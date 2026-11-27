Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner: Elektroauto-Riese steigt – warum die Aktie um 5,3 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Tesla-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar profitiert der Elektroautobauer von der breiten Marktrally am Black Friday.

Bild: Tesla, Inc.

Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol: TSLA) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden. Tesla im laufenden Handel +5,30 % Kurs im laufenden Handel 400,30 $ Nasdaq 100 am Vormittag +2 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Cryptobriefing Die Gründe für den Kursgewinn Risikofreude statt Einzelnachricht Nach einem schwachen November kehrten Anleger am Black Friday in Wachstums- und Technologiewerte zurück; der Nasdaq 100 lag am Vormittag rund 2 Prozent im Plus. Tesla gilt als Stimmungsaktie und profitiert von solchen Tagen überdurchschnittlich. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, wurde nicht gefunden. 01 Risikoappetit Wachstumswerte sind gefragt. 02 Marktbreite Rund 410 S&P-Werte im Plus. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Stimmungsaktie mit hoher Beta Tesla schwankt stark mit dem Gesamtmarkt. Neue Impulse kämen von Auslieferungszahlen, Robotaxi-Plänen oder Fortschritten beim Roboter Optimus. Was für die Tesla-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Zukunftsthemen: Robotik und autonomes Fahren bleiben Fantasie. Was die Tesla-Aktie belasten kann Hohe Bewertung: Hohe Erwartungen machen anfällig.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Tesla-Aktie Unternehmen: Tesla, Inc.

ISIN: US88160R1014 · WKN: A1CX3T

Handelssymbol: TSLA (Nasdaq)

Branche: Elektrofahrzeuge, Energiespeicher Häufige Fragen zur Tesla-Aktie Warum ist die Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie steigt um 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar im Zuge der breiten Marktrally; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TSLA. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Tesla im Marktsog Die Tesla-Aktie gewinnt mit dem Markt. Weitere Impulse hängen an Unternehmensnachrichten.

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