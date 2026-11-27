Targa-Resources-Aktie S&P 500 Verlierer: Pipeline-Betreiber gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Targa-Resources-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar gibt der Energie-Infrastrukturkonzern im starken Markt nach.

Die Targa-Resources-Aktie (ISIN: US87612G1013, WKN: A1C9E3, Handelssymbol: TRGP, deutsches Kürzel: TAR) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. TRGP TRGP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TRGP — — — Targa im laufenden Handel -1,60 % Kurs im laufenden Handel 280,95 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Energiewert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Energie-Infrastruktur wie Targa bleibt zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Targa betreibt Gasleitungen und Aufbereitungsanlagen. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Targa-Aktie spricht Infrastrukturgeschäft: Gebührenbasierte Erlöse.

Erdgasnachfrage: Strombedarf der Rechenzentren. Was die Targa-Aktie belasten kann Rohstoffpreise: Schwankungen bei Gas und Öl.

Rotation: Energiewerte weniger gefragt. Steckbrief der Targa-Aktie Unternehmen: Targa Resources Corp.

ISIN: US87612G1013 · WKN: A1C9E3

Handelssymbol: TRGP (NYSE) · Deutsches Kürzel: TAR

Branche: Energie-Infrastruktur Häufige Fragen zur Targa-Aktie Warum ist die Targa-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,60 Prozent auf 280,95 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US87612G1013, WKN A1C9E3, Handelssymbol TRGP. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Targa ohne Nachricht Die Targa-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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