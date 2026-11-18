Target Aktie, Schlusskurs NYSE, 17.11.2026 (Kurs nach den Zahlen nicht belegt) 159,53 $

Comparable Sales im dritten Quartal (Konsens laut TipRanks rund 3,6 bis 4 %) +5,6%

Neue Spanne des Unternehmens für den Gewinn je Aktie 2026 (zuvor 9,90–10,90 $) 10,65–11,40 $

Durchschnittliches Kursziel der Analysten vor den Zahlen (Startup Fortune, 18.11.2026) rund 170 $

Vom Optionsmarkt erwarteter Kursausschlag (TipRanks) rund ±9%