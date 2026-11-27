Die Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014, Handelssymbol TSLA) springt am Black Friday um knapp 5 Prozent auf rund 398 Dollar – und der Auslöser liegt in Schwaben. Tesla hat nach Medienberichten beim deutschen Kartellamt den Kauf des Maschinenbauers EMAG angemeldet. Aus Gerüchten über eine Tesla-Gesellschaft in Salach wird damit ein konkreter Behördenvorgang.
Tesla-Aktie: Kartellantrag für EMAG treibt den Kurs um 5 Prozent – wird Schwaben zur Optimus-Fabrik?
Tesla-Aktie bis zu 4,9 % im Plus auf rund 398 Dollar: Tesla soll beim Kartellamt den Kauf des Maschinenbauers EMAG angemeldet haben. Was dahintersteckt und welche Termine folgen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Handelssymbol
- TSLA (Nasdaq)
- ISIN
- US88160R1014
- Jahrestief
- 298,32 $ (29.07.2026)
- Nächster Termin
- EU-Ausschuss am 15.12.2026
Stand: 27.11.2026, Kurse aus Zwischenständen des US-Handels; offizieller Schlusskurs nicht geprüft
Der Aufhänger
Was meldet Tesla beim Kartellamt an?
Nach Berichten von Benzinga und Longbridge reichte Tesla bei der deutschen Wettbewerbsbehörde einen Antrag für den Kauf von EMAG ein. EMAG sitzt in der Region Stuttgart und baut Maschinen für Antriebssysteme humanoider Roboter. Finanzielle Bedingungen nannte keine der beiden Seiten. Ein Preis, ein Zeitplan oder eine Bestätigung durch die Unternehmen liegt nach unserem Stand nicht vor.
Neu ist das Thema nicht. Schon am Mittwoch hatten Berichte über eine Tesla-Gesellschaft am EMAG-Stammsitz in Salach den Kurs bewegt; der Handelsregister-Eintrag stammt laut Electrek aus Recherchen von Business Insider. Der Kartellantrag wäre der nächste, formale Schritt – und für die Tesla-Aktie ein Signal, dass Elon Musk den humanoiden Roboter Optimus nicht allein von Zulieferern abhängig machen will.
Das große Bild
Was bedeutet das für die Tesla-Aktie und Optimus?
Tesla hat nach eigenen Angaben im Oktober die Produktion von Optimus in Fremont gestartet. Musk sprach laut TechCrunch von einem holprigen Hochlauf; bis Ende 2027 soll die Kapazität auf 20.000 Roboter pro Woche steigen. Als größtes Risiko nannte er laut Electrek Hardware und Spezialgetriebe. Genau dort liegt die Kompetenz eines Werkzeugmaschinenbauers. Wer Getriebe und Gelenke für Zehntausende Roboter braucht, wird Fertigungswissen im eigenen Haus wollen.
Die Börse belohnt diese Fantasie sofort. Die Tesla-Aktie erlebte den größten Tagesgewinn seit dem 23. November und liegt laut JournalArta im Fünf-Tage-Vergleich rund 6,5 Prozent im Plus. Vom Jahreshoch bei 489,88 Dollar ist sie trotzdem noch rund 19 Prozent entfernt.
|Kennzahl
|Stand
|Kurs (Zwischenstand)
|rund 398,60 $
|Tagesplus
|+4,86 %
|Jahreshoch (16.12.2025)
|489,88 $
|Jahrestief (29.07.2026)
|298,32 $
|50-Tage-Durchschnitt
|377,82 $
|Fünf-Tage-Plus
|6,46 %
Zwischenstand während des US-Handels am 27.11.2026; kein offizieller Schlusskurs.
Quelle: JournalArta, 27.11.2026
Die Zahlen
Wie steht es um Quartalszahlen und Analysten?
Der Optimus-Traum läuft auf einem schwächeren Fundament. Im dritten Quartal 2026 stagnierte der Umsatz laut Electrek bei 28,05 Milliarden Dollar, der GAAP-Nettogewinn sank um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar, das operative Ergebnis um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar. Zugleich stieg die Forschung um 69 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar. Tesla verfügt über 45,4 Milliarden Dollar Liquidität.
Die Einschätzungen der Banken sind gespalten. RBC bestätigte am 24. November Outperform mit einem Kursziel von 480 Dollar. Barclays-Analyst Dan Levy hob Tesla laut Medienbericht Anfang November auf Overweight mit 450 Dollar. Goldman Sachs führt Tesla laut JournalArta in einer Branchenstudie zu Chinas KI-Robotik mit Neutral. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung oder Prognose von aktiencheck.de.
Zweiter Schauplatz
Was entscheidet Brüssel über den Tesla-Fahrassistenten?
Gleichzeitig läuft in Europa ein zweites Verfahren. Die EU-Mitgliedstaaten wollen am 15. Dezember den niederländischen Antrag auf Zulassung von Tesla Assisted Driving prüfen; der Termin war zuvor für den 1. Dezember vorgesehen. Die Niederlande hatten das System im April vorläufig genehmigt. Für eine EU-weite Freigabe braucht es mindestens 15 von 27 Staaten, die zusammen 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Fast ein Dutzend Länder erkennt die niederländische Genehmigung bereits an. Eine Abstimmung gab es noch nicht.
Welche Termine stehen für die Tesla-Aktie an?
3. Dezember: Hauptversammlung laut Stock-World.
15. Dezember: EU-Ausschuss zum Tesla-Fahrassistenten.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Warum steigt die Tesla-Aktie am 27. November?
Berichten zufolge hat Tesla beim deutschen Kartellamt den Kauf des Maschinenbauers EMAG angemeldet; zudem hellte sich die Stimmung bei Technologiewerten auf.
Was ist EMAG?
Ein Werkzeugmaschinenhersteller aus der Region Stuttgart, der laut Berichten Maschinen für Antriebssysteme humanoider Roboter baut.
Wie hoch ist der Kaufpreis?
Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Wann entscheidet die EU über den Tesla-Fahrassistenten?
Der Ausschuss soll am 15. Dezember beraten; eine Abstimmung ist offen.
Welche ISIN hat die Tesla-Aktie?
US88160R1014, Handelssymbol TSLA an der Nasdaq.
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