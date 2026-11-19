Target hat am 18.11.2026 die Zahlen für das Quartal bis Ende Oktober vorgelegt. Der Nettoumsatz stieg laut Pressemitteilung um 7,1 Prozent auf 27,067 Milliarden Dollar, nach 25,270 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das Warengeschäft wuchs um 6,9 Prozent, das Geschäft jenseits der Ware, etwa Werbung über Roundel, Gewinnbeteiligungen der Target-Circle-Karte und Mitgliedschaften, sogar um 19,3 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 5,6 Prozent, in den Filialen um 4,6 Prozent, digital um 9,8 Prozent. Die Kundenfrequenz legte um 5,0 Prozent zu.

CEO Michael Fiddelke betont in der Mitteilung die Fortschritte bei den strategischen Prioritäten und den Fokus auf wertorientierte Angebote für beschäftigte Familien. Für das Weihnachtsgeschäft verweist Target auf mehr als 8.000 neue Geschenkideen und frühe Black-Friday-Angebote. Der Novemberumsatz liege im Rahmen der Prognose und habe sich gegenüber dem Oktober beschleunigt.