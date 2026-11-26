Die Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014, Handelssymbol TSLA) springt am Donnerstag auf Xetra um 4,26 Prozent auf 345,95 Euro – während die Wall Street wegen Thanksgiving schweigt. Den Kurs treibt die Erholung der Tech-Werte. Doch die eigentliche Geschichte spielt in Salach, einem Ort im Landkreis Göppingen, wo seit Jahrzehnten Werkzeugmaschinen gebaut werden. Laut Handelsregister hat Tesla dort eine Gesellschaft angemeldet – an der Adresse des Maschinenbauers EMAG.
Tesla-Aktie: 220 Beschäftigte, ein Handelsregistereintrag in Salach – baut Tesla den Optimus-Zulieferer gleich selbst?
Tesla-Aktie +4,3 % auf 345,95 Euro: In Salach entsteht laut Handelsregister eine Tesla-Gesellschaft am EMAG-Sitz, rund 220 Beschäftigte sollen wechseln – Optimus im Visier.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Handelssymbol
- TSLA (Nasdaq)
- ISIN
- US88160R1014
- Letzter Nasdaq-Schluss
- 380,14 $ (25.11.2026, -1,18 %)
- Nächster Termin
- Hauptversammlung am 3. Dezember (laut Stock-World)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Kurs vom 26.11.2026; US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen
Der Aufhänger
Was hat Tesla in Salach vor?
Nach Berichten von Electrek und Business Insider firmiert die Gesellschaft als „Tesla Machining Technologies Management SE“, Sitz ist die Austraße 24 in Salach, der Stammsitz von EMAG. Sie wurde im August als Mantelgesellschaft eingetragen und im November umbenannt. Das Grundkapital beträgt 120.000 Euro. Als Geschäftsführer nennt der Bericht unter anderem den Tesla-Vertriebschef für Deutschland.
Hinzu kommt eine Personalie, die wie ein Fanal wirkt: Rund 220 EMAG-Beschäftigte sollen zu Tesla wechseln, so eine Meldung der Stuttgarter Nachrichten. Weder Tesla noch EMAG haben dies bislang bestätigt, Anfragen blieben laut Bericht unbeantwortet. Der Zweck der Gesellschaft ist offiziell nicht genannt. Dass es um Teile für den humanoiden Roboter Optimus geht, ist eine Schlussfolgerung aus den Indizien – plausibel, aber nicht belegt.
Wie weit ist der Optimus-Roboter wirklich?
Tesla hat nach eigenen Angaben im Oktober die Produktion von Optimus in Fremont gestartet. Konzernchef Elon Musk sprach laut TechCrunch von einem frühen, „etwas holprigen“ Hochlauf. Bis Ende 2027 soll die Kapazität auf 20.000 Roboter pro Woche steigen. Als größtes Risiko nannte Musk im Q3-Call laut Electrek Hardware und Spezialgetriebe, also genau das Feld, auf dem Präzisionsbearbeitung zählt.
Wer Getriebe und Gelenke für Zehntausende Roboter braucht, kann sich nicht allein auf Zulieferer verlassen. Ein Schritt in Richtung Eigenfertigung wäre für die Tesla-Aktie deshalb strategisch konsequent. Ob die Schwaben-Gesellschaft tatsächlich dafür dient, wird erst eine Tesla-Mitteilung oder die Aufnahme der Produktion zeigen.
Was sagen die Quartalszahlen zur Tesla-Aktie und zum Kurs?
Der Optimus-Traum läuft auf einem Fundament, das bröckelt. Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz laut Electrek bei 28,05 Milliarden Dollar, praktisch unverändert zum Vorjahr. Der GAAP-Nettogewinn sank um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar, das operative Ergebnis um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar. Die Auslieferungen gaben um 2,1 Prozent auf 486.532 Fahrzeuge nach. Gleichzeitig stieg die Forschung um 69 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar, auch wegen Optimus und Cybercab.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|GAAP-Nettogewinn
|787 Mio. $ (-43 %)
|Operatives Ergebnis
|718 Mio. $ (-56 %)
|Bruttomarge
|19,6 %
|Auslieferungen
|486.532 (-2,1 %)
|Free Cashflow
|1,53 Mrd. $
|Liquidität
|45,4 Mrd. $
Angaben laut Electrek-Bericht zu den Quartalszahlen vom 21.10.2026.
Quelle: Electrek, 21.10.2026
Wie sehen Analysten die Tesla-Aktie und das Kursziel?
Die Einschätzungen gehen auseinander. Barclays-Analyst Dan Levy hob Tesla laut einem Medienbericht Anfang November von „Equal Weight“ auf „Overweight“ und das Kursziel von 370 auf 450 Dollar; er verwies auf die SpaceX-Verbindung, das Kerngeschäft und die Robotaxi-Wende. Jefferies-Analyst Philippe Houchois senkte sein Ziel laut Stock-World von 400 auf 375 Dollar. JPMorgan sieht in einer möglichen Fusion mit SpaceX eine „starke strategische Logik“. Eine Bestätigung der Fusion gibt es nicht; die Financial Times berichtete laut Stock-World von Sonderausschüssen auf beiden Seiten, aber ohne formales Angebot. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wichtig für die Bewertung bleibt der Blick nach vorn: Das unbeaufsichtigte Fahren für Kundenfahrzeuge erwartet Tesla laut TechCrunch inzwischen erst um das zweite Quartal 2027; Musk hatte im April das vierte Quartal 2026 als „wahrscheinlich“ bezeichnet.
Welche Termine stehen an?
Am Freitag handelt die Wall Street nur verkürzt. Für den 3. Dezember nennt Stock-World die Hauptversammlung. Die Auslieferungszahlen für das vierte Quartal erscheinen üblicherweise zu Jahresbeginn; ein Termin ist nicht bestätigt. Beobachten sollten Anleger außerdem, ob Tesla oder EMAG die Gesellschaft in Salach offiziell erklären.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Was ist die Tesla Machining Technologies Management SE? Laut Handelsregister-Berichten eine Gesellschaft mit Sitz am EMAG-Stammsitz in Salach, Grundkapital 120.000 Euro. Tesla hat den Zweck nicht erklärt.
Übernimmt Tesla EMAG? Das ist nicht belegt. Berichten zufolge sollen rund 220 Beschäftigte wechseln; eine Bestätigung von Tesla oder EMAG liegt nicht vor.
Wie hat die Tesla-Aktie am 26. November reagiert? Auf Xetra stieg sie um 4,26 Prozent auf 345,95 Euro. Die US-Börsen waren wegen Thanksgiving geschlossen.
Wie lief das dritte Quartal bei Tesla? Umsatz 28,05 Milliarden Dollar, GAAP-Nettogewinn 787 Millionen Dollar (-43 Prozent), Auslieferungen 486.532.
Wann wird die Tesla-Aktie wieder in den USA gehandelt? Am Freitag, dem 27. November, mit verkürzter Handelszeit.
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