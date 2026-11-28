Ein Cent hat gereicht: Die TeamViewer Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 5,33 Prozent und schließt bei 4,544 Euro (Xetra, comdirect). Der Göppinger Softwareanbieter zählt damit zu den TecDAX Gewinnern der Woche, nachdem der Kurs am Dienstag knapp über dem Jahrestief gedreht hatte.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 5,3 Prozent Plus, das Jahrestief hat um einen Cent gehalten
Die TeamViewer Aktie gewinnt in dieser Woche 5,33 Prozent auf 4,544 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Am Dienstag drehte der Kurs bei 4,26 Euro, einen Cent über dem Jahrestief. Der Monatsverlust bleibt bei 40 Prozent.
Warum ist die TeamViewer Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Es ist eine technische Gegenbewegung. Am Dienstag fiel die Aktie bis auf 4,26 Euro. Das Jahrestief vom April liegt bei 4,25 Euro. An dieser Marke griffen Käufer zu. Bis Donnerstag stieg der Kurs auf 4,538 Euro, am Freitag kam nur noch ein Zehntelprozent hinzu.
Geholfen hat die Stimmung für Softwarewerte. SAP gewann in der Woche 6,51 Prozent, obwohl ein Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen die Runde machte. Die Börse wertete den Umbau als Antwort auf die KI-Sorgen der vergangenen Wochen.
Billig, aber schrumpfend
Der Wochengewinn ändert wenig am großen Bild. Auf Monatssicht hat die Aktie gut 40 Prozent verloren, mehr als jeder andere Wert im TecDAX. Auslöser war Anfang November eine gesenkte Prognose: Der Vorstand erwartet für 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro.
Dem steht eine extrem niedrige Bewertung gegenüber. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,51 für 2026 ist TeamViewer laut FactSet der günstigste Wert im Index.
Was in der neuen Woche für die TeamViewer Aktie zählt
Das Jahrestief bei 4,25 Euro
Solange es hält, ist die Bodenbildung intakt.
Die KI-Debatte im Softwaresektor
Sie bestimmt die Stimmung für die gesamte Branche.
Hinweise auf den Umsatztrend
Erst eine Rückkehr zu Wachstum macht die niedrige Bewertung zum Argument.
Stammdaten
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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