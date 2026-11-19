Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Target-Aktie (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker: TGT) unter die Lupe.
Target Aktie im Höhenflug: Das Comeback des Jahres – Jetzt noch Aktien kaufen?
Target wächst so schnell wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr und setzt zu Weihnachten auf Tausende Produkte für unter 5 Dollar.
Als Finanzexperte verfolge Jens Klatt Turnaround-Storys für seine Leser mit besonderem Interesse, und das, was er aktuell beim US-Einzelhandelsriesen Target sehe, sei bemerkenswert. So habe Target am Mittwoch das beste Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren gemeldet. Die Umsatzerwartungen der Wall Street seien dabei deutlich übertroffen worden – ein klares Signal, dass die konsequente Sanierungsstrategie des Unternehmens Früchte trage. Wer überlege, im Vorfeld des wichtigen Weihnachtsgeschäfts im Einzelhandelssektor Aktien zu kaufen, für den sei die Target-Aktie aktuell eines der heißesten Papiere. Im Folgenden analysiere Klatt für seine Leser die drei wichtigsten Säulen dieses starken Quartalsberichts.
📌 Die 3 Key Takeaways zum Target-Comeback
1. 📊 Umsatz und Besucherzahlen explodieren
Erwartungen pulverisiert: Target habe für das dritte Quartal einen Umsatz von 27,07 Milliarden US-Dollar gemeldet (die Erwartungen hätten bei 26,56 Milliarden gelegen). Der Nettoumsatz sei insgesamt um 7,1% gestiegen.
Die Kunden würden zurückkehren: Besonders erfreulich sei der flächenbereinigte Umsatz, der um 5,6% gestiegen sei (StreetAccount habe nur +3,8% prognostiziert). Dies sei laut Target durch einen massiven Anstieg der Besucherzahlen um 5% im vergleichbaren Bereich angekurbelt worden. Auch das Online-Geschäft habe mit einem vergleichbaren Umsatzplus von fast 10% brilliert.
Kategorien, die ziehen würden: Eine besondere Stärke hätten der Bereich Beauty (+9% Wachstum) sowie Lebensmittel und Getränke (+7%) gezeigt.
2. 💰 Massiver Gewinnsprung und höhere Prognose
Gewinn fast verdoppelt: Für das am 31. Oktober endende Quartal sei der Nettogewinn auf 1,21 Milliarden US-Dollar (bzw. 2,65 US-Dollar je Aktie) explodiert – nach lediglich 689 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Der Ausblick steige: Ermutigt durch dieses Momentum habe Target seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das Nettoumsatzwachstum werde nun bei rund 6% gesehen, und der erwartete Gewinn pro Aktie sei auf eine Spanne von 10,65 bis 11,40 US-Dollar (vorher: 9,90 bis 10,90 USD) nach oben korrigiert worden. Die operative Gewinnmarge solle rund 6,2% erreichen.
3. 🎯 Strategie: Preissenkungen und KI für Weihnachten
Die Inflation bekämpfen: Um die Kunden angesichts der Inflation wieder in die Läden zu locken, habe Target konsequent reagiert. Das Unternehmen habe die Preise für über 10.000 Artikel gesenkt und im dritten Quartal die Preise für weitere 2.000 Produkte reduziert.
Vollgas ins Weihnachtsgeschäft: CEO Michael Fiddelke habe bestätigt, dass die Veränderungen beim Sortiment und Kundenerlebnis Wirkung zeigen würden. Mit Blick auf die entscheidende Weihnachtssaison wolle Target Tausende Produkte für unter 5 Dollar vermarkten und zudem neue, KI-basierte Einkaufserlebnisse anbieten. Die starken Erträge würden es dem Unternehmen zudem erlauben, seine Investitionen im nächsten Jahr auf 5 bis 6 Milliarden US-Dollar hochzufahren.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Der Bilderbuch-Turnaround
Wenn Klatt auf die Target-Aktie blicke, sehe er, wie sich hartnäckige operative Arbeit an der Börse auszahle. Die Aktie habe in diesem Jahr bereits um mehr als 60% zugelegt! Das Management um CEO Michael Fiddelke habe die jahrelang stagnierenden Umsätze durch radikale Preissenkungen (insgesamt 12.000 Artikel) und massive Investitionen (3,8 Milliarden USD in diesem Jahr) erfolgreich bekämpft. Das Ergebnis: Die Kunden würden wieder in die Läden strömen (+5% Besucherzahlen) und sowohl günstigere Lebensmittel als auch margenstarke Beauty-Produkte kaufen.
"Mit dem besten Umsatzwachstum seit mehr als fünf Jahren und massiv gestiegenen Besucherzahlen pulverisiert der US-Einzelhandelsriese die Erwartungen der Wall Street. Das vergleichbare Umsatzplus von 5,6 Prozent zeigt eindrucksvoll, dass die Kunden in Scharen in die Filialen und Onlineshops zurückkehren."
Sollten Anleger nach der 60-Prozent-Rallye nun noch diese Aktien kaufen? Wenn das Weihnachtsgeschäft durch die KI-Offensive und die "Unter-5-Dollar"-Strategie ähnlich erfolgreich verlaufe wie das "Back-to-School"-Geschäft im Q3, würden die angehobenen Gewinnprognosen (bis zu 11,40 USD je Aktie) weitere Kursfantasien rechtfertigen. Dieser Einzelhändler habe eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in einem inflationären Umfeld Marktanteile zurückgewinnen könne. (Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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