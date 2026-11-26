Warum fiel die Tesla Aktie am Mittwoch?

Die EU vertagte die Beratung über den Fahrassistenten auf den 15. Dezember, zudem belasteten Berichte über eine mögliche Fusion mit SpaceX.

Wann entscheidet Europa über Teslas Fahrassistenten?

Der zuständige EU-Ausschuss soll am 15. Dezember beraten. Ob abgestimmt wird, ist offen.

Wo schloss die Tesla Aktie zuletzt?

Am 25. November bei 380,14 Dollar. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.

Welche ISIN und WKN hat die Tesla Aktie?

ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.