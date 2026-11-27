Weg vom Abgrund, Cent für Cent: Die TeamViewer Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,76 Prozent auf 4,618 Euro und ist achtzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Dienstag hatte der Titel bei 4,26 Euro gedreht, einen Cent über dem Jahrestief.
TeamViewer Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – KGV 4,5 und trotzdem misstraut der Markt: die Erholung vom Jahrestief geht weiter
Die TeamViewer Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,76 Prozent auf 4,618 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Seit dem Dreh am Dienstag bei 4,26 Euro hat der Göppinger Softwareanbieter gut acht Prozent gewonnen. Die Bewertung ist extrem niedrig, der Umsatz schrumpft.
Der Auslöser
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die TeamViewer Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag am Jahrestief begann und am Donnerstag mit 2,39 Prozent Plus weiterlief. Der Gesamtmarkt hilft: Der DAX startete 0,8 Prozent höher, Technologiewerte führen die Erholung seit Tagen an. Vom Dreh bei 4,26 Euro gerechnet hat der SDAX Gewinner nun gut acht Prozent zugelegt.
Ein zweiter Faktor wirkt im Hintergrund. Leerverkäufer halten meldepflichtige Positionen in der Aktie. Steigt der Kurs weiter, müssen sie eindecken, was eine Erholung beschleunigen kann.
Der Hintergrund
Billig aus gutem Grund?
Die Bewertung ist der Kern der Geschichte. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,51 für 2026 gehört TeamViewer laut FactSet zu den günstigsten deutschen Technologiewerten, erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 0,98 Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei rund 43 Prozent. Dem steht ein schrumpfendes Geschäft gegenüber. Anfang November senkte der Vorstand die Prognose und erwartet für 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. An einem einzigen Tag verlor die TeamViewer Aktie damals rund ein Viertel ihres Wertes.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur TeamViewer Aktie
Warum ist die TeamViewer Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie setzt die Erholung vom Jahrestief fort und steigt mit dem Markt. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wo liegt das Jahrestief?
Bei 4,25 Euro, erreicht im April 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der TeamViewer Aktie?
ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV (Xetra).
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