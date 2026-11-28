Runde Zahlen haben an der Börse magische Wirkung. Die Tesla Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei exakt 400,00 US-Dollar, ein Plus von 5,22 Prozent. Auf Xetra summiert sich der Wochengewinn auf 12,27 Prozent. Hinter der Erholung steht weniger eine Nachricht als die Entspannung im gesamten Technologiesektor. Die Nachrichten kommen im Dezember.
Tesla Aktie: Zurück bei 400 Dollar – zwei Dezember-Termine entscheiden über Europa und über das Imperium
Plus zwölf Prozent in einer Woche: Die Tesla Aktie erholt sich kräftig. Am 3. Dezember ist Hauptversammlung, am 15. Dezember berät die EU über das Fahrassistenzsystem. Dazu kommen Fusionsberichte.
Tesla, Inc. · ISIN: US88160R1014 · WKN: A1CX3T · Handelssymbol: TL0 · US-Handelssymbol: TSLA
Termin eins
Brüssel entscheidet, ob Europa mitfährt
Der zuständige EU-Fachausschuss sollte ursprünglich am 1. Dezember über eine europaweite Zulassung von Teslas überwachtem Fahrassistenzsystem beraten. Der Termin wurde auf den 15. Dezember verschoben; eine Abstimmung ist möglich, aber nicht garantiert. Zwei frühere Sitzungen endeten ohne Votum.
Die Hürde ist hoch: Nötig ist die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Bislang erlauben zwölf Länder das System auf nationaler Ebene. Ein Nein auf EU-Ebene könnte diese nationalen Genehmigungen nach Medienberichten hinfällig machen. Für Tesla geht es um einen Markt, in dem der Absatz zuletzt unter Druck stand.
Bei Tesla wird nicht das Autogeschäft bewertet, sondern eine Wette auf Autonomie und Robotik. Jede Entscheidung, die diese Wette näher oder weiter rückt, bewegt den Kurs stärker als jede Absatzzahl.
Termin zwei
Die Aktionäre und die große Frage
Am 3. Dezember treffen sich die Aktionäre zur Hauptversammlung. Brisanz erhält sie durch Berichte, wonach Tesla und ein von Konzernchef Elon Musk kontrolliertes Raumfahrtunternehmen Ausschüsse gebildet haben, um über einen möglichen Zusammenschluss per Aktientausch im Volumen von rund 3,5 Billionen US-Dollar zu verhandeln. Den Berichten zufolge sind die Gespräche nicht nahe an einem Abschluss; Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.
Am Mittwoch hatte die Kombination aus EU-Verschiebung und Fusionsberichten die Aktie zeitweise um sieben Prozent auf 357,64 US-Dollar gedrückt. Anleger fürchten Verwässerung und Interessenkonflikte: Musk hält rund 20 Prozent der Stimmrechte bei Tesla, bei dem Raumfahrtunternehmen aber mehr als 80 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tesla liegt bei rund 440, die 52-Wochen-Spanne reicht von 297,38 bis 498,83 US-Dollar.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Wo steht die Tesla Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 400,00 US-Dollar (plus 5,22 Prozent).
Wann entscheidet die EU über das Fahrassistenzsystem?
Der Fachausschuss tagt am 15. Dezember 2026; eine Abstimmung ist möglich, aber nicht sicher.
Ist eine Fusion beschlossen?
Nein. Es gibt Medienberichte über Gespräche, aber keine Bestätigung und keine veröffentlichten Bedingungen.
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