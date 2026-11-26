Terry Smith hat ein Mantra, das jeder britische Privatanleger kennt: gute Unternehmen kaufen, nicht zu viel bezahlen, nichts tun. Den dritten Teil hat der Gründer von Fundsmith in diesem Sommer selbst kassiert. Die Pflichtmeldung zum dritten Quartal zeigt, wie ernst er es meint: Von 42 Positionen wurden 25 reduziert, acht aufgestockt, zwei kamen neu hinzu.
Terry Smith bricht seine berühmteste Regel: „Nichts tun“ gilt nicht mehr – was Englands Warren Buffett jetzt kauft und verkauft
Gute Unternehmen kaufen, nicht zu viel bezahlen, nichts tun: Mit drei Regeln wurde Terry Smith zum bekanntesten Fondsmanager Großbritanniens. Nach fünf schwachen Jahren hat er die dritte gestrichen und sein Depot so stark umgebaut wie nie. Microsoft, Meta und Alphabet wurden halbiert, Veeva und Yum Brands massiv aufgestockt. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und seine Begründung im Wortlaut.
Der Kurswechsel
„Geschnittene Finger“: warum Smith seine Regel aufgibt
Smith macht zwei Kräfte für seine Durststrecke verantwortlich: den Boom rund um künstliche Intelligenz und den Siegeszug der Indexfonds. Wer fallende Qualitätsaktien geduldig halte, werde in diesem Markt bestraft, weil Indexgelder den Abwärtstrend verstärkten. Künftig will er sich schneller von Positionen trennen, die nicht funktionieren, und die Gewinndynamik stärker beachten. Gemessen werden will er an den nächsten 18 Monaten.
Alles, was wir bekommen, sind geschnittene Finger.
Schon im Jahresbrief hatte er gewarnt, ein wachsender Teil der Aktien werde von Indexfonds gehalten, die „ohne jede Rücksicht auf Qualität oder Bewertung“ kauften. Das führe zu gefährlichen Verzerrungen.
Das Depot
Labortechnik vor Big Tech: die größten Positionen
Die größte Position ist kein Tech-Gigant, sondern ein Hersteller von Laborgeräten. Alle Veränderungen zeigt das Terry Smith Depot auf AktienCheck.
Waters – ISIN US9418481035 · US-Handelssymbol WAT
2.266.492 Aktien im Wert von 996 Millionen Dollar, 7,7 Prozent des Depots. Smith hält den Laborausrüster seit 2015. Das Geschäft lebt von wiederkehrenden Einnahmen aus Verbrauchsmaterial und Service.
Visa – ISIN US92826C8394 · US-Handelssymbol V
2.251.945 Aktien im Wert von 809 Millionen Dollar, aufgestockt. Der Zahlungsabwickler verdient an jeder Transaktion mit, ohne selbst Kredite zu vergeben.
Mastercard – ISIN US57636Q1040 · US-Handelssymbol MA
1.461.250 Aktien im Wert von 806 Millionen Dollar, aufgestockt. Erst im Frühjahr neu gekauft, jetzt schon drittgrößte Position.
Veeva Systems – ISIN US9224751084 · US-Handelssymbol VEEV
Die Zahl der Aktien wurde mehr als verdreifacht, auf 2,7 Millionen Stück. Der Softwareanbieter für die Pharmabranche rückte von Rang 23 auf Rang 4.
Yum Brands – ISIN US9884981013 · US-Handelssymbol YUM
Von rund 0,56 auf 4,16 Millionen Aktien ausgebaut. Zum Konzern gehören KFC, Taco Bell und Pizza Hut.
Microsoft – ISIN US5949181045 · US-Handelssymbol MSFT
Um rund die Hälfte reduziert, auf 789.600 Aktien. Auch Meta und Alphabet wurden um jeweils mehr als 40 Prozent gekürzt.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Waters: ISIN US9418481035, WKN 898123, Handelssymbol WAZ, US-Handelssymbol WAT
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA
Veeva Systems: ISIN US9224751084, WKN A1W5SA, Handelssymbol VEE, US-Handelssymbol VEEV
Yum Brands: ISIN US9884981013, WKN 909190, Handelssymbol TGR, US-Handelssymbol YUM
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
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