Als Finanzexperte verfolge Jens Klatt Turnaround-Storys für seine Leser mit besonderem Interesse, und das, was er aktuell beim US-Einzelhandelsriesen Target sehe, sei bemerkenswert. So habe Target am Mittwoch das beste Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren gemeldet. Die Umsatzerwartungen der Wall Street seien dabei deutlich übertroffen worden – ein klares Signal, dass die konsequente Sanierungsstrategie des Unternehmens Früchte trage. Wer überlege, im Vorfeld des wichtigen Weihnachtsgeschäfts im Einzelhandelssektor Aktien zu kaufen, für den sei die Target-Aktie aktuell eines der heißesten Papiere. Im Folgenden analysiere Klatt für seine Leser die drei wichtigsten Säulen dieses starken Quartalsberichts.