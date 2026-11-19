Die Target Aktie (ISIN: US87612E1064, FSE: DYH, NYSE: TGT) hat mit den Zahlen zum dritten Quartal 2026 einen Sprung gemacht: Laut CNBC-Schlagzeile vom 18.11.2026 stieg die Aktie um rund 7 Prozent, nachdem der Einzelhändler das beste Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren gemeldet und die Jahresprognose angehoben hat. Vor den Zahlen schloss die Aktie bei 159,53 Dollar (17.11.2026, laut TipRanks). Die Target Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 170 Dollar. Damit stellt sich die Frage, wie viel Spielraum nach dem Kurssprung bleibt.
Target Aktie Prognose: Konzern hebt Ausblick an, Analysten sehen im Schnitt rund 170 Dollar - Holen die Kursziele den Kurssprung noch ein?
Target meldet das beste Umsatzwachstum seit über fünf Jahren und hebt die Jahresprognose an. Die Target Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 140 und 205 Dollar, ein Konsens bei rund 170 Dollar und eine Gewinnprognose, in der Zollrückerstattungen eine große Rolle spielen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Ticker
- TGT (NYSE)
- ISIN
- US87612E1064
- Umsatz Q3 2026
- 27,067 Mrd. $ (+7,1%)
- Gewinn je Aktie Q3 2026
- 2,65 $ (davon rund 0,50 $ Zollrückerstattungen)
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schluss 17.11.2026 (NYSE); Zahlen: Pressemitteilung vom 18.11.2026
Dieser Beitrag ordnet die Target Aktie 2026 und 2027 aus Sicht von Unternehmen und Analysten ein. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose, kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. „Prognose“ bezieht sich ausschließlich auf Unternehmensziele und Kursziele Dritter mit Quelle. Alle Dollarangaben beziehen sich auf USD.
Umsatz beschleunigt
Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 7,1 Prozent auf 27,067 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 5,6 Prozent zu, die Kundenfrequenz um 5,0 Prozent.
Prognose angehoben
Target erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von rund 6 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 10,65 bis 11,40 Dollar.
Zölle verzerren
Im Quartal flossen 301 Millionen Dollar Zollrückerstattungen vor Steuern in das Ergebnis, das entspricht netto rund 0,50 Dollar je Aktie. In der Jahresprognose stecken rund 2,14 Dollar.
Kursziele hinken hinterher
Fast alle Kursziele stammen aus der Zeit vor den Zahlen; nach Q3 sind bisher nur wenige Anpassungen belegt, etwa Goldman Sachs mit 168 Dollar.
Auslöser
Was ist bei der Target Aktie passiert?
Target hat am 18.11.2026 die Zahlen für das Quartal bis Ende Oktober vorgelegt. Der Nettoumsatz stieg laut Pressemitteilung um 7,1 Prozent auf 27,067 Milliarden Dollar, nach 25,270 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das Warengeschäft wuchs um 6,9 Prozent, das Geschäft jenseits der Ware, etwa Werbung über Roundel, Gewinnbeteiligungen der Target-Circle-Karte und Mitgliedschaften, sogar um 19,3 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 5,6 Prozent, in den Filialen um 4,6 Prozent, digital um 9,8 Prozent. Die Kundenfrequenz legte um 5,0 Prozent zu.
CEO Michael Fiddelke betont in der Mitteilung die Fortschritte bei den strategischen Prioritäten und den Fokus auf wertorientierte Angebote für beschäftigte Familien. Für das Weihnachtsgeschäft verweist Target auf mehr als 8.000 neue Geschenkideen und frühe Black-Friday-Angebote. Der Novemberumsatz liege im Rahmen der Prognose und habe sich gegenüber dem Oktober beschleunigt.
Wie lautet die Target Aktienprognose des Unternehmens?
