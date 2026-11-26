Die Tesla Aktie (Ticker TSLA, ISIN US88160R1014) steht am Donnerstag still: Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen, im Handel auf deutschen Plätzen lag der letzte verfügbare Kurs bei 346,05 Euro, nachbörslich wurden zuletzt 380,01 US-Dollar gemeldet. Die Tesla Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 420,71 US-Dollar, rechnerisch rund 11 Prozent über dem Kurs. Bemerkenswert ist die Bewertung: Mit einem erwarteten KGV von rund 228 für 2026 ist die Tesla Aktie ein Vielfaches teurer als klassische Autobauer. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kursprognose ab.
Tesla Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei 421 Dollar, Kurs bei 380 – wie viel Zukunft steckt im KGV von 228?
Die Tesla Aktie notiert bei rund 380 Dollar bzw. 346 Euro, die Tesla Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 420,71 Dollar. Gewinnschätzungen, KGV im Vergleich zu BMW und Mercedes, Szenarien und Termine. Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Was ist bei der Tesla Aktie zuletzt passiert?
Die Tesla Aktie hat sich seit dem Tief im Sommer deutlich erholt. In Euro lag das 52-Wochen-Tief nach den vorliegenden Daten bei rund 256 Euro (29. Juli 2026), das Hoch bei rund 424 Euro (22. Dezember 2025). Mit 346 Euro notiert die Aktie damit rund 35 Prozent über dem Tief und rund 18 Prozent unter dem Hoch. Am Mittwochabend (25. November) gab sie leicht nach. Zuletzt zeigten Chartsignale vom 23. November, dass der Kurs über den Durchschnittslinien der letzten 38, 50, 100 und 200 Tage lag.
Die Nachrichtenlage ist breit: Medien berichten über Überlegungen zu einer möglichen Fusion von Tesla mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX, über die Erweiterung des Werks in Grünheide, zu der es Bedenken von Anwohnern gibt, und über kräftiges Wachstum von Tesla und BYD im europäischen Automarkt. Quartalszahlen oder neue Unternehmensprognosen gab es in den vergangenen Tagen nicht.
Das Geschäftsmodell der Tesla Aktie in Kürze
Tesla verdient sein Geld mit Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Solartechnik, zunehmend auch mit Software wie dem „Full Self-Driving“-Paket. Dazu kommen die Zukunftsprojekte Robotaxi (Cybercab) und der humanoide Roboter Optimus, die an der Börse einen großen Teil der Bewertung tragen. Die Tesla Aktie ist damit weniger eine Wette auf das Autogeschäft als auf den Durchbruch autonomer Fahrdienste und Robotik. Der Börsenwert beträgt rund 1,39 Billionen Euro bei rund 3,95 Milliarden Aktien; eine Dividende zahlt Tesla nicht.
Wie sehen die Zahlen und die Gewinnschätzungen der Tesla Aktie aus?
Der Gewinn je Aktie sank von 2,04 US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,08 US-Dollar im Jahr 2025. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten eine Erholung: 1,68 US-Dollar für 2026, 2,03 US-Dollar für 2027 und 2,87 US-Dollar für 2028. Die Quartalszahlen des dritten Quartals und eine formale Unternehmensprognose konnten für diesen Artikel nicht belegt werden; Tesla gibt traditionell keine konkrete Gewinnprognose ab.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Gewinn je Aktie (USD)
|1,08
|1,68
|2,03
|2,87
|KGV
|rund 418
|rund 228
|rund 190
|rund 134
Gewinn je Aktie in USD laut Analystenkonsens. KGV laut Analystenschätzungen bei einem Kurs von rund 380 USD. Konsens-Umsatz konnte nicht belegt werden.
Quelle: Analystenkonsens (Nov. 2026)
Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie liegt bei 420,71 US-Dollar und damit rund 11 Prozent über dem Kurs von 380 US-Dollar. Die Zahl der Analysten sowie die Spanne der Kursziele konnten für diesen Artikel nicht belegt werden. Auffällig ist, dass mehrere große Häuser in den vergangenen Wochen ihre Einstufungen aktualisiert haben, die Lage aber gemischt bleibt: Das Spektrum reicht nach den vorliegenden Informationen von „Neutral“ bis „Outperform“. Einzelne Ratings und Kursziele werden hier nicht genannt, weil die Kursziele der Häuser nicht belegt sind.
Welches Kursziel trauen Analysten der Tesla Aktie zu?
