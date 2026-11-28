Es ist eine technische Gegenbewegung. Am Dienstag fiel die Aktie bis auf 4,26 Euro. Das Jahrestief vom April liegt bei 4,25 Euro. An dieser Marke griffen Käufer zu. Bis Donnerstag stieg der Kurs auf 4,538 Euro, am Freitag kam nur noch ein Zehntelprozent hinzu.

Geholfen hat die Stimmung für Softwarewerte. SAP gewann in der Woche 6,51 Prozent, obwohl ein Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen die Runde machte. Die Börse wertete den Umbau als Antwort auf die KI-Sorgen der vergangenen Wochen.