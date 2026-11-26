Terry Smith bricht seine berühmteste Regel: „Nichts tun“ gilt nicht mehr – was Englands Warren Buffett jetzt kauft und verkauft

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 3 Min.

Gute Unternehmen kaufen, nicht zu viel bezahlen, nichts tun: Mit drei Regeln wurde Terry Smith zum bekanntesten Fondsmanager Großbritanniens. Nach fünf schwachen Jahren hat er die dritte gestrichen und sein Depot so stark umgebaut wie nie. Microsoft, Meta und Alphabet wurden halbiert, Veeva und Yum Brands massiv aufgestockt. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und seine Begründung im Wortlaut.

Terry Smith hat ein Mantra, das jeder britische Privatanleger kennt: gute Unternehmen kaufen, nicht zu viel bezahlen, nichts tun. Den dritten Teil hat der Gründer von Fundsmith in diesem Sommer selbst kassiert. Die Pflichtmeldung zum dritten Quartal zeigt, wie ernst er es meint: Von 42 Positionen wurden 25 reduziert, acht aufgestockt, zwei kamen neu hinzu. Wert der gemeldeten US-Aktien in 42 Positionen 12,9 Mrd. $ Fundsmith Equity im ersten Halbjahr, MSCI World: +11,2 Prozent −2,9 % Umschlag des Depots im ersten Halbjahr, ein Rekord 51,8 % Kalenderjahre in Folge hinter dem Vergleichsindex 5 Quelle : 13F-Meldung von Fundsmith zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026; Halbjahresbrief vom Juli 2026 laut Trustnet und Interactive Investor Der Kurswechsel „Geschnittene Finger“: warum Smith seine Regel aufgibt Smith macht zwei Kräfte für seine Durststrecke verantwortlich: den Boom rund um künstliche Intelligenz und den Siegeszug der Indexfonds. Wer fallende Qualitätsaktien geduldig halte, werde in diesem Markt bestraft, weil Indexgelder den Abwärtstrend verstärkten. Künftig will er sich schneller von Positionen trennen, die nicht funktionieren, und die Gewinndynamik stärker beachten. Gemessen werden will er an den nächsten 18 Monaten. Schon im Jahresbrief hatte er gewarnt, ein wachsender Teil der Aktien werde von Indexfonds gehalten, die „ohne jede Rücksicht auf Qualität oder Bewertung“ kauften. Das führe zu gefährlichen Verzerrungen. Das Depot Labortechnik vor Big Tech: die größten Positionen Die größte Position ist kein Tech-Gigant, sondern ein Hersteller von Laborgeräten. Alle Veränderungen zeigt das Terry Smith Depot auf AktienCheck. 01 Waters – ISIN US9418481035 · US-Handelssymbol WAT 2.266.492 Aktien im Wert von 996 Millionen Dollar, 7,7 Prozent des Depots. Smith hält den Laborausrüster seit 2015. Das Geschäft lebt von wiederkehrenden Einnahmen aus Verbrauchsmaterial und Service. 02 Visa – ISIN US92826C8394 · US-Handelssymbol V 2.251.945 Aktien im Wert von 809 Millionen Dollar, aufgestockt. Der Zahlungsabwickler verdient an jeder Transaktion mit, ohne selbst Kredite zu vergeben. 03 Mastercard – ISIN US57636Q1040 · US-Handelssymbol MA 1.461.250 Aktien im Wert von 806 Millionen Dollar, aufgestockt. Erst im Frühjahr neu gekauft, jetzt schon drittgrößte Position. 04 Veeva Systems – ISIN US9224751084 · US-Handelssymbol VEEV Die Zahl der Aktien wurde mehr als verdreifacht, auf 2,7 Millionen Stück. Der Softwareanbieter für die Pharmabranche rückte von Rang 23 auf Rang 4. 05 Yum Brands – ISIN US9884981013 · US-Handelssymbol YUM Von rund 0,56 auf 4,16 Millionen Aktien ausgebaut. Zum Konzern gehören KFC, Taco Bell und Pizza Hut. 06 Microsoft – ISIN US5949181045 · US-Handelssymbol MSFT Um rund die Hälfte reduziert, auf 789.600 Aktien. Auch Meta und Alphabet wurden um jeweils mehr als 40 Prozent gekürzt. Was Anleger beachten sollten Die Meldung erfasst nur die in den USA notierten Aktien, europäische Werte des Fonds fehlen

Fundsmith liegt seit fünf Kalenderjahren hinter dem MSCI World

Kritiker sehen im Kurswechsel eine Abkehr von der Disziplin, die den Fonds groß gemacht hat

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Waters: ISIN US9418481035, WKN 898123, Handelssymbol WAZ, US-Handelssymbol WAT

Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V

Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA

Veeva Systems: ISIN US9224751084, WKN A1W5SA, Handelssymbol VEE, US-Handelssymbol VEEV

Yum Brands: ISIN US9884981013, WKN 909190, Handelssymbol TGR, US-Handelssymbol YUM

Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT Fazit: Ein Qualitätsinvestor erfindet sich neu Terry Smith bleibt bei Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen, aber er wartet nicht mehr ab. Big Tech wird gekürzt, Zahlungsabwickler, Gesundheitswerte und Restaurantketten rücken nach vorn. Ob der Umbau die Wende bringt, will er selbst in 18 Monaten beurteilen lassen. Den Zwischenstand zeigt das Depot von Terry Smith auf AktienCheck.

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