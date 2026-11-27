Die Teijin-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,04 Prozent auf 9,55 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Teijin-Aktie: Chemiekonzern verliert im Nikkei 225
Die Teijin-Aktie fällt im Nikkei 225 um 1,04 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Warum die Teijin-Aktie nachgibt
Einen konkreten Anlass für das Minus der Teijin-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Rückgang fällt moderat aus und liegt gegen die Tendenz des Index.
Als Nikkei 225 Verlierer steht die Teijin-Aktie heute leicht im Minus.
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