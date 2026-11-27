Tesla hat nach eigenen Angaben im Oktober die Produktion von Optimus in Fremont gestartet. Musk sprach laut TechCrunch von einem holprigen Hochlauf; bis Ende 2027 soll die Kapazität auf 20.000 Roboter pro Woche steigen. Als größtes Risiko nannte er laut Electrek Hardware und Spezialgetriebe. Genau dort liegt die Kompetenz eines Werkzeugmaschinenbauers. Wer Getriebe und Gelenke für Zehntausende Roboter braucht, wird Fertigungswissen im eigenen Haus wollen.

Die Börse belohnt diese Fantasie sofort. Die Tesla-Aktie erlebte den größten Tagesgewinn seit dem 23. November und liegt laut JournalArta im Fünf-Tage-Vergleich rund 6,5 Prozent im Plus. Vom Jahreshoch bei 489,88 Dollar ist sie trotzdem noch rund 19 Prozent entfernt.