Target hebt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Nettoumsatz soll um rund 6 Prozent wachsen, das ist laut Pressemitteilung ein Prozentpunkt mehr als bisher. Die operative Marge soll bei rund 6,2 Prozent liegen, einschließlich rund 1,1 Prozentpunkten aus Zollrückerstattungen. Der Gewinn je Aktie (GAAP und bereinigt) soll 10,65 bis 11,40 Dollar betragen; darin sind rund 2,14 Dollar an bisherigen Rückerstattungen enthalten, künftige Rückerstattungen sind laut Unternehmen nicht berücksichtigt. Für 2027 plant Target Investitionen von 5 bis 6 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Nettoumsatz
|27.067 Mio. $ (+7,1%)
|25.270 Mio. $
|Vergleichbare Umsätze
|+5,6%
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,65 $
|1,78 $
|Bruttomarge
|30,5%
|28,2%
|Operative Marge (GAAP)
|6,2%
|3,8%
|Zollrückerstattungen (vor Steuern)
|301 Mio. $
|–
|Dividende je Aktie
|1,16 $ (+1,8%)
|1,14 $
Teile der Zahlen (Transaktionswert, Dividende je Aktie) wurden nur über eine Zusammenfassung der Pressemitteilung geprüft. Ein Konsens für das dritte Quartal lag nicht vor.
Quelle: Target Corporation, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Ohne die Zollrückerstattungen wäre der bereinigte Gewinn je Aktie laut Unternehmen um 21 Prozent gestiegen statt um fast 49 Prozent. Rechnet man die in der Jahresprognose enthaltenen rund 2,14 Dollar heraus, ergibt sich rechnerisch ein Gewinn je Aktie von etwa 8,51 bis 9,26 Dollar. Diese Rechnung stammt von aktiencheck.de und ist keine Unternehmensangabe, zeigt aber, wie stark Einmaleffekte die Zahl prägen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Target Aktie zu?
Der Konsens ist gespalten: Laut TipRanks (Stand Kurs 17.11.2026) kommen auf 30 Ratings der vergangenen drei Monate etwa 12 Kaufen-, 15 bis 16 Halten- und 2 bis 3 Verkaufen-Urteile (die Angaben in Tabelle und FAQ der Seite weichen leicht voneinander ab). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 169,52 Dollar, das höchste 205 Dollar, das niedrigste 142 Dollar. Auf Basis des Schlusskurses vom 17.11.2026 ergibt das rechnerisch rund 6 Prozent Potenzial. Nach dem gemeldeten Kurssprung von rund 7 Prozent läge der Kurs rechnerisch bei etwa 170 Dollar und damit nahe am Durchschnittsziel; einen belastbaren Schlusskurs vom 18.11.2026 konnte aktiencheck.de nicht abgleichen. Stockanalysis nannte im Oktober (Stand 14.10.2026) ein Durchschnittsziel von 163,35 Dollar bei 38 Analysten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs
|Hold
|168 $ (zuvor 161 $)
|18.11.2026
|TipRanks
|Barclays
|Sell
|147 $ (zuvor 140 $)
|16.11.2026
|TipRanks
|Wells Fargo
|Buy
|185 $
|12.11.2026
|TipRanks
|UBS
|Buy
|205 $ (zuvor 185 $)
|12.11.2026
|TipRanks
|Telsey Advisory
|Buy
|182 $
|12.11.2026
|TipRanks
|Bernstein
|Hold
|154 $
|11.11.2026
|TipRanks
|J.P. Morgan
|Hold
|163 $ (zuvor 157 $)
|09.11.2026
|TipRanks
Zusammenstellung nach TipRanks, Stand der Seite 17./18.11.2026. Die meisten Ziele stammen aus der Zeit vor den Quartalszahlen und können noch angepasst werden.
Quelle: TipRanks (Analystenaktionen 09.11.–18.11.2026), Stockanalysis
Auffällig ist die Verteilung: Die optimistischsten Häuser, etwa UBS mit 205 Dollar, liegen deutlich über dem Kurs, während Hold- und Sell-Häuser wie Bernstein mit 154 Dollar und Barclays mit 147 Dollar unter oder knapp am Kurs liegen. Eine Investing.com-Schlagzeile meldet zudem, Bernstein habe sein Kursziel nach den starken Q3-Zahlen angehoben; Höhe und Rating ließen sich nicht abgleichen und werden deshalb nicht angegeben.
Wie ist die Target Aktie bewertet?
Auf Basis des Schlusskurses vom 17.11.2026 (159,53 Dollar) und der neuen Gewinnprognose von 10,65 bis 11,40 Dollar ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 14 bis 15. Stockanalysis wies im Oktober ein Forward-KGV von 13,87 für 2026 und 14,92 für 2027 aus. Bereinigt um die Zollrückerstattungen (rund 8,51 bis 9,26 Dollar) läge das rechnerische KGV bei etwa 17 bis 19. Zum Vergleich: Für Walmart nennt Stockanalysis (Stand 26.10.2026) ein Forward-KGV von 41,6.
|Kennzahl
|Target
|Walmart
|KGV auf Prognose 2026 (Mitte der Spanne, mit Rückerstattungen)
|ca. 14-15
|ca. 41,6 (Forward, Stockanalysis)
|KGV ohne Zollrückerstattungen (aktiencheck.de-Rechnung)
|ca. 17-19
|–
|Dividende je Quartal
|1,16 $
|–
Eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 17.11.2026; Kurs nach den Zahlen nicht berücksichtigt. Walmart-Wert Stand 26.10.2026.
