Die Teradyne Aktie (US-Handelssymbol: TER) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 212,15 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,50 Prozent. Teradyne baut Systeme, mit denen Chips vor der Auslieferung geprüft werden.
Teradyne Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Testgerätehersteller im Minus
Die Teradyne Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 212,15 Dollar und zählt mit minus 0,50 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den Hersteller von Chip-Testsystemen beschäftigt.
Kursgrund
Warum die Teradyne Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Teradyne verdient daran, dass neue KI-Chips vor der Auslieferung getestet werden. Fällt die Zuversicht für die Chipbranche, trifft das auch den Zulieferer. Als Nasdaq100 Verlierer liegt die Teradyne Aktie am Freitag nur leicht im Minus.
Häufige Fragen zur Teradyne Aktie
Warum ist die Teradyne Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Teradyne Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 212,15 Dollar.
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