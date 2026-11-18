Die Target Aktie (NYSE: TGT, ISIN US87612E1064) steht am Mittwoch im Rampenlicht: Der US-Einzelhändler hat vor der Eröffnung der Wall Street die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, einen Gewinn von 2,65 US-Dollar je Aktie gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Target Aktienanalyse zeigt, warum die Zahlen glänzen – und warum ein Teil des Glanzes aus Zollrückerstattungen stammt.
Target Aktienanalyse: Gewinn-Beat und höhere Prognose - Wie viel davon sind Zollrückerstattungen?
Target schlägt im dritten Quartal die Erwartungen deutlich und hebt die Jahresprognose an. Die Target Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Gewinnsprung steckt, was Analysten erwarten und wie die Target Aktienprognose im Konsens aussieht.
Der Kursstand ist an einem Zahlentag schwer zu fassen: Investing.com meldete für den vorbörslichen Handel zunächst ein Plus von 1,6 Prozent, die Seitenanzeige derselben Quelle wies später ein Minus von 0,49 Prozent aus (Quelle: Investing.com, 18.11.2026, Zeitangaben dort nicht eindeutig). Die Aktie hatte vor den Zahlen nach Angaben von TradingKey rund 70 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt, die Optionsmärkte rechneten laut TipRanks mit einer Kursbewegung von etwa neun Prozent in die eine oder andere Richtung. Entsprechend hoch war die Messlatte.
Deutlicher Beat
Umsatz von 27,1 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 2,65 US-Dollar je Aktie liegen klar über dem Konsens von rund 26,5 Milliarden beziehungsweise 2,07 US-Dollar.
Prognose angehoben
Target erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von rund 6 Prozent und einen Gewinn von 10,65 bis 11,40 US-Dollar je Aktie.
Qualität der Zahlen
Im Quartalsgewinn stecken rund 0,50 US-Dollar je Aktie aus Zollrückerstattungen, in der Jahresprognose rund 2,14 US-Dollar.
Bewertung
Mit einem KGV von rund 15 gilt Target nicht als teuer – doch das trailing-KGV ist durch die Einmaleffekte verzerrt.
Der Auslöser
Was ist bei der Target Aktie passiert?
Target hat am 18. November 2026 um 6:30 Uhr New Yorker Zeit (12:30 Uhr MEZ) seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Nettoumsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,067 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 5,6 Prozent zu, getragen von einem Plus bei der Kundenfrequenz von 5,0 Prozent. In den Filialen wuchsen die vergleichbaren Umsätze um 4,6 Prozent, das digitale Geschäft um 9,8 Prozent (Quelle: Target Corporation, SEC 8-K, 18.11.2026; stocktitan.net).
Beim Gewinn fällt der Sprung noch größer aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,65 US-Dollar nach 1,78 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die operative Marge stieg auf 6,2 Prozent, nach 4,4 Prozent bereinigt im Vorjahr. Allerdings entfallen laut Unternehmen 1,1 Prozentpunkte der Marge und rund 0,50 US-Dollar je Aktie auf Rückerstattungen von Zöllen (Quelle: Target, 8-K, 18.11.2026). Rechnet man diesen Effekt heraus, bleibt nach Berechnung der Redaktion ein Gewinn von rund 2,15 US-Dollar je Aktie – immer noch rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr und leicht über dem Konsens.
Das Unternehmen
Wie verdient Target sein Geld?
