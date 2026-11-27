Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol: TSLA) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner: Elektroauto-Riese steigt – warum die Aktie um 5,3 Prozent zulegt
Die Tesla-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar profitiert der Elektroautobauer von der breiten Marktrally am Black Friday.
Die Gründe für den Kursgewinn
Risikofreude statt Einzelnachricht
Nach einem schwachen November kehrten Anleger am Black Friday in Wachstums- und Technologiewerte zurück; der Nasdaq 100 lag am Vormittag rund 2 Prozent im Plus. Tesla gilt als Stimmungsaktie und profitiert von solchen Tagen überdurchschnittlich. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, wurde nicht gefunden.
Risikoappetit
Wachstumswerte sind gefragt.
Marktbreite
Rund 410 S&P-Werte im Plus.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Stimmungsaktie mit hoher Beta
Tesla schwankt stark mit dem Gesamtmarkt. Neue Impulse kämen von Auslieferungszahlen, Robotaxi-Plänen oder Fortschritten beim Roboter Optimus.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Warum ist die Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie steigt um 5,30 Prozent auf 400,30 US-Dollar im Zuge der breiten Marktrally; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TSLA.
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