Die Hürde ist hoch: Nötig ist die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Bislang erlauben zwölf Länder das System auf nationaler Ebene. Ein Nein auf EU-Ebene könnte diese nationalen Genehmigungen nach Medienberichten hinfällig machen. Für Tesla geht es um einen Markt, in dem der Absatz zuletzt unter Druck stand.