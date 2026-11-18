Das verwässerte Ergebnis je Aktie und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lagen jeweils bei 2,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten sie 1,51 USD beziehungsweise bereinigt 1,78 USD betragen, was einem Anstieg um 74,8 Prozent beziehungsweise 48,8 Prozent entspricht. Die Zollrückerstattungen trugen nach Unternehmensangaben zu beiden Werten je 0,50 USD bei. Ohne sie wäre das GAAP-Ergebnis je Aktie um 42 Prozent und das bereinigte um 21 Prozent gestiegen. Im Vorjahresquartal waren Kosten der Geschäftstransformation von 161 Mio. USD vor Steuern, 120 Mio. USD nach Steuern beziehungsweise 0,26 USD je Aktie angefallen, die im bereinigten Ergebnis herausgerechnet sind. Das operative Ergebnis und das bereinigte operative Ergebnis erreichten jeweils 1,67 Mrd. USD, nach 948 Mio. USD beziehungsweise bereinigt 1,11 Mrd. USD. Das entspricht einem Plus von 76,4 Prozent beziehungsweise 50,8 Prozent. Darin wie auch in der Bruttomarge sind Zollrückerstattungen von 301 Mio. USD vor Steuern enthalten. Die Bruttomarge stieg von 28,2 Prozent auf 30,5 Prozent, ein Plus von 2,3 Prozentpunkten. Ohne die Zollrückerstattungen hätte sie sich laut Target um etwa 1,2 Prozentpunkte verbessert. Das Ergebnis vor Ertragsteuern legte um 85,3 Prozent auf 1,59 Mrd. USD zu, nach 859 Mio. USD. Die effektive Steuerquote stieg auf 23,9 Prozent nach 19,8 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen führt dies vor allem auf höhere Steuervorteile im Vorjahr und höhere Vorsteuergewinne zurück.