Target ist eine der größten Einzelhandelsketten der USA mit Sitz in Minneapolis. Das Unternehmen verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik und Spielzeug in Filialen und online – mit starkem Gewicht auf Eigenmarken und der Abholung in der Filiale. Der Konzern zählt zum S&P 500 und konkurriert mit Walmart, Costco, Amazon und Dollar General. Für Anleger ist Target ein Gradmesser für den US-Konsumenten: Das Sortiment ist stark vom Nicht-Lebensmittel-Geschäft geprägt, das konjunktursensibler ist als das Geschäft von Lebensmittelhändlern.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen wirklich – und wie hoch ist die Target Aktie bewertet?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr oder Konsens
|Umsatz
|27,07 Mrd. USD
|Konsens rund 26,5 Mrd. USD
|Vergleichbare Umsätze
|+5,6 %
|Konsens rund +3,5 %
|Gewinn je Aktie (adjusted)
|2,65 USD
|Konsens rund 2,07 USD; Vorjahr 1,78 USD
|Operative Marge
|6,2 %
|Vorjahr 4,4 % (adjusted)
|Digitale Vergleichsumsätze
|+9,8 %
|–
|Aktienrückkauf im Quartal
|251 Mio. USD
|rund 8 Mrd. USD Rest im Programm
Konsens laut Investing.com und Startup Fortune (MarketBeat/TokenPost), 18.11.2026; Abweichungen zwischen Quellen von wenigen Cent sind möglich. adjusted = bereinigt.
Quelle: Target Corporation (SEC 8-K, 18.11.2026); Investing.com; Startup Fortune
Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick moderat. Nach Daten von stockanalysis.com vom 26. Oktober 2026 lag das trailing-KGV bei 15,4, das erwartete KGV bei 16,0, die Dividendenrendite bei 3,1 Prozent. Die Quartalsdividende liegt bei 1,16 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 1,8 Prozent. Weil die Aktie seither und nach den Zahlen in Bewegung ist, sind diese Werte nur ein Orientierungspunkt. Zudem sind die Gewinnzahlen durch die Zollrückerstattungen geprägt.
Die Prognose des Unternehmens
Was verspricht Target für den Rest des Jahres?
Target hebt die Jahresprognose an: Der Nettoumsatz soll um rund 6 Prozent wachsen, einen Prozentpunkt mehr als zuvor. Die operative Marge soll bei rund 6,2 Prozent liegen. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 10,65 und 11,40 US-Dollar landen; der Mittelwert von 11,03 US-Dollar liegt über dem Konsens von rund 10,55 US-Dollar. In der Spanne sind rund 2,14 US-Dollar aus bereits verbuchten Zollrückerstattungen enthalten, künftige Rückerstattungen sind ausgeschlossen. Nach Rechnung der Redaktion liegt die Spanne ohne diesen Effekt bei rund 8,5 bis 9,3 US-Dollar. Ob der Konsens von 10,55 US-Dollar die Rückerstattungen bereits enthielt, ist nicht belegt.
Zum wichtigen Weihnachtsquartal gibt es keine numerische Prognose, aber einen Hinweis: Der Umsatz im November sei bislang im Rahmen der Prognose und habe sich gegenüber dem Oktober beschleunigt. Target setzt auf mehr als 8.000 neue Geschenkartikel, frühe Black-Friday-Angebote und tägliche Aktionen bis zum 24. Dezember. Für 2027 plant der Konzern Investitionen von 5 bis 6 Milliarden US-Dollar (Quelle: Target, 8-K, 18.11.2026).
Das sagt die Wall Street
Wie sieht die Target Aktienprognose der Analysten aus?
Die Target Aktienprognose der Analysten fiel vor den Zahlen vorsichtig aus. Nach Daten von stockanalysis.com (Stand 26.10.2026) beurteilen 38 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Buy“, das durchschnittliche Kursziel lag bei 163,35 US-Dollar. Seither hat sich das Bild nach Angaben von TipRanks und TheFly (Stand 17.11.2026) gemischt: Mehrere Häuser hoben ihre Einschätzungen an, andere blieben zurückhaltend und verwiesen auf schwache Resonanz bei verkürzten Rabattaktionen und auf eine geringere Nutzung von KI-Einkaufsassistenten. Nach den Zahlen vom Mittwoch liegen noch keine belegten Rating-Änderungen vor.
|Merkmal
|Wert
|Konsens-Einstufung
|Buy
|Zahl der Analysten
|38
|Durchschnittliches Kursziel
|163,35 USD
|Zweiter Konsenswert
|rund 169,5 USD (Quelle ohne Datum)
|Gewinnkonsens Gesamtjahr (vor Zahlen)
|rund 10,55 USD je Aktie
|Gewinnkonsens Q4 (vor Zahlen)
|rund 2,69 USD je Aktie
Die Konsensdaten stammen aus der Zeit vor den Quartalszahlen und können sich nach den Zahlen ändern. Die Redaktion gibt kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 26.10.2026); TradingKey/Startup Fortune (18.11.2026)
Chartbild
Was sagt die Charttechnik zur Target Aktie?
