Die Targa-Resources-Aktie (ISIN: US87612G1013, WKN: A1C9E3, Handelssymbol: TRGP, deutsches Kürzel: TAR) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Targa-Resources-Aktie S&P 500 Verlierer: Pipeline-Betreiber gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt
Die Targa-Resources-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar gibt der Energie-Infrastrukturkonzern im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Energiewert im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Energie-Infrastruktur wie Targa bleibt zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Targa betreibt Gasleitungen und Aufbereitungsanlagen. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Targa-Aktie
Warum ist die Targa-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US87612G1013, WKN A1C9E3, Handelssymbol TRGP.
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