Der Konsens von 420,71 US-Dollar entspricht rechnerisch einem Potenzial von knapp 11 Prozent. Ein Finanzportal stuft die Aktie auf Basis der Bewertung als „leicht überbewertet“ ein und das Risiko als hoch. Das passt zu den Kennzahlen: Der Kurs preist schon heute Gewinne ein, die weit über den Erwartungen für 2026 bis 2028 liegen.
|Kennzahl
|Wert
|Abstand zu 380,01 USD
|Durchschnittliches Kursziel
|420,71 USD
|rund +11 %
|Erwarteter Gewinn je Aktie 2026
|1,68 USD
|KGV rund 228
|Erwarteter Gewinn je Aktie 2028
|2,87 USD
|KGV rund 134
Analystenkonsens, Abstand rechnerisch zu 380,01 USD (nachbörslich, letzter verfügbarer Stand). Keine Einzelempfehlungen, kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens (Nov. 2026), eigene Rechnung
Wie teuer ist die Tesla Aktie im Vergleich?
Das erwartete KGV für 2026 liegt bei rund 228, für 2028 immer noch bei rund 134. Zum Vergleich: BMW kommt auf ein erwartetes KGV von rund 11, Mercedes-Benz auf 7,8 und Ford auf 13,6. Die Tesla Aktie wird damit mehr als zwanzigmal so hoch bewertet wie der teuerste dieser Autobauer. Das spiegelt die Erwartung wider, dass Tesla dank Robotaxi, Energiegeschäft und Robotik ein anderes Geschäftsmodell als die Konkurrenz hat. Die Vergleichswerte der Autobauer stammen aus verschiedenen Auswertungen und sind nicht einheitlich datiert.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Tesla
|rund 228
|Ford
|13,6
|BMW
|11,2
|Mercedes-Benz
|7,8
|Renault
|4,6
Erwartete KGV 2026 laut Analystenschätzungen; Stichtage und Gewinnbegriffe nicht einheitlich.
Quelle: Analystenschätzungen (Nov. 2026)
Was sagt die Charttechnik zur Tesla Aktie?
Beschreibend: Nach den Chartsignalen vom 23. November lag die Tesla Aktie über ihren Durchschnittslinien der letzten 38, 50, 100 und 200 Tage. Das Jahreshoch in Euro liegt bei rund 424 Euro (22. Dezember 2025), das Jahrestief bei rund 256 Euro (29. Juli 2026); die genauen Werte unterscheiden sich je nach Handelsplatz leicht. Konkrete Unterstützungs- und Widerstandsmarken sowie der RSI konnten nicht belegt werden.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Tesla Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern beschreiben die am Markt diskutierten Argumente. Eine Spanne einzelner Kursziele konnte nicht belegt werden; als Orientierung dient der Durchschnitt.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 380 USD
|Argumentation des Marktes
|Bull
|nicht belegt
|–
|Robotaxi und Optimus liefern früher als erwartet, die Gewinne steigen stärker als im Konsens.
|Base
|Ø 420,71 USD
|rund +11 %
|Gewinne wachsen wie erwartet auf 1,68 USD (2026) und 2,87 USD (2028).
|Bear
|nicht belegt
|–
|Bewertung zu hoch, regulatorische Verzögerungen bei autonomem Fahren, Konkurrenz durch BYD.
Argumente, die am Markt diskutiert werden; Durchschnittsziel Dritter, Abstand rechnerisch zu 380,01 USD. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens (Nov. 2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Tesla Aktie jetzt?
Anleger achten auf den Handel an der Wall Street am Freitag, der wegen des Feiertags verkürzt ist, auf Neuigkeiten zur möglichen Fusion mit SpaceX, auf Entscheidungen zum autonomen Fahren in Europa und auf weitere Analystenupdates zum Jahresausblick. Die nächsten Unternehmenstermine, etwa die Zahlen zum vierten Quartal, konnten für diesen Artikel nicht belegt werden und sollten dem Finanzkalender von Tesla entnommen werden.
FAQ: Häufige Fragen zur Tesla Aktienprognose
Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 420,71 US-Dollar, rund 11 Prozent über dem Kurs von 380 US-Dollar.
Welches Kursziel hat die Tesla Aktie für 2026 und 2027? Das durchschnittliche Ziel liegt bei 420,71 US-Dollar. Der erwartete Gewinn je Aktie beträgt 1,68 US-Dollar für 2026 und 2,03 US-Dollar für 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Tesla? Tesla gibt keine konkrete Gewinnprognose ab; für Umsatz und Auslieferungen konnten keine aktuellen Zielwerte belegt werden.
Warum ist die Tesla Aktie so hoch bewertet? Das erwartete KGV für 2026 liegt bei rund 228. Der Markt preist Gewinne aus Robotaxi, Energiespeichern und Robotik ein, die noch nicht in den Zahlen stehen.
Wann legt Tesla die nächsten Zahlen vor? Der Termin konnte nicht belegt werden; die Zahlen zum vierten Quartal folgen üblicherweise Anfang des neuen Jahres.
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