Quelle: Target Corporation, Stockanalysis, TipRanks
Was sagt die Charttechnik zur Target Aktie?
Beschreibend: Die Aktie schloss vor den Zahlen bei 159,53 Dollar (17.11.2026) und sprang laut CNBC-Schlagzeile am Berichtstag um rund 7 Prozent. Werte für 50- und 200-Tage-Linie, RSI, Jahreshoch und -tief nach den Zahlen lagen aus den geprüften Quellen nicht vor und werden daher nicht genannt. Den Verlauf zeigt der Chart.
Was spricht für, was gegen die Target Aktie 2026/2027?
Die Gegenüberstellung bildet die Argumente ab, die Analysten und Markt diskutieren; sie ist keine Einschätzung von aktiencheck.de.
|Szenario
|Vertreter
|Kursziel
|Kernargument
|Bull
|UBS
|205 $ (Buy)
|Umsatzdynamik und Margenerholung
|Base
|Goldman Sachs
|168 $ (Hold)
|Ausblick angehoben, Bewertung nahe dem Konsens
|Bear
|Barclays
|147 $ (Sell)
|Nachhaltigkeit der Marge ohne Zollrückerstattungen offen
Zusammenstellung der Argumentationslinien der genannten Häuser; keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: TipRanks (Analystenaktionen), Stand 12.–18.11.2026
Was müssen Anleger bei der Target Aktie jetzt beobachten?
Ein Termin für die Zahlen zum vierten Quartal und für die nächste Dividende ist in den geprüften Quellen nicht genannt. Kurzfristig dürften das Weihnachtsgeschäft einschließlich Black Friday, weitere Anpassungen der Kursziele nach den Zahlen und die Entwicklung der Zollrückerstattungen im Fokus stehen. Wichtig ist, wie stark sich die Marge ohne die Einmaleffekte hält.
Target Aktienprognose: Häufige Fragen
Was ist das Kursziel der Target Aktie? Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 169,52 Dollar (Spanne 142 bis 205 Dollar). Goldman Sachs nennt 168 Dollar (Hold, 18.11.2026), UBS 205 Dollar (Buy, 12.11.2026), Barclays 147 Dollar (Sell, 16.11.2026).
Wie lautet die Unternehmensprognose von Target für 2026? Rund 6 Prozent Umsatzwachstum, eine operative Marge von rund 6,2 Prozent und ein Gewinn je Aktie von 10,65 bis 11,40 Dollar, darin rund 2,14 Dollar Zollrückerstattungen.
Warum steigt die Target Aktie? Laut CNBC-Schlagzeile (18.11.2026) wegen des besten Umsatzwachstums seit über fünf Jahren und der angehobenen Prognose; der Kurs legte um rund 7 Prozent zu.
Wie hoch ist die Dividende der Target Aktie? Im dritten Quartal 2026 betrug sie 1,16 Dollar je Aktie nach 1,14 Dollar im Vorjahr.
Was bedeutet die Target Aktie 2026/2027 für Anleger? Das hängt von Margen, Konsumklima und Bewertung ab; aktiencheck.de gibt keine Handlungsempfehlung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Goldman Sachs (Hold, 168 Dollar, 18.11.2026), Barclays (Sell, 147 Dollar, 16.11.2026), Wells Fargo (Buy, 185 Dollar, 12.11.2026), UBS (Buy, 205 Dollar, 12.11.2026), Telsey Advisory Group (Buy, 182 Dollar, 12.11.2026), Bernstein (Hold, 154 Dollar, 11.11.2026) und J.P. Morgan (Hold, 163 Dollar, 09.11.2026), jeweils nach TipRanks. aktiencheck.de macht sich diese Einschätzungen nicht zu eigen. Offenlegungen und Hinweise zu Interessenkonflikten der Häuser: Goldman Sachs, Barclays, Wells Fargo, UBS, Telsey Advisory Group, Bernstein, J.P. Morgan.
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