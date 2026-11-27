Warum ist die Telefónica-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Telefónica-Aktie stieg um 1,83 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Telekomkonzern folgte der breiten Erholung, gestützt von der Prognoseanhebung im November.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Telefónica-Aktie?

Die ISIN lautet ES0178430E18, die WKN 850775. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel TNE5 gehandelt, in den USA unter TEFOF (OTC).

Wie stark ist die Telefónica-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Telefónica-Aktie schloss bei 3,444 Euro und damit 1,83 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,382 Euro).

Wie viel Dividende zahlt Telefónica?

Für 2026 hat Telefónica eine Bardividende von 0,15 Euro je Aktie bestätigt. Sie wird im Juni 2027 gezahlt.