Wer ist Eric Lefkofsky?

Gründer, Chef und Verwaltungsratsvorsitzender von Tempus AI und Mitgründer von Groupon.

Wie viel hat er verkauft?

Rund 250.000 Aktien für etwa 15,5 Millionen Dollar.

Verkauft er nach Plan?

Ja. Die Meldungen verweisen auf einen 10b5-1-Handelsplan.