Die erweiterte Ölallianz trifft sich am Sonntag, dem 29. November, und will Förderziele für 2027 beraten. Nach Bloomberg-Berichten, zitiert von QNC News, wollen zwei Delegierte die aktuellen Ziele zunächst bis Januar fortschreiben, entschieden sei aber noch nichts. Die acht Staaten der Kerngruppe fördern laut Rigzone zusammen gut 31 Millionen Barrel pro Tag nach Quote, Saudi-Arabien 10,478, Russland 9,949 Millionen Barrel. Tatsächlich liegt die Oktober-Förderung gut 3 Millionen Barrel unter Quote. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind laut Rigzone seit Mai aus OPEC und OPEC+ ausgetreten.

Der Gegenwind kommt vom Angebot: Die IEA sah im November-Bericht das weltweite Angebot im Oktober erstmals seit Kriegsbeginn über der Nachfrage, für 2027 einen impliziten Überschuss von rund 3,8 Millionen Barrel pro Tag (Sekundärquelle, IEA-Original vor Veröffentlichung prüfen). Standard Chartered erwartet Brent um 90 Dollar und schrittweise Rückgänge 2027.