Die Target Corporation hat am 18. November 2026 Zahlen für das dritte Quartal ihres Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 31. Oktober 2026. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,1 Prozent auf 27,1 Mrd. USD, nach 25,3 Mrd. USD. Nach Angaben des Unternehmens spiegelt der Anstieg ein Plus von 6,9 Prozent bei Warenumsätzen und von 19,3 Prozent bei Nicht-Warenumsätzen wider. Die vergleichbaren Umsätze veränderten sich um 5,6 Prozent, nach -2,7 Prozent im Vorjahresquartal, ein Unterschied von 8,3 Prozentpunkten. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 75,8 Prozent auf 1,21 Mrd. USD, nach 689 Mio. USD. Darin enthalten sind Zollrückerstattungen, die laut Target 228 Mio. USD zum Nettoergebnis beitrugen.
Target steigert Nettoumsatz im dritten Quartal um 7,1 Prozent auf 27,1 Mrd. USD
Target hat die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Das Nettoergebnis stieg auf 1,21 Mrd. USD und enthält Zollrückerstattungen. Der Umsatz enthält diese nicht.
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Das verwässerte Ergebnis je Aktie und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lagen jeweils bei 2,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten sie 1,51 USD beziehungsweise bereinigt 1,78 USD betragen, was einem Anstieg um 74,8 Prozent beziehungsweise 48,8 Prozent entspricht. Die Zollrückerstattungen trugen nach Unternehmensangaben zu beiden Werten je 0,50 USD bei. Ohne sie wäre das GAAP-Ergebnis je Aktie um 42 Prozent und das bereinigte um 21 Prozent gestiegen. Im Vorjahresquartal waren Kosten der Geschäftstransformation von 161 Mio. USD vor Steuern, 120 Mio. USD nach Steuern beziehungsweise 0,26 USD je Aktie angefallen, die im bereinigten Ergebnis herausgerechnet sind. Das operative Ergebnis und das bereinigte operative Ergebnis erreichten jeweils 1,67 Mrd. USD, nach 948 Mio. USD beziehungsweise bereinigt 1,11 Mrd. USD. Das entspricht einem Plus von 76,4 Prozent beziehungsweise 50,8 Prozent. Darin wie auch in der Bruttomarge sind Zollrückerstattungen von 301 Mio. USD vor Steuern enthalten. Die Bruttomarge stieg von 28,2 Prozent auf 30,5 Prozent, ein Plus von 2,3 Prozentpunkten. Ohne die Zollrückerstattungen hätte sie sich laut Target um etwa 1,2 Prozentpunkte verbessert. Das Ergebnis vor Ertragsteuern legte um 85,3 Prozent auf 1,59 Mrd. USD zu, nach 859 Mio. USD. Die effektive Steuerquote stieg auf 23,9 Prozent nach 19,8 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen führt dies vor allem auf höhere Steuervorteile im Vorjahr und höhere Vorsteuergewinne zurück.
In den Warengruppen erhöhte sich der Nettoumsatz mit Lebensmitteln und Getränken um 6,6 Prozent auf 6,41 Mrd. USD, nach 6,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Im Haushaltsbedarf stieg er um 4,5 Prozent auf 4,75 Mrd. USD, nach 4,54 Mrd. USD. Bei den Hartwaren wuchs der Nettoumsatz um 26,8 Prozent auf 4,05 Mrd. USD, nach 3,19 Mrd. USD.
Die operative Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,4 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, nach 3,8 Prozent. Die Investitionsausgaben beliefen sich im dritten Quartal auf 1,4 Mrd. USD.
Für das Gesamtjahr 2026 hat Target die Umsatzprognose angehoben: Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum um etwa 6 Prozent, einen Prozentpunkt mehr als bisher. Die operative Marge für 2026 soll nach Unternehmensangaben bei etwa 6,2 Prozent liegen, einschließlich rund 1,1 Prozentpunkten aus bisher verbuchten Zollrückerstattungen. Die aktualisierte Prognose für das GAAP- und das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt jeweils bei 10,65 bis 11,40 USD, einschließlich rund 2,14 USD aus bisherigen Zollrückerstattungen. Für 2027 plant Target Investitionsausgaben zwischen 5 und 6 Mrd. USD. Die Novemberumsätze bis dato entsprechen laut Target der Prognose und beschleunigen sich gegenüber dem Oktobertrend.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Q3 GJ 2025
|Veränderung
|Nettoumsatz
|27,1 Mrd. USD
|25,3 Mrd. USD
|+7,1 %
|Nettoergebnis
|1,21 Mrd. USD
|689 Mio. USD
|+75,8 %
|Verwässertes Ergebnis je Aktie
|2,65 USD
|1,51 USD
|+74,8 %
|Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie
|2,65 USD
|1,78 USD
|+48,8 %
|Operatives Ergebnis
|1,67 Mrd. USD
|948 Mio. USD
|+76,4 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|1,67 Mrd. USD
|1,11 Mrd. USD
|+50,8 %
|Ergebnis vor Ertragsteuern
|1,59 Mrd. USD
|859 Mio. USD
|+85,3 %
|Nettoumsatz Lebensmittel & Getränke
|6,41 Mrd. USD
|6,01 Mrd. USD
|+6,6 %
|Nettoumsatz Haushaltsbedarf
|4,75 Mrd. USD
|4,54 Mrd. USD
|+4,5 %
|Nettoumsatz Hartwaren (Fun 101)
|4,05 Mrd. USD
|3,19 Mrd. USD
|+26,8 %
|Operative Marge
|6,2 %
|3,8 %
|+2,4 Pp.
|Bruttomarge
|30,5 %
|28,2 %
|+2,3 Pp.
|Investitionsausgaben
|1,4 Mrd. USD
|–
|–
|Veränderung vergleichbarer Umsätze
|5,6 %
|-2,7 %
|+8,3 Pp.
Quelle: Target Corporation, Mitteilung vom 18. November 2026 (SEC-Formular 8-K)
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