Die Target Aktie hat in diesem Jahr eine starke Aufholjagd hinter sich: Das 52-Wochen-Tief lag laut stockanalysis.com bei 83,44 US-Dollar, das Hoch bei 170,75 US-Dollar. Vor den Zahlen notierte das Papier nach Angaben von TradingKey nahe seinem 21-Monats-Hoch, als Widerstand wird die Marke von 169,24 US-Dollar genannt. Werte für die 200-Tage-Linie und den RSI konnte die Redaktion nicht belegen. Wer auf den Chart schaut, sieht eine Aktie nach einer langen Erholung: Nach einem derart steilen Anstieg reagieren Kurse oft empfindlich auf Enttäuschungen – und auch auf Gewinnmitnahmen nach guten Nachrichten.
Bull- und Bear-Case
Was spricht für und gegen die Target Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Target Aktienprognose weiter?
Die Redaktion gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im optimistischen Szenario bestätigt das Weihnachtsgeschäft die Beschleunigung vom November, die Marge bleibt auch ohne Zollrückerstattungen hoch und die Analysten heben ihre Ziele über die bisherigen Konsenswerte von rund 163 bis 170 US-Dollar an. Im neutralen Szenario zeigt sich, dass die Zahlen weitgehend eingepreist waren; die Aktie bewegt sich nach dem Zahlentag seitwärts, solange der Markt den Anteil der Einmaleffekte bewertet. Im skeptischen Szenario dämpfen höhere Kosten, ein schwächerer Konsument oder der Wegfall der Zollrückerstattungen die Erwartungen für 2027. Die Konsens-Einstufung „Buy“ stammt von Dritten und ist keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was sollten Anleger bei Target jetzt beobachten?
Die Reaktion der Analysten in den kommenden Tagen: Kursziel- und Gewinnschätzungen werden angepasst.
Der Black Friday und das Weihnachtsgeschäft, über die Target laufend informiert.
Die Zahlen von Walmart und Lowe's in dieser Woche als Vergleich für den US-Konsum.
Aussagen zu Zöllen und Preisen, die die Marge 2027 prägen.
Die Quartalsdividende von 1,16 US-Dollar je Aktie; der nächste Zahlungstermin ist nicht bestätigt.
Fragen und Antworten
FAQ zur Target Aktie
Wie lautet die Target Aktienanalyse nach den Q3-Zahlen? Target übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn und hebt die Prognose an. Ein Teil des Gewinns stammt aus Zollrückerstattungen. Die Target Aktienanalyse der Redaktion ist eine Einordnung der Zahlen, keine Empfehlung.
Wie sieht die Target Aktienprognose der Analysten aus? Nach Daten von stockanalysis.com (Stand 26.10.2026) lag das durchschnittliche Kursziel von 38 Analysten bei 163,35 US-Dollar, die Einstufung im Schnitt bei „Buy“. Nach den Zahlen können sich diese Werte ändern.
Wie hoch ist die Target Aktie bewertet? Das trailing-KGV lag Ende Oktober bei rund 15,4, das erwartete KGV bei rund 16,0, die Dividendenrendite bei etwa 3,1 Prozent. Die Gewinne enthalten Einmaleffekte aus Zollrückerstattungen.
Wann berichtet Target das nächste Mal? Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal ist in den geprüften Quellen nicht bestätigt; zum Weihnachtsgeschäft informiert das Unternehmen vorab nicht mit Zahlen.
Ist die Target Aktie ein Dividendenwert? Target zahlt eine Quartalsdividende von 1,16 US-Dollar je Aktie, rund 4,64 US-Dollar im Jahr. Die Dividende ist nicht garantiert und kann gekürzt werden.
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