Nach Berichten von Electrek und Business Insider firmiert die Gesellschaft als „Tesla Machining Technologies Management SE“, Sitz ist die Austraße 24 in Salach, der Stammsitz von EMAG. Sie wurde im August als Mantelgesellschaft eingetragen und im November umbenannt. Das Grundkapital beträgt 120.000 Euro. Als Geschäftsführer nennt der Bericht unter anderem den Tesla-Vertriebschef für Deutschland.

Hinzu kommt eine Personalie, die wie ein Fanal wirkt: Rund 220 EMAG-Beschäftigte sollen zu Tesla wechseln, so eine Meldung der Stuttgarter Nachrichten. Weder Tesla noch EMAG haben dies bislang bestätigt, Anfragen blieben laut Bericht unbeantwortet. Der Zweck der Gesellschaft ist offiziell nicht genannt. Dass es um Teile für den humanoiden Roboter Optimus geht, ist eine Schlussfolgerung aus den Indizien – plausibel, aber nicht belegt.