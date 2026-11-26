Die Tesla Aktie hat einen nervösen Mittwoch hinter sich. Im Tagesverlauf fiel sie bis auf 357,64 Dollar, fast 6 Prozent unter dem Vortag. Bis zum Handelsschluss holte sie den Großteil auf und schloss bei 380,14 Dollar, ein Minus von 1,2 Prozent. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, hierzulande notierte die Aktie am Abend bei rund 346 Euro. Zwei Nachrichten bestimmen das Bild: eine Verzögerung in Brüssel und Spekulationen über eine Fusion der beiden Musk-Konzerne.
Tesla Aktie: Europa vertagt das Urteil über das autonome Fahren, Musk denkt an die Mega-Fusion – zwei Wetten, ein Kurs
Am 1. Dezember sollte Europa über Teslas Fahrassistenten beraten, jetzt wird es der 15. Dezember. Zeitgleich drücken Berichte über eine mögliche Fusion mit SpaceX auf den Kurs. Die Tesla Aktie fiel am Mittwoch zeitweise um 6 Prozent. Die große Analyse: was in Brüssel auf dem Spiel steht, warum Anleger die Fusion fürchten und was die Zahlen hergeben.
Die Stammdaten: Die Tesla Aktie trägt die ISIN US88160R1014 und die WKN A1CX3T. In Deutschland lautet das Handelssymbol TL0, in den USA das US-Handelssymbol TSLA an der Nasdaq.
Wette eins
Brüssel spielt auf Zeit
Ein Ausschuss der EU-Kommission für Kraftfahrzeuge sollte am 1. Dezember über die europaweite Zulassung von Tesla Assisted Driving beraten, dem früheren Full Self-Driving. Wie eine Kommissionssprecherin Reuters bestätigte, wurde der Termin auf den 15. Dezember verschoben. Schon bei zwei früheren Sitzungen hatte es keine Abstimmung gegeben, obwohl die Niederlande das System im April vorläufig zugelassen hatten. Für eine EU-weite Freigabe müssen mindestens 15 Mitgliedstaaten zustimmen, die zusammen 65 Prozent der Bevölkerung stellen. Zwölf Länder erlauben das System bereits.
Für die Tesla Aktie ist das mehr als eine Formalie. Der Fahrassistent ist der Einstieg in das, worauf Anleger eigentlich setzen: Software-Einnahmen und Robotaxis. In den USA fahren Teslas Robotaxis bereits ohne Sicherheitsfahrer in mehreren Städten in Texas und Florida. Europa ist der zweite große Markt, und jede Verzögerung verschiebt dort die Einnahmen.
Tesla wird an der Börse nicht als Autobauer bewertet, sondern als Softwarekonzern. Genau deshalb trifft eine Verzögerung in Brüssel stärker als ein schwaches Quartal.
Wette zwei
Die Fusion, die Anleger nervös macht
Die zweite Belastung kommt aus dem eigenen Haus. Neue Berichte über eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Handelssymbol: SPX, US-Handelssymbol: SPCX) zu einem Konzern im Wert von rund 3,5 Billionen Dollar sorgten am Mittwoch für Verkaufsdruck bei beiden Aktien. Anleger fürchten, dass ein Tausch von Aktien ihre Anteile verwässert. JPMorgan sieht für SpaceX dagegen einen Vorteil: Eine Fusion könnte die Aufnahme in den S&P 500 beschleunigen. Entschieden ist bislang nichts.
Die Zahlen
Weniger Gewinn, viel Geld in der Kasse
Operativ steckt Tesla mitten im Umbau. Im dritten Quartal fiel der Nettogewinn um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar, das operative Ergebnis sank wegen hoher KI-Ausgaben um 56 Prozent. Trotzdem erwirtschaftete Tesla einen freien Mittelzufluss von 1,5 Milliarden Dollar und verfügt über 45,4 Milliarden Dollar an Barmitteln. Die Analysten sind gespalten: RBC bestätigte am 24. November Outperform mit einem Kursziel von 480 Dollar, HSBC stufte kurz zuvor von Reduce auf Hold hoch. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auch Deutschland spielt eine Rolle. Tesla will Berichten zufolge rund 3 Milliarden Euro in den Standort Grünheide investieren und dort ab 2029 Cybercabs bauen. Zudem soll der Konzern Interesse am Maschinenbauer Emag zeigen. Bestätigt ist das nicht.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum fiel die Tesla Aktie am Mittwoch?
Die EU vertagte die Beratung über den Fahrassistenten auf den 15. Dezember, zudem belasteten Berichte über eine mögliche Fusion mit SpaceX.
Wann entscheidet Europa über Teslas Fahrassistenten?
Der zuständige EU-Ausschuss soll am 15. Dezember beraten. Ob abgestimmt wird, ist offen.
Wo schloss die Tesla Aktie zuletzt?
Am 25. November bei 380,14 Dollar. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Welche ISIN und WKN hat die Tesla Aktie?
ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.
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