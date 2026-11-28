Die Tesla Aktie (ISIN: US88160R1014, US-Handelssymbol: TSLA) zählt mit plus 15,67 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,22 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,83 Prozent.
Tesla Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Musk-Fantasie treibt
Die Tesla Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 15,67 Prozent und gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Tesla Aktie in der Woche steigt
Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Die Tesla Aktie profitiert von der breiten Tech-Erholung und möglicherweise von der Stimmung rund um Elon Musk, etwa seiner SpaceX-Ankündigung vom 26. November. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat Tesla den Monatsverlust fast aufgeholt.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum ist die Tesla Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht belegt; die Tech-Erholung und Musk-Fantasie helfen.
Wie hat sich die Tesla Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 15,67 Prozent bis Freitagabend.
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