Die Targa-Resources-Aktie (ISIN US87612G1013, WKN A1C9E3, Handelssymbol TRGP, deutsches Kürzel TAR) zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 279,025 US-Dollar. Das sind 6,50 US-Dollar oder 2,28 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss, denn am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Targa-Resources-Aktie: S&P 500 Verlierer gibt nach
Die Targa-Resources-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Ein eigener Auslöser ist bislang nicht erkennbar.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Targa-Aktie nachgibt
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Targa Resources liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor, die den Abschlag erklären würde. Die Bewegung dürfte daher vor allem technisch oder marktgetrieben sein.
Rotation im Markt
Zum Handelsstart zieht Kapital in Technologie- und Rohstoffwerte. Defensivere Branchen wie die Energie-Infrastruktur können dabei relativ zurückfallen.
Frühe Indikation
Nach dem Feiertag sind die Umsätze dünn. Ein Abschlag von gut zwei Prozent kann sich im Tagesverlauf noch verändern.
Einordnung
Was der Abschlag bedeutet
Targa Resources betreibt Pipelines und Aufbereitungsanlagen für Erdgas und Flüssiggas in den USA. Das Geschäft hängt stark an Fördermengen und Transportgebühren. Ein kurzfristiger Rücksetzer ohne Nachrichtenlage sagt wenig über die Substanz aus.
Häufige Fragen zur Targa-Aktie
Warum fällt die Targa-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; wahrscheinlich spielen Marktumschichtungen eine Rolle.
Wie stark verliert die Targa-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,28 Prozent auf 279,025 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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