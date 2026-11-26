Der Ölpreis steigt, und gleichzeitig läuft in Deutschland der Tankrabatt aus: Brent notierte am Donnerstag laut dpa-AFX um 15:58 Uhr bei 96,23 Dollar, ein Plus von 1,73 Prozent. An der Zapfsäule kostet Super E10 nach ADAC-Angaben vom 25. November im Bundesschnitt 1,866 Euro je Liter, Diesel 2,085 Euro. Der Rabatt von rund 17 Cent läuft zum Jahreswechsel aus, der ADAC warnt, ohne weitere Rückgänge könnte Tanken im Januar teurer werden. Für Anleger verbinden sich Energiepolitik, Inflation und Notenbank zu einer Frage: Wie viel Spielraum haben Verbraucher, EZB und Aktien wie die Lufthansa Aktie?
Tankrabatt-Ende: Brent bei 96 Dollar, Diesel bei 2,09 Euro und OPEC+ am Sonntag – wird Tanken im Januar zum Inflationstreiber?
Der Tankrabatt von rund 17 Cent läuft zum Jahreswechsel aus, während Brent wieder über 96 Dollar steigt und die OPEC+ am Sonntag über die Förderziele berät. Was das für Inflation, EZB, die Lufthansa Aktie und Airline-Aktien bedeutet.
Die Nachricht
Warum steigt der Ölpreis jetzt wieder?
Nach dpa-AFX stützten neue Explosionen an Tankern in der Straße von Hormus und iranische Meldungen über Seeminen den Preis; die Seeminen sind unbestätigt. Hinzu kommen Berichte über Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien. Der US-Feiertag Thanksgiving sorgte für dünnen Handel. Die Preisangaben unterscheiden sich je nach Kontrakt und Uhrzeit deutlich: Das Brent-Settlement vom Mittwoch lag bei 94,61 Dollar, andere Feeds zeigten am Abend rund 91,5 Dollar.
OPEC+
Was entscheidet die OPEC+ am Sonntag?
Die erweiterte Ölallianz trifft sich am Sonntag, dem 29. November, und will Förderziele für 2027 beraten. Nach Bloomberg-Berichten, zitiert von QNC News, wollen zwei Delegierte die aktuellen Ziele zunächst bis Januar fortschreiben, entschieden sei aber noch nichts. Die acht Staaten der Kerngruppe fördern laut Rigzone zusammen gut 31 Millionen Barrel pro Tag nach Quote, Saudi-Arabien 10,478, Russland 9,949 Millionen Barrel. Tatsächlich liegt die Oktober-Förderung gut 3 Millionen Barrel unter Quote. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind laut Rigzone seit Mai aus OPEC und OPEC+ ausgetreten.
Der Gegenwind kommt vom Angebot: Die IEA sah im November-Bericht das weltweite Angebot im Oktober erstmals seit Kriegsbeginn über der Nachfrage, für 2027 einen impliziten Überschuss von rund 3,8 Millionen Barrel pro Tag (Sekundärquelle, IEA-Original vor Veröffentlichung prüfen). Standard Chartered erwartet Brent um 90 Dollar und schrittweise Rückgänge 2027.
Inflation
Was bedeutet das Auslaufen des Tankrabatts für die Preise?
Laut Destatis lag die Inflation im Oktober bei 2,8 Prozent nach 3,3 Prozent im September. Energie verteuerte sich um 12,7 Prozent, Kraftstoffe um 28,9 Prozent, Heizöl um 84,5 Prozent; die Kerninflation lag bei 2,1 Prozent. Im Euroraum nannte Eurostat für Oktober 4,0 Prozent. Der Tankrabatt dämpfte die Spritpreise; fällt er weg, steigt der Preis an der Zapfsäule rechnerisch um rund 17 Cent, falls Rohölpreis und Steuern gleich bleiben. Ob die Bundesregierung den Rabatt verlängert, ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Für die Geldpolitik ist das relevant. Erick Muller von Muzinich & Co erwartet laut Dow Jones, dass die EZB und die Fed im Dezember jeweils um 25 Basispunkte erhöhen; eine Stabilisierung des Ölpreises reiche den Notenbanken nicht für unveränderte Zinsen. Die EZB entscheidet am 17. Dezember.
|Größe
|Stand
|Quelle
|Brent Januar-Kontrakt
|96,23 USD (+1,73 %), 15:58 Uhr MEZ
|dpa-AFX
|Brent-Settlement 25.11.
|94,61 USD
|Bloomberg via QNC
|Super E10
|1,866 €/l
|ADAC, 25.11.
|Diesel
|2,085 €/l
|ADAC, 25.11.
|Inflation Deutschland Oktober
|2,8 %
|Destatis
|OPEC+-Kernquote Dezember
|rund 31,01 Mio. b/d
|Rigzone
Kontrakte und Uhrzeiten unterscheiden sich je nach Quelle.
Quelle: dpa-AFX, ADAC, Destatis, Rigzone, Stand 25./26.11.2026
Märkte
Was heißt das für die Lufthansa Aktie und Airline-Aktien?
Einschätzung der Redaktion: Höhere Ölpreise belasten typischerweise Kosten von Fluggesellschaften, Chemie und Verkehr, während Produzenten wie Shell, BP, TotalEnergies, Exxon und Chevron profitieren. Belegte Kursbewegungen zur Lufthansa Aktie liegen für heute nicht vor, ebenso wenig für die Ölkonzerne; die US-Börsen waren wegen Thanksgiving geschlossen. Der DAX schloss laut dpa-AFX bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent, getragen von Technologiewerten.
Termine
Welche Termine zählen für Ölpreis und Inflation?
Sonntag, 29. November: OPEC+-Treffen zu den Förderzielen 2027.
30. November, 14:00 Uhr: vorläufige Inflation Deutschland (Termin laut Dow-Jones-Kalender).
1. Dezember: erste Schätzung der Inflation im Euroraum.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid; Jahreswechsel: Ende des Tankrabatts.
FAQ
Häufige Fragen zu Ölpreis und Tankrabatt
Wann endet der Tankrabatt? Laut ADAC zum Jahreswechsel; er beträgt rund 17 Cent.
Wie hoch ist der Ölpreis? Brent notierte am 26.11. um 15:58 Uhr MEZ bei 96,23 Dollar; andere Quellen zeigen abweichende Stände.
Was entscheidet die OPEC+ am Sonntag? Es geht um Förderziele für 2027; erwartet wird laut Bloomberg eine Fortschreibung.
Ist die Lufthansa Aktie vom Ölpreis betroffen? Treibstoff ist ein großer Kostenblock; belegte Kursreaktionen liegen nicht vor.
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