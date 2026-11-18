Die Target Aktie (ISIN US87612E1064, Ticker TGT) steht nach einer deutlichen Überraschung im Fokus: Der US-Einzelhändler hat am Mittwoch vor US-Börsenbeginn für das dritte Quartal einen Umsatz von 27,07 Milliarden Dollar gemeldet (+7,1 Prozent) und die Jahresziele angehoben. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,65 Dollar klar über den erwarteten 2,08 Dollar, die Target Aktienprognose des Unternehmens für 2026 reicht jetzt bis 11,40 Dollar je Aktie. Zuletzt notierte die Aktie bei 159,53 Dollar (Schluss vom 17. November), die Analysten sahen vor den Zahlen im Schnitt rund 170 Dollar als Ziel. Wie belastbar ist die Wende – und was steckt hinter dem Gewinnsprung?
Target Aktie Prognose: Umsatz +7,1 Prozent, Jahresziel für den Gewinn je Aktie angehoben auf bis zu 11,40 Dollar - Reicht das für die nächste Etappe?
Die Target Aktie steht nach den Q3-Zahlen im Fokus: Comparable Sales +5,6 Prozent, Gewinn je Aktie 2,65 Dollar statt erwarteter 2,08 Dollar, höhere Jahresziele. Die Target Aktienprognose von Analysten und Unternehmen im Überblick - mit Konsens-Kursziel, Szenarien und den Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- ISIN
- US87612E1064
- Ticker
- TGT (NYSE)
- Marktkapitalisierung
- rund 72,5 Mrd. $ (TipRanks/StockTitan, 17.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 83,44 bis 170,75 $ (StockAnalysis, 27.10.2026)
- Dividende
- 1,16 $ je Quartal (+1,8 %)
- Analysten
- 12 Kaufen, 15 Halten, 2 Verkaufen (Startup Fortune, 18.11.2026)
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schluss 17.11.2026; Kurs nach der Zahlenvorlage nicht belegt
Umsatz und Traffic überraschen
Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 27,07 Milliarden Dollar (Konsens: 26,5 Milliarden), die Kundenfrequenz um 5,0 Prozent.
Gewinn je Aktie mit Zollhilfe
Von den 2,65 Dollar stammen rund 0,50 Dollar aus Zollrückerstattungen – ohne sie wäre der Zuwachs deutlich kleiner.
Jahresziele angehoben
Umsatzwachstum von rund 6 Prozent und ein Gewinn je Aktie von 10,65 bis 11,40 Dollar, inklusive etwa 2,14 Dollar Rückerstattungen.
Hohe Erwartungen
Die Aktie war vor den Zahlen laut TradingKey rund 70 Prozent im Plus seit Januar – der Spielraum für Enttäuschungen ist klein.
Der Auslöser
Was ist bei der Target Aktie passiert?
Target hat im dritten Quartal das stärkste Umsatzplus seit rund fünf Jahren gemeldet – und zwar nicht nur über einzelne Kategorien.
Die vergleichbaren Umsätze stiegen laut Pressemitteilung um 5,6 Prozent, in den Filialen um 4,6 Prozent, digital um 9,8 Prozent. Die operative Marge lag bei 6,2 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorjahr (GAAP), davon entfallen 1,1 Prozentpunkte auf Zollrückerstattungen in Höhe von rund 301 Millionen Dollar vor Steuern. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 30,5 Prozent (Vorjahr 28,2 Prozent). Konzernchef Michael Fiddelke führte den Schwung laut AP auf die „kumulierte Wirkung“ der Veränderungen im gesamten Geschäft zurück; der Zuwachs sei nicht an eine einzelne Kategorie gebunden. Zum November-Umsatz sagte das Unternehmen, er liege bisher im Rahmen der Erwartungen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Target sein Geld?
Target betreibt Warenhäuser und Supermärkte in den USA mit einem Mix aus Lebensmitteln, Haushaltswaren, Bekleidung und Eigenmarken. Ein großer Teil des Umsatzes läuft über die Filialen, die zugleich als Abhol- und Lieferstationen für das Online-Geschäft dienen. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Konzern traditionell das wichtigste Quartal.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Target für 2026 ab?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr / Konsens
|Ziel Gesamtjahr 2026
|Umsatz
|27,07 Mrd. $ (+7,1 %)
|Konsens 26,5 Mrd. $
|Wachstum rund 6 %
|Comparable Sales
|+5,6 %
|Konsens rund 3,6–4 %
|–
|Gewinn je Aktie
|2,65 $
|Vorjahr 1,51 $ (GAAP); Konsens 2,08 $
|10,65–11,40 $
|Operative Marge
|6,2 %
|Vorjahr 3,8 % (GAAP)
|rund 6,2 %
|Bruttomarge
|30,5 %
|Vorjahr 28,2 %
|–
GAAP und adjusted EPS im Q3 identisch (2,65 $). Konsens laut FactSet/AP. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Target-Pressemitteilung (18.11.2026) via PRNewswire/StockTitan; AP/KSTP; TipRanks
Auffällig ist die Qualität des Gewinns: Die angehobene Spanne enthält rund 2,14 Dollar je Aktie aus Zollrückerstattungen, künftige Rückerstattungen sind laut AP nicht eingerechnet. Vor den Zahlen lag der Konsens für das Gesamtjahr bei 10,25 Dollar Gewinn je Aktie und 110,27 Milliarden Dollar Umsatz. Für das vierte Quartal gab Target keine explizite Prognose ab, der Markt hatte rund 2,69 Dollar je Aktie bei etwa 31,8 Milliarden Dollar Umsatz erwartet (Startup Fortune/MarketBeat). Die Investitionen für 2027 sollen bei 5 bis 6 Milliarden Dollar liegen. Verlässliche Konsensschätzungen für 2027 sind nicht belegt.
