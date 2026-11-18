Target hat am 18. November 2026 um 6:30 Uhr New Yorker Zeit (12:30 Uhr MEZ) seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Nettoumsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,067 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 5,6 Prozent zu, getragen von einem Plus bei der Kundenfrequenz von 5,0 Prozent. In den Filialen wuchsen die vergleichbaren Umsätze um 4,6 Prozent, das digitale Geschäft um 9,8 Prozent (Quelle: Target Corporation, SEC 8-K, 18.11.2026; stocktitan.net).

Beim Gewinn fällt der Sprung noch größer aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,65 US-Dollar nach 1,78 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die operative Marge stieg auf 6,2 Prozent, nach 4,4 Prozent bereinigt im Vorjahr. Allerdings entfallen laut Unternehmen 1,1 Prozentpunkte der Marge und rund 0,50 US-Dollar je Aktie auf Rückerstattungen von Zöllen (Quelle: Target, 8-K, 18.11.2026). Rechnet man diesen Effekt heraus, bleibt nach Berechnung der Redaktion ein Gewinn von rund 2,15 US-Dollar je Aktie – immer noch rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr und leicht über dem Konsens.