Eine eigene Nachricht gibt es nicht. TeamViewer wird vom Markt mitgezogen. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Gefragt sind am Morgen vor allem Chipwerte und Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien.

Softwarewerte laufen verhaltener. Über der Branche liegt der Bericht von Bloomberg, wonach SAP den Abbau von mindestens 10.000 Stellen erwägt, um das Geschäft auf künstliche Intelligenz auszurichten. Die SAP-Aktie notiert am Morgen leicht im Minus. Für Anleger stellt sich damit erneut die Frage, wie stark KI das klassische Softwaregeschäft verändert.