Die Analysten
Wie lautet die Target Aktienprognose der Analysten?
Vor den Zahlen war die Wall Street gespalten: Laut Startup Fortune (18. November) lagen 12 Kaufempfehlungen, 15 Halten und 2 Verkaufen vor, das durchschnittliche Kursziel betrug rund 169,5 Dollar. StockAnalysis nannte Ende Oktober bei einer größeren Analystenzahl ein Durchschnittsziel von rund 163 Dollar und die Gesamteinstufung „Kaufen“. Die Spanne zwischen höchstem und niedrigstem Kursziel ist aktuell nicht belegt. Namentliche Änderungen einzelner Häuser von heute konnten bis zur Veröffentlichung nicht belegt werden; am Folgetag nach Zahlen kommen üblicherweise zahlreiche Anpassungen.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (Startup Fortune)
|12 Kaufen / 15 Halten / 2 Verkaufen
|rund 169,5 $
|rund +6 %
|18.11.2026
|Konsens (StockAnalysis)
|Kaufen (38 Analysten)
|163,35 $
|rund +2 %
|27.10.2026
Konsenswerte Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele vor den Zahlen. Abstand bezogen auf 159,53 $ (Schluss 17.11.2026), eigene Rechnung.
Quelle: Startup Fortune (18.11.2026), StockAnalysis (27.10.2026)
Bewertung
Wie teuer ist die Target Aktie nach der Rally?
StockAnalysis wies Ende Oktober bei einem Kurs von 148,53 Dollar ein KGV von rund 15,4 (zuletzt) beziehungsweise 16,0 (erwartet) und eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent aus. Beim Kurs von 159,53 Dollar liegt die Dividendenrendite bei der Jahresrate von 4,64 Dollar rechnerisch bei rund 2,9 Prozent. Auf Basis der neuen Gewinnspanne von 10,65 bis 11,40 Dollar ergäbe sich rechnerisch ein KGV von rund 14 bis 15 – wobei der Gewinn Zolleffekte enthält. Ein belegter Vergleich mit Walmart oder Costco liegt hier nicht vor.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Target Aktie im Chart?
Belastbare Werte für die gleitenden Durchschnitte und den RSI liegen nicht vor. Beobachtet wird laut TradingKey die Marke um 169 Dollar, nahe dem 52-Wochen-Hoch von 170,75 Dollar (StockAnalysis, Stand 27. Oktober). Die Aktie hat sich seit dem Jahrestief bei 83,44 Dollar rund verdoppelt.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Target Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Konsens-Ziele von rund 163 bis 170 $ als Untergrenze der Optimisten
|Frequenz +5 %, Digital +9,8 %, angehobene Jahresziele, Rückkauf-Restvolumen rund 8 Mrd. $
|Base-Case
|Konsens rund 163 bis 170 $
|Ziele werden erreicht, Weihnachtsgeschäft im Rahmen der Erwartungen
|Bear-Case
|Skeptiker (15 von 29 mit Halten, 2 mit Verkaufen)
|Zollhilfen sind einmalig, hohe Erwartungen nach rund 70 % Plus
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Konkrete Höchst- und Tiefstziele sind nicht belegt; die Tabelle fasst die in den Quellen genannten Argumente und Konsenswerte zusammen.
Quelle: Target-Pressemitteilung, AP, TipRanks, Startup Fortune
Termine
Was Anleger bei der Target Aktie jetzt beobachten sollten
Heute, 18. November: Kursreaktion nach der Zahlenvorlage, Kommentare der Analysten
Weihnachtsgeschäft: Entwicklung des Novemberumsatzes und der Rabattaktionen
Walmart (Donnerstag): Zahlen des Branchenführers als Vergleichsmaßstab für den Konsum
Q4-Zahlen: Termin nicht belegt, im Vorjahr erschienen sie im März
Häufige Fragen zur Target Aktie Prognose
Wie lautet die Target Aktienprognose des Unternehmens für 2026?
Target peilt rund 6 Prozent Umsatzwachstum, eine operative Marge von etwa 6,2 Prozent und 10,65 bis 11,40 Dollar Gewinn je Aktie an (inklusive rund 2,14 Dollar aus Zollrückerstattungen).
Welches Kursziel nennen Analysten für die Target Aktie?
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel je nach Quelle bei rund 163 bis 170 Dollar; Anpassungen nach den Zahlen sind noch nicht vollständig belegt.
Wie hat die Target Aktie auf die Zahlen reagiert?
Ein Kurs nach der Veröffentlichung ist nicht belegt; vorbörslich war die Aktie laut AP im Wesentlichen unverändert. Der Optionsmarkt hatte rund 9 Prozent Ausschlag eingepreist.
Wie viel Dividende zahlt Target?
1,16 Dollar je Quartal, das sind 4,64 Dollar im Jahr; die Rendite liegt beim Kurs von 159,53 Dollar rechnerisch bei rund 2,9 Prozent.
Was bedeutet das für die Target Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind Weihnachtsgeschäft, Zolleffekte und die Frage, wie viel des Gewinnsprungs nachhaltig ist.
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