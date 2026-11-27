Eric Lefkofsky ist ein Serienunternehmer: Er war Mitgründer von Groupon und gründete 2015 Tempus, heute ein Spezialist für KI-gestützte Krebsdiagnostik. Im November meldete der Chef und Verwaltungsratsvorsitzende erneut den Verkauf von rund 250.000 Aktien, diesmal für rund 15,5 Millionen Dollar. Für die Tempus AI Aktie ist das Paket vertraut, nur der Preis hat sich verändert.
Tempus AI Aktie: Gründer Lefkofsky verkauft für 15,5 Millionen Dollar – 50 Prozent teurer als im Sommer
Tempus-AI-Gründer und Chef Eric Lefkofsky hat laut SEC-Meldungen im November erneut ein Paket von 250.000 Aktien verkauft, diesmal für rund 15,5 Millionen Dollar. Im Juli brachte dieselbe Stückzahl nur 10,5 Millionen. Was die Insider Trades für die Tempus AI Aktie bedeuten.
TEMTEM
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Steckbrief
- Unternehmen
- Tempus AI, Inc.
- Sitz
- Chicago, Illinois
- Handelssymbol
- F3M
- US-Handelssymbol
- TEM (Nasdaq)
- Gründer und Chef
- Eric Lefkofsky
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Tempus-AI-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol F3M gehandelt, in den USA unter TEM an der Nasdaq.
Die Meldungen
Viele kleine Tranchen, mehrere Gesellschaften
Lefkofsky verkauft nicht in einem Block, sondern in vielen kleinen Tranchen über verschiedene Gesellschaften, die er kontrolliert: direkt, über Firmen wie Gray Media und Blue Media sowie über Familienstiftungen. Die Meldungen vom 19. und 23. November zeigen Verkäufe zu Kursen zwischen rund 61 und 65 Dollar. Wegen der vielen Einzelposten musste die jüngste Meldung auf zwei Formulare verteilt werden. Alle Verkäufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1.
Trotz der Verkäufe bleibt Lefkofsky einer der größten Aktionäre. Direkt hält er gut 2 Millionen Aktien, über Gray Media rund 8,5 Millionen und über Blue Media rund 14,7 Millionen.
Das Muster
Juli gegen November: gleiches Paket, anderer Preis
Im Juli verkaufte Lefkofsky ebenfalls 250.000 Aktien, damals zu durchschnittlich 42,06 Dollar für rund 10,5 Millionen Dollar. Jetzt brachte die gleiche Stückzahl rund 48 Prozent mehr. Zwischen Juli und November lagen weitere Pakete, etwa im September zu Kursen von bis zu 78 Dollar.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Tempus AI
Wer ist Eric Lefkofsky?
Gründer, Chef und Verwaltungsratsvorsitzender von Tempus AI und Mitgründer von Groupon.
Wie viel hat er verkauft?
Rund 250.000 Aktien für etwa 15,5 Millionen Dollar.
Verkauft er nach Plan?
Ja. Die Meldungen verweisen auf einen 10b5-1-Handelsplan.
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