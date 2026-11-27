Die Teradyne-Aktie (ISIN US8807701029, WKN 859892, Handelssymbol TER) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 218,445 US-Dollar. Das sind 6,29 US-Dollar oder 2,97 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Teradyne-Aktie: S&P 500 Gewinner im Chip-Testmarkt
Die Teradyne-Aktie gehört am Freitag mit rund 3 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Chipwerte erholen sich nach dem Feiertag.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Teradyne-Aktie steigt
Erholung bei Chipwerten
Halbleiter- und KI-Zulieferer legen nach dem Feiertag zu. Teradyne liefert Testsysteme für Chips und profitiert vom Branchenrebound.
Gleichlauf mit Keysight
Auch Keysight steigt. Das spricht für eine Bewegung bei Testtechnik-Werten.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Teradyne liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Teradyne stellt automatische Testsysteme für Halbleiter sowie Roboter für die Industrie her. Das Geschäft hängt an den Investitionen der Chipbranche. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Teradyne-Aktie
Warum steigt die Teradyne-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Chipwerten stützt.
Wie stark steigt die Teradyne-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,97 Prozent auf 218,45 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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