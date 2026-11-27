Warum fällt die Targa-Aktie am Freitag?

Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; wahrscheinlich spielen Marktumschichtungen eine Rolle.

Wie stark verliert die Targa-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,28 Prozent auf 279,025 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.