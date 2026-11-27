Teijin-Aktie: Chemiekonzern verliert im Nikkei 225

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Teijin-Aktie fällt im Nikkei 225 um 1,04 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Teijin-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,04 Prozent auf 9,55 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. TIJ TIJ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TIJ — — — Nikkei 225 Verlierer Warum die Teijin-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Teijin-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Rückgang fällt moderat aus und liegt gegen die Tendenz des Index. Teijin-Aktie bei comdirect am Morgen -1,04 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Moderate Rückgänge bei steigendem Index haben oft keinen unternehmensspezifischen Grund. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Teijin-Aktie heute leicht im Minus.

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