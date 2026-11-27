Es reicht für die Liste, aber nur knapp: Die TeamViewer Aktie gewinnt am Freitagmorgen 0,93 Prozent auf 4,58 Euro (Stand 09:04 Uhr, comdirect) und belegt Platz 15 der TecDAX Gewinner. Der Göppinger Softwareanbieter setzt die Erholung vom Jahrestief fort, bleibt aber hinter dem Index zurück, der rund 1 Prozent zulegt.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner – knapp 1 Prozent Plus, die Erholung vom Jahrestief verliert an Tempo
Die TeamViewer Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,93 Prozent auf 4,58 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Dreh am Dienstag hat der Kurs 7,5 Prozent gewonnen. Mit dem letzten Platz unter den 15 Gewinnern lässt die Dynamik nach.
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. TeamViewer wird vom Markt mitgezogen. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Gefragt sind am Morgen vor allem Chipwerte und Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien.
Softwarewerte laufen verhaltener. Über der Branche liegt der Bericht von Bloomberg, wonach SAP den Abbau von mindestens 10.000 Stellen erwägt, um das Geschäft auf künstliche Intelligenz auszurichten. Die SAP-Aktie notiert am Morgen leicht im Minus. Für Anleger stellt sich damit erneut die Frage, wie stark KI das klassische Softwaregeschäft verändert.
Vier Tage, 32 Cent
Am Dienstag hatte die TeamViewer Aktie bei 4,26 Euro gedreht, einen Cent über dem Jahrestief vom April. Seitdem hat sie 32 Cent oder 7,5 Prozent gewonnen. Die Tagesgewinne werden allerdings kleiner: am Donnerstag 2,39 Prozent, heute bisher knapp 1 Prozent.
Der Bewertungsabschlag ist enorm. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,51 für 2026 ist TeamViewer laut FactSet der günstigste Wert im TecDAX. Dem steht ein rückläufiges Geschäft gegenüber. Anfang November senkte der Vorstand die Umsatzprognose und erwartet nun einen währungsbereinigten Rückgang von 1 bis 2 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro.
Was jetzt für die TeamViewer Aktie zählt
Das Jahrestief bei 4,25 Euro
Solange es hält, ist die Bodenbildung intakt.
Die KI-Debatte
Der SAP-Bericht zeigt, wie tief der Umbau der Branche gehen könnte.
Der Umsatztrend
Erst eine Rückkehr zu Wachstum würde die niedrige Bewertung zum Kaufargument machen.
Stammdaten
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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