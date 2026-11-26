Die Tesla Aktie hat sich seit dem Tief im Sommer deutlich erholt. In Euro lag das 52-Wochen-Tief nach den vorliegenden Daten bei rund 256 Euro (29. Juli 2026), das Hoch bei rund 424 Euro (22. Dezember 2025). Mit 346 Euro notiert die Aktie damit rund 35 Prozent über dem Tief und rund 18 Prozent unter dem Hoch. Am Mittwochabend (25. November) gab sie leicht nach. Zuletzt zeigten Chartsignale vom 23. November, dass der Kurs über den Durchschnittslinien der letzten 38, 50, 100 und 200 Tage lag.

Die Nachrichtenlage ist breit: Medien berichten über Überlegungen zu einer möglichen Fusion von Tesla mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX, über die Erweiterung des Werks in Grünheide, zu der es Bedenken von Anwohnern gibt, und über kräftiges Wachstum von Tesla und BYD im europäischen Automarkt. Quartalszahlen oder neue Unternehmensprognosen gab es in den vergangenen Tagen nicht.