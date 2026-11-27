Die Telefónica-Aktie (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, deutsches Handelssymbol: TNE5, US-Handelssymbol: TEFOF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 3,444 Euro und damit 1,83 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Telefónica damit Platz 12. Am Morgen hatte die Aktie nur 0,47 Prozent im Plus gelegen, bis zum Handelsschluss baute sie den Gewinn deutlich aus.
Telefónica-Aktie IBEX 35 Gewinner: Telekomkonzern legt zu – angehobene Ziele stützen den Kurs
Die Telefónica-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,83 Prozent auf 3,444 Euro schließt der Telekomkonzern die Woche fest. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Auch der Telekomsektor beteiligte sich an der Erholung. Die Telefónica-Aktie gehörte zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Telefónica-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Telefónica folgte der breiten Erholung des spanischen Marktes. Nach unserer Einschätzung stützt zudem die Prognoseanhebung vom 12. November: Der Konzern erwartet für 2026 mehr bereinigtes EBITDA und mehr freien Cashflow als zuvor. Die niedrigere Inflation in Spanien hilft kapitalintensiven Unternehmen mit hohen Schulden wie Telefónica zusätzlich.
Breite Erholung
Der IBEX 35 schloss auf dem höchsten Stand der Woche.
Ziele angehoben
Telefónica erhöhte im November die Ziele für EBITDA und Cashflow.
Inflation sinkt
Die Teuerung in Spanien fiel auf 4,1 Prozent.
Das Unternehmen
Telefónica: Telekomriese im Umbau
Telefónica mit Sitz in Madrid ist einer der größten Telekommunikationskonzerne Europas und vor allem in Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien tätig. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 2,8 Prozent auf 24,825 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 4,6 Prozent auf 8,846 Milliarden Euro. Am 12. November hob Telefónica die Ziele für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow an. Für 2026 bestätigte der Konzern eine Bardividende von 0,15 Euro je Aktie, die im Juni 2027 gezahlt wird. Die Notiz der Hinterlegungsscheine an der New Yorker Börse will Telefónica aufgeben.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Telefónica-Aktie
Warum ist die Telefónica-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Telefónica-Aktie stieg um 1,83 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Telekomkonzern folgte der breiten Erholung, gestützt von der Prognoseanhebung im November.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Telefónica-Aktie?
Die ISIN lautet ES0178430E18, die WKN 850775. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel TNE5 gehandelt, in den USA unter TEFOF (OTC).
Wie stark ist die Telefónica-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Telefónica-Aktie schloss bei 3,444 Euro und damit 1,83 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,382 Euro).
Wie viel Dividende zahlt Telefónica?
Für 2026 hat Telefónica eine Bardividende von 0,15 Euro je Aktie bestätigt. Sie wird im Juni 2027 gezahlt.
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