umsatzes von Lumibird. Im Bieterverfahren setzte sich Thales demnach gegen Exosens und Safran durch. Der Markt honoriert das: Die Lumibird-Aktie sprang am Morgen um rund 18% auf über 29 Euro und damit nahe an den Angebotspreis. Die Thales Aktie zog parallel an, getragen auch von der freundlichen Stimmung im gesamten europäischen Rüstungssektor. Safran gewann am Vormittag rund 1,6%, Rheinmetall über 3%. Was Anleger beachten sollten Der Abschluss des Lumibird-Deals zieht sich bis ins Jahr 2027 und steht unter Vorbehalt.

Die Thales Aktie bleibt unter ihren Jahreshochs. Anfang November hatte sie an einem Tag mehr als 4% verloren.

Rüstungswerte reagieren empfindlich auf geopolitische Nachrichten und Signale zu Friedensverhandlungen. Fazit Die Thales Aktie ist am Mittag ein CAC40 Gewinner mit klarer Story. Der Lumibird-Kauf ist finanziell klein, strategisch aber bedeutend: Thales sichert sich Schlüsseltechnologie für Optronik und Laserwaffen und baut seine Position im europäischen Verteidigungsmarkt aus.

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