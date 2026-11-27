Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die TeamViewer Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag am Jahrestief begann und am Donnerstag mit 2,39 Prozent Plus weiterlief. Der Gesamtmarkt hilft: Der DAX startete 0,8 Prozent höher, Technologiewerte führen die Erholung seit Tagen an. Vom Dreh bei 4,26 Euro gerechnet hat der SDAX Gewinner nun gut acht Prozent zugelegt.

Ein zweiter Faktor wirkt im Hintergrund. Leerverkäufer halten meldepflichtige Positionen in der Aktie. Steigt der Kurs weiter, müssen sie eindecken, was eine Erholung beschleunigen kann.